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Как уронить доллар. Совсем: Хазин раскрыл смертельную угрозу для США
13 сентября 2020, 13:35 • 187 • Политика
Экономист Михаил Хазин назвал смертельную угрозу для США, которая может уронить доллар, причём совсем. Её в качестве контрсанкций грозят реализовать китайские власти. Таким образом, экономика Соединённых Штатов может вскоре испытать масштабные потрясения.
Экономисты в комментарии для телеканала Царьград оценили заявление Пекина по поводу контрсанкций в отношении США.
Ранее китайские власти пригрозили продать 20% американских гособлигаций из своего портфеля. Таким образом, объём распродажи может составить порядка 200 млрд долларов.
Экономист Михаил Делягин признался, что сомневается в том, что руководство КНР в действительности реализует заявленное. Если же это всё-таки произойдёт, экономика Соединённых Штатов может испытать масштабные потрясения.
Ситуацию также прокомментировал экономист Михаил Хазин. В целом он согласился с точкой зрения своего коллеги.
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