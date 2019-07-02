Как в Дагестане начали борьбу с коррупцией и что из этого вышло

Полтора года назад в отдельно взятом регионе российского Кавказа начались массовые посадки взяточников. Вся страна восхищенно следила, как из Махачкалы в Москву везли самолетами очередную порцию мздоимцев с мешками на головах. Чем закончился это наведение порядка и законности? Наш корреспондент решил посмотреть на итоговый (или промежуточный?) результат.

«ВСЕ САЖАЕТЕ И САЖАЕТЕ!»

Магомед Даудов. Он же глава парламента Чечни, он же Лорд стоял на чечено-дагестанской границе. Эффектно. Черные очки. Камуфляж. Голливудская улыбка.

Притихшие чиновники заворожено наблюдали, как его рука описывает рискованные пируэты у лица главы Кизлярского района Дагестана Александра Погорелова.

Рука выпрямлялась, палец пулей летел в Александра, и Даудов чеканил: «Вы виноваты!».

Глава самого русского района Дагестана только моргал.

По кавказским стандартам поведение чеченца было на грани. Но посланец Кадырова наконец подобрел - миссия удалась.

На днях чеченцы вкопали в спорную землю придорожный указатель «Чеченская республика. Шелковской р-н», дагестанцы его ночью, разумеется, сломали. Утром на границу прибыл огорченный Даудов убеждать соседей - они погорячились и «людей своих надо воспитывать».

Виноватый Александр Погорелов и благоразумно державшийся от него подальше - глава администрации Дагестана Владимир Иванов старались не возражать. Казалось бы конфликт улажен, но…

Лорд вдруг вспомнил всекавказский анекдот «Как Дагестан с коррупцией борется».

- Слушайте, вы главу лесхоза недавно посадили! - весело заблестел черными очками в сторону Иванова Лорд. - Слава Богу вы нас (чеченцев, - В. В.) не можете сажать. Мы (своих, - В. В.) можем отстоять хорошо.

Иванову пришлось вежливо улыбнуться.

Магомед Даудов, он же Лорд (слева), - главе администрации Дагестана Владимиру Иванову: «Все сажаете и сажаете. Хорошо нас посадить не можете» (шутка). Фото: youtube.com

- Подождите, - не унимался Даудов. - Европейцы хотят быть золотым миллиардом. Может вы, дагестанцы, хотите до миллиона дойти, а? (население Дагестана - 3 миллиона, - В.В.). Все сажаете и сажаете!

- Не мы сажаем - закон! - мягко заметил глава администрации. И видимо сказал что-то смешное.

Лорд по братски ударил Иванова по плечу и захохотал.

Вслед грянули делегации братских чечено-дагестанских народов.

В этой сцене был весь современный Дагестан в котором лично мне было жаль Погорелова…

Я сейчас все объясню.

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ОЧИСТКЕ ОТ ВОРОВ

В объявившем войну жуликам и ворам Дагестане я не был год и 3 месяца.

И сразу почуял перемену.

Вроде бы тот же знойный аэропорт с объявлениями на автоматах по продаже воды: «Закрыто на Уразу». Та же трасса на Махачкалу, по которой в феврале 2018-го премьера республики Абдусамада Гамидова и его замов везли в мешках на голове.

Помню, тогда, год назад, посреди этой веселой анти-коррупционной «резни», в этом радостном «крошилове» местных чиновников, которых пачками отправляли из Махачкалы в московское СИЗО «Лефортово», я встретил нового главу Дагестана Владимира Васильева. Иншала, он был страшен как всадник Апокалипсиса!

В своих угрозах сокрушить мафию и явить гражданам силу Государства Российского он был похож сразу на сингапурского Ли Куан Ю и грузинского раннего Саакашвили одновременно.

Тогда, напомню, Следственный комитет вдруг обнаружил - в Дагестане воруют! Распродаются оказывается депутатские кресла и должности, расхищается половина электроэнергии, треть газа, не платятся налоги...

От такого открытия Москва находилась в ярости.

- Это не Васильев пришел, это Россия сюда пришла! - чеканил новый глава Дагестана с трибуны, пока армия московских прокуроров и следователей потрошила одно местное министерство за другим.

Глава Дагестана: «Это не Васильев сюда пришел, это Россия пришла». Фото: president.e-dag.ru

- Беззакония больше не будет! - метал молнии посланец Москвы (цитирую свой прошлогодний репортаж) в дагестанских чиновников.

- Конечно, не будет, - кивали они.

Понимающе улыбался президент Татарстана Рустам Минниханов, который только что привез Васильеву нового премьера - своего министра экономики Артема Здунова.

Улыбалось поредевшее правительство, сиротливо жмущееся к стене…

Не улыбался только глава Дагестана.

