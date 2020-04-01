Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Коронавирус выдадут глаза: Американские врачи сделали предупреждение
Юг Италии на грани бунта
Россия неизбежно вернёт Украину: Галичане в это начинают верить
"Отблагодарили": После хамства ЕС китайская компания Huawei сворачивае...
Главная / Аналитика

Как устроены мемы и почему они вытеснили анекдоты

01 апреля 2020, 10:35  •  105 • Аналитика
© AP Photo / Richard Vogel
Первое апреля на карантине — отличный повод разобраться, как действует самая вирусная форма современного юмора. О том, что общего у мемов с генами, почему смешные картинки из интернета заменили любимый в СССР жанр анекдота и кто такие пикчеры, — в материале РИА Новости.

Мемы, гены и реклама

Стихийно возникает, стремительно распространяется, достигает пика и постепенно угасает — циклы жизни вируса и мема очень похожи. И названием этот вид юмора обязан известному биологу.
В 1976 году вышла книга Ричарда Докинза "Эгоистичный ген", ставшая бестселлером. Рассуждая о единице наследственной информации, английский ученый задумался над тем, как по аналогии обозначить целостный, способный к повторению и подчиняющийся естественному отбору минимум.
"Ген" в области культуры Докинз предложил называть "миметес" (от древнегреч. — "подражатель, имитатор"). Этим термином он объединил навязчивые мелодии, популярные в обществе идеи, модные фразочки и известные афоризмы. В 1988 году слово meme (в русском языке прижилось произношение "мем", хотя по правилам — "мим") пополнило Оксфордский словарь.
Параллельно на явление указали советские исследователи: в 1987-м лингвист Юрий Караулов назвал "прецедентными" тексты, высказывания или отдельные слова, отвечающие трем условиям: они значимы для отдельной личности, известны ее широкому окружению и неоднократно воспроизводятся в речи.
© Виктор Чегодаев
Интернет-мем. Автор — Виктор Чегодаев
Сначала это были пословицы и народные сказки, затем цитаты из классиков, позже — крылатые фразы из газет и фильмов. Интересно, что, к примеру, режиссера Леонида Гайдая можно считать генератором мемов — ими буквально пестрят его ленты, в отличие, скажем, от картин Эльдара Рязанова.
В 90-х и нулевых среди главных поставщиков приставучих выражений были рекламные ролики. Афоризмы вроде "До первой звезды", "Не айс", как и сентенции известного тогда персонажа Лени Голубкова, повторяла вся страна.

Как в том анекдоте

© Виктор Чегодаев
Мем про коронавирус. Автор — Виктор Чегодаев
Однако жанр мемов в том виде, к которому мы привыкли, — смешные картинки или гифки с надписями — сформировался с развитием блогов и форумов. В Рунете эти приколы сначала были в основном переводными. Так, основой знаменитого "Превед, Медвед" послужил рисунок американского художника Джона Лури (в оригинале — Bear Surprise): зверь больше года кочевал по медиапространству. Огромный срок, ведь сегодня редкий сетевой прикол интересен больше пары недель. В тираж они выходят очень быстро, и даже рекордсмены вроде Ждуна или Grumpy Cat едва ли выдерживают больше полугода.
Можно ли считать предтечей интернет-мемов лубок или шарж? Известный карикатурист Сергей Елкин считает, что нет. По его мнению, этот сетевой феномен скорее "появился из бородатых анекдотов — вроде тех, что рассказывают про Штирлица", где все знают концовку и каждый раз с удовольствием ее повторяют.
© Александр Колпаков
Интернет-мем Александра Колпакова
Тягучий жанр анекдота, которыми можно было оживить долгие рабочие совещания или прервать неловкое молчание в компании знакомых, "миллениалам" и тем более "зетам" оказался не близок. Они любители клипового, "быстрорастворимого" юмора на экране смартфона и компьютера.
"Сейчас анекдот просто перестает быть основным и самым доступным способом рассмешить собеседника — мемы в этой роли доминируют", — считает Игорь Белкин, автор телеграм-канала "Нистика" (более 43 тысяч подписчиков).
"Анекдоты — слишком "бедная", по нынешним меркам, манера подачи развлекательного контента", — соглашается с ним создатель проекта La Qeque (более 29 тысяч подписчиков) Виктор Чегодаев.
Дмитрий Вернер, создатель и главный редактор старейшего юмористического портала Рунета anekdot.ru уверен: "Мемы — это анекдоты XXI века. Благодаря интернету изменилась форма — теперь можно делиться не только словесными шутками, но и картинками, видео. Возможно, в будущем люди станут обмениваться мыслями напрямую и юмор будет появляться не на экране смартфона, а сразу у вас в голове. Но суть смешного останется прежней".

