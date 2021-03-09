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Как в 2020 году на Украину попали российские компоненты от противоракетных комплексов С-300?

09 марта 2021, 18:05  •  380 • Украина
Военный эксперт Юрий Бутусов, сетуя на происки российской разведки, как бы невзначай приоткрыл завесу над скандальной историей с поставками на Украину компонентов зенитно-ракетных комплексов С-300 – клистронов. «Эти клистроны были поставлены в ВСУ тайно из России, – признался Бутусов. – В рамках национальной разведывательной программы по заказу главного управления разведки Минобороны Украины». Но позвольте, как же Минобороны РФ это проморгало? Клистроны С-300 – это ведь не мешки с картошкой!
Фактически, Бутусов обличил Минобороны России в том, что военное ведомство проморгало стратегические компоненты. Тут или глупость или разгильдяйство, одно из двух, если, конечно, исключить предательство. Так или иначе, российские клистроны каким-то чудесным образом оказались на Украине, причём именно сейчас, а не при Януковиче. Хорошо бы понять, как такое могло вообще произойти, кто санкционировал вывоз клистронов из России и как и в каком месте стратегический груз военного назначения вообще просочился через границу.
Правда, Бутусов отмечает, что толку от такого «подарка» всё равно не вышло – «1 июля 2020-го, через две недели после назначения Демченко (Руслан Демченко, начальник комитета по разведке при президенте Украины – ред.), Государственное бюро расследований и военная контрразведка СБУ изъяли клистроны в трёх зенитно-ракетных бригадах. Командование Воздушных сил выступило с резким осуждением действий правоохранительных органов, в результате которых были раскрыты секретные серийные номера российских клистронов, операция по поставке клистронов из РФ была провалена, российские спецслужбы начали расследование каналов поставки». Это важное замечание – значит, в России всё-таки началось расследование поставки клистронов на Украину. Но ведь прошёл почти год – и у нас об этом все молчат! Впрочем, на Украине эта история тоже как-то прошла мимо пишущей братии, тем более, что в феврале текущего года Генпрокуратура Украины закрыла дело о поставках клистронов за отсутствием события преступления – сообщил об этом широкой публике заместитель генпрокурора Якубовский. Этим украинская сторона как бы признаёт, что у силовиков не было никаких оснований изымать клистроны и открывать дело. Но секретная история, тем не менее, стала достоянием гласности.
Итак, в свете вышесказанного неплохо бы понимать, кто они, функционеры Минобороны России, с чьей подачи российские оборонные компоненты оказались на Украине? Кто пропустил груз через границу и с чьей персональной санкции? Сколько Украина заплатила нам за эти клистроны – или мы их подарили, как намекает Бутусов? А если клистроны украли, то кто понёс наказание за разгильдяйство?

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