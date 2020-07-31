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Как в Белоруссии прошел многотысячный митинг оппонентов Лукашенко

31 июля 2020, 01:30  •  72 • В России

Застряв где-то под Смоленском из-за невероятного, как говорят местные, усиления приграничного режима (здесь это связывают с пленением загадочной группы русских «охранников» под Минском), я все-таки успел на предвыборный митинг Светланы Тихановской. Теперь это главная противница Лукашенко. Ее допустили до президентских выборов и она объединяет вокруг себя местных оппозиционеров.

Прорывался я сквозь приграничные очереди. Сквозь многокилометровые пробки и плач несчастных, которые не в силах понять – почему вчера можно было почти не замечать границу, а сегодня служивые вдруг вспомнили все постановления, указы и распоряжения...

Большой пикет Светланы Тихановской в Минске: видео с дрона.

Такси от границы домчало до столицы Белоруссии. Я вбежал в Парк Дружбы народов в тот момент, когда противники Лукашенко уже начали расходится по домам. Но главное отличие мятежного Хабаровска от партизанского Минска, кажется, я уловил.

Меня, как и каждого из 15-20 тысяч собравшихся тщательно обыскали и пустили в милую пастораль, где среди леса стояла сцена, а на ней... плакали женщины.

По-домашнему спокойно и все контролируется полицией: Владимир Ворсобин - о митинге в Минске.Владимир ВОРСОБИН

Кандидат в президенты Светлана Тихановская рассказывала истории о своем арестованном муже (блогере Сергее Тихановском). Супруга другого незарегистрированного кандидата Валерия Цепкало – Вероника, о том, как Лукашенко арестовал ее больную раком мать...

Кандидат в президенты Светлана Тихановская рассказывала истории о своем арестованном муже.Фото: REUTERS

Не было в этом предвыборном митинге ничего экономического, политического, скажу больше – ничего мужского.

Здесь говорили странные, детские, легковесные для политиков вещи - совесть, честность, народ... И все сводилось к одному - «Голосуйте за меня, мы победим, а через полгода будут новые, уже честные выборы (без Лукашенко) и тогда все будет хорошо...Такие милые, трогательные, неземные, хрустальные идеи неслись под музыку со сцены. И в этом волшебном лесу тысячи белорусов словно светлячки горели в темноте тысячами телефонов.

D этом волшебном лесу тысячи белорусов словно светлячки горели в темноте тысячами телефонов.Фото: REUTERS

И это было так красиво. Хотелось плюнуть на циничный опыт, скользкую логику и опасения, и поверить во все это...

Впрочем, Лукашенко пока тоже в своем репертуаре.

Он отвечает на эту предвыборную женскую сказку, грубо - арестами «вражеских боевиков»...

И чем это закончится сказать сложно.

Почти невозможно.

"Новшество в политологии": Владимир Ворсобин - о выступлении Светланы Тихановской в Минске.Владимир ВОРСОБИН

Не было в этом предвыборном митинге ничего экономического и политического.Фото: Владимир ВОРСОБИН

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