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Как устроены мемы и почему они вытеснили анекдоты
01 апреля 2020, 10:35 • 105 • Аналитика
Первое апреля на карантине — отличный повод разобраться, как действует самая вирусная форма современного юмора. О том, что общего у мемов с генами, почему смешные картинки из интернета заменили любимый в СССР жанр анекдота и кто такие пикчеры, — в материале РИА Новости.
Мемы, гены и реклама
Стихийно возникает, стремительно распространяется, достигает пика и постепенно угасает — циклы жизни вируса и мема очень похожи. И названием этот вид юмора обязан известному биологу.
В 1976 году вышла книга Ричарда Докинза "Эгоистичный ген", ставшая бестселлером. Рассуждая о единице наследственной информации, английский ученый задумался над тем, как по аналогии обозначить целостный, способный к повторению и подчиняющийся естественному отбору минимум.
"Ген" в области культуры Докинз предложил называть "миметес" (от древнегреч. — "подражатель, имитатор"). Этим термином он объединил навязчивые мелодии, популярные в обществе идеи, модные фразочки и известные афоризмы. В 1988 году слово meme (в русском языке прижилось произношение "мем", хотя по правилам — "мим") пополнило Оксфордский словарь.
Параллельно на явление указали советские исследователи: в 1987-м лингвист Юрий Караулов назвал "прецедентными" тексты, высказывания или отдельные слова, отвечающие трем условиям: они значимы для отдельной личности, известны ее широкому окружению и неоднократно воспроизводятся в речи.
Сначала это были пословицы и народные сказки, затем цитаты из классиков, позже — крылатые фразы из газет и фильмов. Интересно, что, к примеру, режиссера Леонида Гайдая можно считать генератором мемов — ими буквально пестрят его ленты, в отличие, скажем, от картин Эльдара Рязанова.
В 90-х и нулевых среди главных поставщиков приставучих выражений были рекламные ролики. Афоризмы вроде "До первой звезды", "Не айс", как и сентенции известного тогда персонажа Лени Голубкова, повторяла вся страна.
Как в том анекдоте
Однако жанр мемов в том виде, к которому мы привыкли, — смешные картинки или гифки с надписями — сформировался с развитием блогов и форумов. В Рунете эти приколы сначала были в основном переводными. Так, основой знаменитого "Превед, Медвед" послужил рисунок американского художника Джона Лури (в оригинале — Bear Surprise): зверь больше года кочевал по медиапространству. Огромный срок, ведь сегодня редкий сетевой прикол интересен больше пары недель. В тираж они выходят очень быстро, и даже рекордсмены вроде Ждуна или Grumpy Cat едва ли выдерживают больше полугода.
Можно ли считать предтечей интернет-мемов лубок или шарж? Известный карикатурист Сергей Елкин считает, что нет. По его мнению, этот сетевой феномен скорее "появился из бородатых анекдотов — вроде тех, что рассказывают про Штирлица", где все знают концовку и каждый раз с удовольствием ее повторяют.
Тягучий жанр анекдота, которыми можно было оживить долгие рабочие совещания или прервать неловкое молчание в компании знакомых, "миллениалам" и тем более "зетам" оказался не близок. Они любители клипового, "быстрорастворимого" юмора на экране смартфона и компьютера.
"Анекдоты — слишком "бедная", по нынешним меркам, манера подачи развлекательного контента", — соглашается с ним создатель проекта La Qeque (более 29 тысяч подписчиков) Виктор Чегодаев.
Дмитрий Вернер, создатель и главный редактор старейшего юмористического портала Рунета anekdot.ru уверен: "Мемы — это анекдоты XXI века. Благодаря интернету изменилась форма — теперь можно делиться не только словесными шутками, но и картинками, видео. Возможно, в будущем люди станут обмениваться мыслями напрямую и юмор будет появляться не на экране смартфона, а сразу у вас в голове. Но суть смешного останется прежней".
"Ну, Пикчер, ну ты бох"
Первое время основными распространителями мемов в России были "Двач" и Lurkmore, а также "Лепрозорий". Сейчас агрегаторы мемов в основном обитают в Telegram и во "ВКонтакте" (в США и Европе — в Instagram).
Многие российские СМИ пытаются серьезную новостную повестку подавать с помощью мемов, стараясь повторить успех проектов "Лентач" и "Образовач". Мемы в этих изданиях делают пикчеры — термин появился в 2015 году с легкой руки одного читателя, оставившего комментарий "Ну, Пикчер, ну ты бох".
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