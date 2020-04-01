Как устроены мемы и почему они вытеснили анекдоты

Первое апреля на карантине — отличный повод разобраться, как действует самая вирусная форма современного юмора. О том, что общего у мемов с генами, почему смешные картинки из интернета заменили любимый в СССР жанр анекдота и кто такие пикчеры, — в материале РИА Новости.

Мемы, гены и реклама

Стихийно возникает, стремительно распространяется, достигает пика и постепенно угасает — циклы жизни вируса и мема очень похожи. И названием этот вид юмора обязан известному биологу.

В 1976 году вышла книга Ричарда Докинза "Эгоистичный ген", ставшая бестселлером. Рассуждая о единице наследственной информации, английский ученый задумался над тем, как по аналогии обозначить целостный, способный к повторению и подчиняющийся естественному отбору минимум.

"Ген" в области культуры Докинз предложил называть "миметес" (от древнегреч. — "подражатель, имитатор"). Этим термином он объединил навязчивые мелодии, популярные в обществе идеи, модные фразочки и известные афоризмы. В 1988 году слово meme (в русском языке прижилось произношение "мем", хотя по правилам — "мим") пополнило Оксфордский словарь.

Параллельно на явление указали советские исследователи: в 1987-м лингвист Юрий Караулов назвал "прецедентными" тексты, высказывания или отдельные слова, отвечающие трем условиям: они значимы для отдельной личности, известны ее широкому окружению и неоднократно воспроизводятся в речи.

© Виктор Чегодаев Интернет-мем. Автор — Виктор Чегодаев

Сначала это были пословицы и народные сказки, затем цитаты из классиков, позже — крылатые фразы из газет и фильмов. Интересно, что, к примеру, режиссера Леонида Гайдая можно считать генератором мемов — ими буквально пестрят его ленты, в отличие, скажем, от картин Эльдара Рязанова.

В 90-х и нулевых среди главных поставщиков приставучих выражений были рекламные ролики. Афоризмы вроде "До первой звезды", "Не айс", как и сентенции известного тогда персонажа Лени Голубкова, повторяла вся страна.

Как в том анекдоте

© Виктор Чегодаев Мем про коронавирус. Автор — Виктор Чегодаев

Однако жанр мемов в том виде, к которому мы привыкли, — смешные картинки или гифки с надписями — сформировался с развитием блогов и форумов. В Рунете эти приколы сначала были в основном переводными. Так, основой знаменитого "Превед, Медвед" послужил рисунок американского художника Джона Лури (в оригинале — Bear Surprise): зверь больше года кочевал по медиапространству. Огромный срок, ведь сегодня редкий сетевой прикол интересен больше пары недель. В тираж они выходят очень быстро, и даже рекордсмены вроде Ждуна или Grumpy Cat едва ли выдерживают больше полугода.

Можно ли считать предтечей интернет-мемов лубок или шарж? Известный карикатурист Сергей Елкин считает, что нет. По его мнению, этот сетевой феномен скорее "появился из бородатых анекдотов — вроде тех, что рассказывают про Штирлица", где все знают концовку и каждый раз с удовольствием ее повторяют.

© Александр Колпаков Интернет-мем Александра Колпакова

Тягучий жанр анекдота, которыми можно было оживить долгие рабочие совещания или прервать неловкое молчание в компании знакомых, "миллениалам" и тем более "зетам" оказался не близок. Они любители клипового, "быстрорастворимого" юмора на экране смартфона и компьютера.

"Сейчас анекдот просто перестает быть основным и самым доступным способом рассмешить собеседника — мемы в этой роли доминируют", — считает Игорь Белкин, автор телеграм-канала "Нистика" (более 43 тысяч подписчиков).

"Анекдоты — слишком "бедная", по нынешним меркам, манера подачи развлекательного контента", — соглашается с ним создатель проекта La Qeque (более 29 тысяч подписчиков) Виктор Чегодаев.

Дмитрий Вернер, создатель и главный редактор старейшего юмористического портала Рунета anekdot.ru уверен: "Мемы — это анекдоты XXI века. Благодаря интернету изменилась форма — теперь можно делиться не только словесными шутками, но и картинками, видео. Возможно, в будущем люди станут обмениваться мыслями напрямую и юмор будет появляться не на экране смартфона, а сразу у вас в голове. Но суть смешного останется прежней".

"Ну, Пикчер, ну ты бох"

© Александр Колпаков Интернет-мем Александра Колпакова

Первое время основными распространителями мемов в России были "Двач" и Lurkmore, а также "Лепрозорий". Сейчас агрегаторы мемов в основном обитают в Telegram и во "ВКонтакте" (в США и Европе — в Instagram).

Многие российские СМИ пытаются серьезную новостную повестку подавать с помощью мемов, стараясь повторить успех проектов "Лентач" и "Образовач". Мемы в этих изданиях делают пикчеры — термин появился в 2015 году с легкой руки одного читателя, оставившего комментарий "Ну, Пикчер, ну ты бох".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dima Krasilov (@dimakrasilove) 18 Мар 2020 в 2:06 PDT Такие специальные редакторы должны разбираться в политике, экономике, науке, искусстве — в общем, в идеале быть очень эрудированными людьми с развитым чувством юмора и редким талантом высекать искру мемов из коллективного бессознательного. "Хороший мем проходит через все источники. Какой-то маленький автор у себя его опубликовал, за сутки мем увидит сотни пабликов, где-то будет дорабатываться, а где-то упрощаться — и вот он уже в федеральных СМИ и в рекламе. Это непрерывный процесс постоянной коллективной работы", — говорит Чегодаев. Сейчас мем, как правило, выхолащивается до картинки, универсального трафарета, и каждый следующий пользователь сам может "раскрасить" его под себя — фактически это фольклор, где важна воспроизводимость, а не имя автора. Вспомните ту самую картинку с парнем, который идет со своей девушкой, но заглядывается на проходящую мимо незнакомку в красном, или растерянного Траволту из "Криминального чтива". Точка сборки это смех: главное на карантине – найти повод для веселья Лайк, шер, репост В начале года мем "четыре соцсети" был настолько популярным, что перешел в массовый флешмоб, который поддержали ведущие художественные музеи мира, доказав, что смешные картинки из Сети — не только подростковая забава. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ГМИИ им. А.С. Пушкина (@theartsmuseum) 24 Янв 2020 в 4:58 PST В Кембридже и Гарварде есть программы подготовки для желающих изучать мемы, а многочисленные книги и курсы посвящены принципам вирусного маркетинга, ориентированного на использование силы этого юмора в коммерческих целях. Некоторые мемы бывают настолько сложносочиненными (такие как раз любит Илон Маск), что им посвящают полноценные научные статьи. На Западе процветает направление deconstructions memes, а у нас выстрелил специфический паблик "Страдающее Средневековье", нацеленный на интеллектуалов. Однако у абсолютно у всех хороших мемов есть общие черты: они всегда смешные (зачастую до абсурда), актуальные и вирусные. Это юмор, возникающий в ответ на определенную ситуацию, которая таким образом переживается. "Мемы — реакция людей на те события, которые им неподвластны, такая фига в кармане современного человека", — считает участник арт-группы "Сну-сну" Александр Колпаков. Терапевтический эффект мемов очевиден: не только заставляют улыбнуться, но и уменьшают число суицидально настроенных интернет-пользователей, указывает The Atlantic. Возможно, мемы — это иероглифы нашего времени, они так же прекрасно описывают повседневную жизнь в картинках. А главное — тоже немыслимы без котиков. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...







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