- Они не понимают, что процесс закончен. Все! - выжигал он взглядом подвернувшихся бюрократов…

Прошел год. И вот я снова здесь, на Территории Федерального Эксперимента по Очистке Региона от Воров.

«ПРИЕХАЛ НАС, ДИКАРЕЙ, ЧЕСТНОСТИ УЧИТЬ»

У аэропорта ждет мой хороший друг Амир.

Вид прошлогодний. Скептический. Сейчас, конечно, скажет:

- Э-э-э, да что тут рассказывать, братан…

- Амир, - с ужасом говорю. - Что это у тебя?!

И показываю на его грудь.

Краснеет.

- Ну да, - говорит. - Согласен, есть кое какие новости…

- Ты же сам меня учил - на Кавказе это стыдно! Еще смеялся над моей «трусливой привычкой», помнишь?! - хохочу. - Да ты теперь пристегиваешься ремнем безопасности!

- Шайтан-камеры везде понаставили, - краснеет аварец. - Не пристегнешься - штраф!

- Круто за вас взялся Васильев, - смеюсь.

- Э-э-э, дорогой, рано радуешься, - Амир покачал головой. - Ты не все знаешь…

- Да что тут знать - наконец-то заставили вас, анархистов, уважать Закон! - улыбаюсь.

- Чего? - вдруг нехорошо спросил аварец…

Точно так же водитель местного премьера Артема Здунова (как говорит весь Дагестан - после подобного разговора) остановил машину с шефом посреди улицы, бросил тому ключи, хлопнул дверью и… ушел.

Но мне повезло, Магомед только ухмыльнулся.

- О! - сказал он. - Еще один представитель святой Москвы приехал нас, дикарей, честности учить. Валяй. Мы уже привыкли…

ПЛАТЕЖКА ПО… ВЗЯТКАМ

Важное отступление перед тем, как меня понесет во все дагестанские тяжкие…

Посуди, читатель, сам. Борьба с коррупцией должна приносить чистым на руку гражданам пользу, иначе - какой в ней смысл?

Выведешь из больного паразитов - ему и легче. Схватишь НАСТОЯЩИХ преступников, отберешь сворованное, остальные (то есть мы) станут богаче. Так?

Справедливость и прозрачность - мечталось мне - исцеляет экономику и очищает душу.

И вот с этим хрустальным набором Европейской Логики ты посреди васильевского Дагестана, а бывший директор Кубачинского художественного комбината Саид Ниналалов рассказывает, как платил Москве взятки. Увидит Саид «свою» строчку в федеральном бюджете (55 миллионов), значит пора собирать дань.

- Одному депутату Госдумы уходило 10%, другому - 15%, еще 10% - посреднику, еще 5% - казначейству, - буднично говорит Саид, словно читает платежку по квартплате.

Получил, говорит, от республики 15 миллионов - значит 10% руководству республики (посредник - глава района). 5% - еще одному чиновнику...

Говорит, себе не брал, не с чего - приходили из спецслужб, забирали еще 5-10%, Кубачинскому комбинату и так оставались крохи.

Зачем давал процент депутатам? Говорит, выбивал деньги через Госдуму, а взятки передавал через посыльного.

- Получается, нелепые слухи о самолетах из Дагестана набитых деньгами для Москвы - святая правда?

Ироничное молчание.

- А сейчас?

Нининалов мрачнеет. За «спасение» комбината (Саиду все-таки это удалось - он до сих пор работает) уже отсидел. И за тех, кому давал - тоже… Теперь он пишет книги, занят наукой.

- Написал недавно, - говорит, - в местной газете: «Если бы подогнать на улицу Махачкалы к правительству и парламенту воронок, и просто засовывать туда проходящих мимо людей, никто не спросит: «За что?!». И после выхода статьи никто не спросил: «Зачем ты так?» И еще (грустно улыбнулся Саид). Казначей, которому я платил, работает на этой должности до сих пор.

«НА КАВКАЗЕ ГЛАВНОЕ - СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

Лето. Море. Сладкая атмосфера курорта, где полчаса на машине и ты на отличном пляже, час - в древнем Дербенте, три - в волшебных горах. Для туриста (особенно при местных ценах) - рай, для нищей казны - спасение.

Но закон есть закон. Месяц Рамадан. Ураза. Это значит кафе, рестораны закрыты. А у магазина со знаменитым дагестанским коньяком оформляют «контрольную закупку» переодетые в гражданку участковые. Рядом озадаченно топчутся местные русские и туристы.

- Найдете в продаже коньяк, нам скажете, да? - с улыбочкой подмигивают русским полицейские.

