Как уйти от ответов на неудобные вопросы: Новый спикер Рады Украины "завис" в эфире

Новый спикер Верховной рады Украины придумал способ не отвечать на вопросы журналистов. Он многозначительно замолчал, услышав вдалеке звуки гимна Украины.

На Украине новый спикер Верховной рады Руслан Стефанчук оригинальным способом ушёл от ответа на вопросы журналистов. Политик взял длинную паузу, чтобы послушать звучащий вдали гимн Украины.

Всё произошло во время общения политика с журналистами на улице. Прямо во время ответа на вопрос Стефанчук сослался на звучащий где-то вдали украинский гимн и замолчал "из уважения " к произведению.

Так и стоял в зависнувшем состоянии и с бесконечной скорбью в глазах,

- комментирует видео Telegram-канал "Выпускайте Кракена!".

Напомним, что в четверг, 14 октября, в Киеве прошёл новый марш украинских националистов, в котором приняли участие тысячи радикалов. При этом всего несколько недель назад на Украине вспоминали о трагедии в Бабьем Яре, где нацисты и украинские коллаборационисты из числа националистов устроили массовую казнь евреев, цыган, а также советских военнопленных.