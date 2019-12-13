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Как уйти на пенсию в 24 года? Отец двоих детей раскрыл личный секрет
13 декабря 2019, 01:54 • 66 • В мире
Британец Майк Роузхарт, отец двоих детей, вышел на пенсию в 24 года и рассказал СМИ, как это у него получилось. Раскрывая личный секрет, он признался, что ради заветной цели даже запретил жене покупать кофе в популярной кофейне.
Бывший IT-аналитик, отец двоих детей Майк Роузхарт стал пенсионером уже в 24 года. О том, как это ему удалось, британец рассказал СМИ.
Раскрывая свой личный секрет, парень рассказал, что смог за короткое время, проработав всего семь лет, скопить в пенсионной "кубышке" £578 132, а свой первый дом купил уже в 19 лет. И теперь может наслаждаться пенсией вместе с супругой.
Но прежде ему и его семье пришлось вести весьма скромный образ жизни. Как пишет Daily Star, ради заветной цели Роузхарт даже запретил жене покупать кофе в популярной кофейне.
"Секрет преждевременного выхода на пенсию заключается в следующем: тратить меньше, зарабатывать больше и максимизировать разницу", - поделился парень своим рецептом выхода на пенсию в 24 года.
Правда, тут же признался, что это как раз сложнее всего выполнить - многим трудно устоять, чтобы не побаловать себя чашкой кофе или новым мобильным телефоном, или поездкой за границу. Однако, по мнению Майка, именно задержка в удовлетворении своих денежных потребностей и есть тот самый секрет, что позволит накопить и стать пенсионером досрочно.
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