- В прошлом году хотя бы «из-под-полы» продавали, - кипят те. - А сейчас гайки закрутили. На хрена нам эти ваши обычаи?! Какого шайтана - Россия светская страна?! Где эта Ураза, и где мы?!

На дорогах - то же самое. Кругом рассыпаны видеокамеры, от чего у джигитов, привыкших к 200 км/ч, судороги. Они разгоняются, влетают на улицу с требованием 60 км/ч, тормозят (от чего твоя голова по инерции летит в лобовое стекло). А потом все дисциплинировано едут гуськом, проклиная… татар.

- Татары в чем провинились? - спрашиваю.

- Штрафы в Казань уходят, - ругаются. - Их камеры, их и деньги.

Но дагестанцы не в большой обиде. У многих в багажнике фальшивые номера, которые отправляют квитанции в ... Сибирь.

- Только вот смотри, - говорит мой приятель из Каспийска, водитель Скорой помощи. - Я всей душой за Васильева. Но пока вся суть перемен такова. Пример - служебную машину я по местным обычаям ремонтирую за свой счет (иначе где тут работу найдешь?). Говорю начальству - чемодан штрафов за превышение скорости пришел. Но я - Скорая помощь, жизни спасаю, и получается - вся моя зарплата в Татарстан идет? Они - езди по правилам, другие времена пришли. И везу я как-то ребенка в тяжелом состоянии и думаю, да пошли вы все на…, шайтаны - и педаль в пол. Успел, слава Аллаху, выжил ребенок, жду штраф. И получается - или закон или правда?! Так?!

- При Васильеве стало больше порядка, - соглашается другой мой знакомый, купивший за 50 тысяч рублей должность в местной воинской части. Говорит, что деньги отдал, а работу не получил. Не успел. Арестовали «продавца».

- Сейчас этот "генерал" выкупил себе свободу, вышел из тюрьмы, да зря он это, - усмехается. - Зачем мои деньги тратит? Все равно посадят.

Говорит, что заплаченных «генералу» денег жаль, но тут без вопросов - справедливо. На Кавказе, говорит, справедливость - самое главное.

- Поэтому, - вдруг усмехается, - у Васильева проблемы!

«КАКОЙ НАФИГ ХОККЕЙ?!»

В Дагестане многие чувствуют - вроде все делается правильно, а что-то не так…

Началось с мелочи.

Захотели татарские предприниматели поставить в парке Махачкалы Колесо Обозрения. Как утверждают острословы, точка идеальная - «с одной стороны откроется прекрасный вид на СИЗО №1, с другой - на два кладбища».

Но местный бизнес не понял главного. «Эй, а почему многомилионный контракт ушел не нам, а чужакам? - спросил он. - Эй, а прибыль куда пойдет?»

Скандал. Под раздачу попали и планы построить в Дагестане хоккейную арену.

«Какого шайтана! - взревела буйная дагестанская общественность. - У нас, проблемы, с водой, освещением, канализация идет в море… Какой на фиг хоккей?!»

И хотя в республике - объективно! - и дороги стали лучше, и порядка больше, но у местных жителей появились смутные сомнения - а хорошо ли вообще жить по законам?

КТО ОПЛАЧИВАЕТ БОРЬБУ С КОРРУПЦИЕЙ

Я оказался в Махачкале в тот целительный момент, когда на нее опять налетели силовики и снова посыпались десятки чиновничьих голов. За решетку отправился чуть ли не весь республиканский Комитет по лесному хозяйству, дюжина бывших и действующих чиновников Росреестра, Кадастровой палаты и мэрии. Сел даже только назначенный Васильевым вундеркинд - министр экономики Осман Хасбулатов, считавшийся надеждой нового правительства. Юный министр каким-то чудом сумел организовать в республике, где на участок земли приходится несколько обманутых собственников, где объявления «квартира продается с зеленкой» (то есть «может быть с настоящими документами») висят на каждом углу, - МФЦ!

Это как в джунгли провести интернет!

Дагестанское супер-МФЦ с гордостью показывали московским гостям, пока вопросом - действительно, а как Осману это удалось?! - вдруг не задались присланные Кремлем силовики.

Хотя любая портовая дагестанская чайка знает - как! Даже счетная палата сразу после прихода Васильева указала - в МФЦ «дагестанская» норма нарушений. И как родственник экс-премьера Дагестана (узника «Лефортово»), причем связанный с его банковским бизнесом, может вдруг построить вдруг что-то, не поделившись.

В России это трудно. Даже Васильев удивился действиям спецслужб - дескать, зря, хороший был министр…

В республике вообще давно гадают о хитрой природе русской наивности.

Почему, например, многие чиновники, работавшие при Абдулатипове, остались на своих местах, даже те - на ком клейма негде ставить (здесь все прекрасно знают - на ком краденые миллиарды, а на ком и кровь). И даже более того - идут на повышение.

