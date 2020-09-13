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Как уронить доллар. Совсем: Хазин раскрыл смертельную угрозу для США

13 сентября 2020, 13:35  •  187 • Политика
Экономист Михаил Хазин назвал смертельную угрозу для США, которая может уронить доллар, причём совсем. Её в качестве контрсанкций грозят реализовать китайские власти. Таким образом, экономика Соединённых Штатов может вскоре испытать масштабные потрясения.
Экономисты в комментарии для телеканала Царьград оценили заявление Пекина по поводу контрсанкций в отношении США.
Ранее китайские власти пригрозили продать 20% американских гособлигаций из своего портфеля. Таким образом, объём распродажи может составить порядка 200 млрд долларов.
Экономист Михаил Делягин признался, что сомневается в том, что руководство КНР в действительности реализует заявленное. Если же это всё-таки произойдёт, экономика Соединённых Штатов может испытать масштабные потрясения.
"Это способ давления на американцев и администрацию Трампа перед выборами. И это давление на избирателей и бизнес, чтобы показать, что выбор Трампа приведёт к обесцениванию доллара. Но перед выборами, не уверен, что Пекин всё-таки станет эти действия совершать. Это, конечно, может подорвать американскую пирамиду как таковую. Но не будем забывать, что 20% от китайских вложений относительно всего долга - это не так много", - заметил собеседник Царьграда.
Ситуацию также прокомментировал экономист Михаил Хазин. В целом он согласился с точкой зрения своего коллеги.
"Это усложнит американцам жизнь и обслуживание долга, но смертельным ударом не является. Смертельной является угроза китайцев перекупить всех инженеров, которые занимаются производством микросхем на Тайване, и перевезти их всех на материковый Китай. Поскольку количество инженеров, которые в этой сфере работают, ограничено, то это вполне себе удар", - подчеркнул специалист.

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