"Ну, Пикчер, ну ты бох"

© Александр Колпаков
Интернет-мем Александра Колпакова
Первое время основными распространителями мемов в России были "Двач" и Lurkmore, а также "Лепрозорий". Сейчас агрегаторы мемов в основном обитают в Telegram и во "ВКонтакте" (в США и Европе — в Instagram).
Многие российские СМИ пытаются серьезную новостную повестку подавать с помощью мемов, стараясь повторить успех проектов "Лентач" и "Образовач". Мемы в этих изданиях делают пикчеры — термин появился в 2015 году с легкой руки одного читателя, оставившего комментарий "Ну, Пикчер, ну ты бох".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Dima Krasilov (@dimakrasilove)
Такие специальные редакторы должны разбираться в политике, экономике, науке, искусстве — в общем, в идеале быть очень эрудированными людьми с развитым чувством юмора и редким талантом высекать искру мемов из коллективного бессознательного.
"Хороший мем проходит через все источники. Какой-то маленький автор у себя его опубликовал, за сутки мем увидит сотни пабликов, где-то будет дорабатываться, а где-то упрощаться — и вот он уже в федеральных СМИ и в рекламе. Это непрерывный процесс постоянной коллективной работы", — говорит Чегодаев.
Сейчас мем, как правило, выхолащивается до картинки, универсального трафарета, и каждый следующий пользователь сам может "раскрасить" его под себя — фактически это фольклор, где важна воспроизводимость, а не имя автора. Вспомните ту самую картинку с парнем, который идет со своей девушкой, но заглядывается на проходящую мимо незнакомку в красном, или растерянного Траволту из "Криминального чтива".
Точка сборки это смех: главное на карантине – найти повод для веселья

Лайк, шер, репост

В начале года мем "четыре соцсети" был настолько популярным, что перешел в массовый флешмоб, который поддержали ведущие художественные музеи мира, доказав, что смешные картинки из Сети — не только подростковая забава.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от ГМИИ им. А.С. Пушкина (@theartsmuseum)
В Кембридже и Гарварде есть программы подготовки для желающих изучать мемы, а многочисленные книги и курсы посвящены принципам вирусного маркетинга, ориентированного на использование силы этого юмора в коммерческих целях.
Некоторые мемы бывают настолько сложносочиненными (такие как раз любит Илон Маск), что им посвящают полноценные научные статьи.
На Западе процветает направление deconstructions memes, а у нас выстрелил специфический паблик "Страдающее Средневековье", нацеленный на интеллектуалов.
Однако у абсолютно у всех хороших мемов есть общие черты: они всегда смешные (зачастую до абсурда), актуальные и вирусные. Это юмор, возникающий в ответ на определенную ситуацию, которая таким образом переживается.
"Мемы — реакция людей на те события, которые им неподвластны, такая фига в кармане современного человека", — считает участник арт-группы "Сну-сну" Александр Колпаков.
Терапевтический эффект мемов очевиден: не только заставляют улыбнуться, но и уменьшают число суицидально настроенных интернет-пользователей, указывает The Atlantic.
Возможно, мемы — это иероглифы нашего времени, они так же прекрасно описывают повседневную жизнь в картинках. А главное — тоже немыслимы без котиков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



105
Источник
Похожие новости
01 апреля 2020, 07:35
Болезнь, которая убивала молниеносно, а потом просто исчезла
01 апреля 2020, 07:35
COVID-19: «После» наступит не сразу
01 апреля 2020, 09:35
Возможный развал ЕС и российский феномен: о чём сегодня пишет европейская пресса
01 апреля 2020, 08:35
Wi-Fi начинается с эротики, а циркулярная пила – с любви
01 апреля 2020, 04:35
Точка сборки это смех: главное на карантине – найти повод для веселья
01 апреля 2020, 10:35
Американские нефтяники просят пощады
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 апреля 2020, 00:30
«Симптомы у всех разные»: жительница Италии рассказала, как в Риме лечат пациентов с ...
01 апреля 2020, 01:35
"Результат "смекалки" американцев": Леонков рассказал о "туа...
01 апреля 2020, 03:35
И кто теперь лидер? Коронавирус сбросил США с пьедестала "пандемического" р...
01 апреля 2020, 03:35
Сообщивший о "мировом грабеже" президент Сербии не смог снова выступить пер...
01 апреля 2020, 07:35
Болезнь, которая убивала молниеносно, а потом просто исчезла
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 марта 2020, 00:35
"Меня не послушают": Бежавший в США депутат заныл из-за местных чиновников
29 марта 2020, 08:36
Лев Лещенко перезаражал весь цвет российского шоу-бизнеса?!...
28 марта 2020, 22:35
В Крыму ответили на планы Украины создать базу НАТО вблизи полуострова
31 марта 2020, 02:35
"Продуцируются в носу и горле": Вирусологи предупредили о сотнях тысяч скрытых носителей коронавируса
29 марта 2020, 20:35
"Ад уже здесь": Заражённые коронавирусом ньюйоркцы умирают каждые 17 минут - Daily Mail
29 марта 2020, 03:35
"Требование часа": Германия подсказала, с кого первым счищать "политическую шелуху"
01 апреля 2020, 00:30
«Симптомы у всех разные»: жительница Италии рассказала, как в Риме лечат пациентов с COVID-19
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.