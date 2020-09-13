Как уронить доллар. Совсем: Хазин раскрыл смертельную угрозу для США

Экономисты в комментарии для телеканала Царьград оценили заявление Пекина по поводу контрсанкций в отношении США.

Ранее китайские власти пригрозили продать 20% американских гособлигаций из своего портфеля. Таким образом, объём распродажи может составить порядка 200 млрд долларов.

Экономист Михаил Делягин признался, что сомневается в том, что руководство КНР в действительности реализует заявленное. Если же это всё-таки произойдёт, экономика Соединённых Штатов может испытать масштабные потрясения.

"Это способ давления на американцев и администрацию Трампа перед выборами. И это давление на избирателей и бизнес, чтобы показать, что выбор Трампа приведёт к обесцениванию доллара. Но перед выборами, не уверен, что Пекин всё-таки станет эти действия совершать. Это, конечно, может подорвать американскую пирамиду как таковую. Но не будем забывать, что 20% от китайских вложений относительно всего долга - это не так много", - заметил собеседник Царьграда.

Ситуацию также прокомментировал экономист Михаил Хазин. В целом он согласился с точкой зрения своего коллеги.