- Выборочность посадок говорит о том, что борьба идет не с коррупцией, а с конкретными, выбранными по какому-то загадочному принципу коррупционерами, - объясняет один из ведущих экономистов республики Сергей Дохолян. - И выходит: воровали вместе, но один - в «Лефортово», другой - при должности.

От чего, говорит Дохолян, начинается неразбериха и страх: за кем придут? Ведь мало кто понимает логики арестов! Видят лишь ее цинизм: врежут по одному клану, а выигрывает другой.

- В итоге, - рассказывает экономист, - предприниматели бегут, например, в Ставропольский край. (от чего за прошлый год в Дагестане закрылось 5 тысяч юрлиц).

- Подождите, - цепляюсь за свою хрустальную Европейскую Логику. - Но разве бизнесменов не избавили от вымогателей-чиновников, разве граждане не чувствуют освобождение от жуликов и воров?!

- Бизнесмены так понимают - это делается не для них, - говорит Дохолян. - Раньше приходил чиновник, ты ему платишь, и все - работаешь спокойно. Теперь никто не понимает, что происходит. «Крыши» полетели. У тех, что остались - повысились ставки. И главное, бизнес любит тишину, а здесь постоянные спецоперации - наехали на банкетные залы, потом на строителей, теперь добрались до продавцов обуви… И что в итоге выходит?! Закрыли силовики 40 кирпичных заводов. Кирпич резко подорожал. Пришли на заправки, выросли цены на бензин. И получается что - борьбу с коррупцией оплачивает нищее население?!

РАВНОВЕСИЕ НАЛОГОВ И ЗАРПЛАТ

Люди, похоже, поняли, что Закон и Порядок - жестокая вещь.

Налоговики выжимают предпринимателей так, что они уже сто раз пожалели: «Зачем я когда-то встал на налоговый учет?!»

- У меня рентабельность один процент! - жалуется знакомый владелец мебельного магазина. - А они увеличили земельный налог! Я готов пойти в органы и сдать тех кто сидит в гаражах и клепает мебель под нужной «крышей». Но никому не интересен «черный» бизнес, они выжимают до копейки тех, кто работает по честному!

Иду на дагестанский чат предпринимателей, спрашиваю - Салам Алейкум, мужики, как жизнь?

- Налоги-налоги. Сверху бомбят налоговиков, а те бомбят нас, - заворчали на чате. - Они хотят собрать все налоги, не уменьшая их. Но это не вариант! Если налоги платить - себе ничего не остается, если цены поднять, то клиентов не будет!

- Народ привык работать на себя, не делиться с государством. Поэтому здесь свое равновесие: люди зарплату получают маленькую, зато цены небольшие. А теперь у нас собирают налоги так яростно, что цены поднялись на все! Базара нет, если бы зарплаты были как в Центральной России или налоги разумными… А так из-за цен народ может взбунтоваться. И предприниматели ищут - как обойти закон, получается, ради не только себя, но и народа…

ЛИПОВЫЕ БАРАНЫ

Беда в том, считает экономист Дохолян, что идет по Руси такая мода - на ключевые посты назначаются силовики. Они не знают экономику, зато могут сторожить деньги. Правда, и это у них выходит странно…

Например, очередная история.

По бумагам в республике числится 2 миллиона овец. На каждую федералы выделяют 200 рублей дотаций, то есть 400-500 миллионов в год.

Обнаружив у себя блеющее богатство, Васильев, распорядился увеличить экспорт мяса в Иран и Татарстан.

- Ему же никто не сказал, что столько овец нет, - пожимают плечами эксперты. - Липа. Приписки. И слава Богу, что новый план по экспорту выполнили лишь на 40%, иначе уничтожили бы животноводство вообще. Но цена на баранину для людей выросла с 280 до 500 рублей.

«РУССКИЕ УЕЗЖАЮТ»

Автобан катил меня дальше на юг - по Опытной Антикоррупционной Площадке под названием Дагестан. В деревеньку Уллубийаул, из-за которой попал под арест гендиректор "Газпром межрегионгаз Махачкала" Владимир Анастасов (плюс уголовное дело возбуждено против еще 250 чиновников).

Но меня мучил один разговор…

«Езжай на север, в Кизлярский район, - посоветовал на прощанье один из чиновников. - Там сейчас идет вторая волна.

- Опять посадки? - морщусь от банальности.

Русские уезжают.

- Как это?! - гляжу на лезгина с недоверием. - Русские же в Дагестане к власти пришли.

- В том то и дело… - говорит, и тихо добавляет: - А ну ка выключи диктофон…

Продолжение следует

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