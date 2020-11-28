Как уничтожить Донбасс «мирным» путем • 75 • Украина



Национальная академия наук Украины прогнозирует к концу ноября количество инфицированных около 743 тыс. граждан, а по состоянию на конец декабря этого года ожидается более 1 млн больных.



Вот про лечение прям отдельная строка, особенно если внимательно следить за укропрессой, то волосы шевелятся на голове от заявлений не только украинских врачей, но и пациентов больниц…





Возвращаемся на две недели назад. 14 ноября Зеленский обратился к жителям Донбасса с речью, в которой заявил, что Украина открыта для людей из Донецка и Луганска, а пропускные пункты на линии разграничения блокирует другая сторона. Также он сказал, что Украина открыла два новых пункта пропуска на границе с ЛНР. Еще раньше в совместном заявлении МИД Франции и Германии прозвучал призыв к России и ЛДНР разблокировать все контрольно-пропускные пункты между Донбассом и Украиной. По мнению Парижа и Берлина, Украина выполняет свои обязательства, а из-за того, что не все пункты пропуска работают, страдают люди, которым нужно получить пенсию, навестить родственников или пройти лечение на территории Украины…



Сейчас в ДНР довольно строгие правила пересечения линии соприкосновения. Чтобы въехать в Республику с территории Украины, человеку сначала нужно подать заявку в межведомственный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, кроме этого, заявитель должен объяснить, зачем ему нужно попасть на территорию Республики. После получения разрешения штаба въезжающий на территорию ДНР с Украины должен пройти двухнедельную обсервацию. Выехать же с территории Республики в незалежную могут лица, у которых есть прописка на территории Украины.



Среди жителей ДНР есть три категории людей, которым «жизненно необходимо» посещать Украину…



Первая категория жителей Республики – это те, кому необходимо посещать родственников, нуждающимся в помощи.



Вторая категория – это пенсионеры… Они получают положенные им выплаты на Украине. и есть еще те граждане, которые оформились на Украине как переселенцы и получают пенсии как ЛДНР, так и Украины. В Республике они могут получить свои украинские пенсии только в конторах по обналичке, что многим не нравится, так как там приходится платить немаленькие проценты. В ДНР нет банка, который бы имел международные связи и работал с платежными карточками украинских или российских банков. Поэтому многим хочется поехать на Украину и снять деньги в банкомате. Похожая ситуация и в ЛНР.



А третья категория, и она довольно мала, – это те, кто привык пить кофе во Львове или отмечать Рождество в Карпатах, и теперь они возмущены, что не могут вести привычный образ жизни из-за ограничений на границе.



Вот именно для этих трех категорий ограничения по въезду на Украину создают большие сложности. И об их интересах якобы заботится Зеленский и страны Запада.



Ограничительные меры в ДНР относительно пересечения линии разграничения были приняты для того, чтобы защитить граждан Республики от распространения коронавирусной инфекции. Для въезда в Республику с территории России также действуют ограничения: чтобы попасть в ДНР из РФ, у въезжающего должна быть или прописка на территории, или уважительная причина для въезда. Например, пожилые родственники или родные, которые нуждаются в помощи.



В отношении коммуникации с Россией не такие жесткие ограничения. Это понятно. Во-первых, пенсионеры не будут так массово ездить в РФ, как на Украину. А значит, меньше людей могут заразиться вирусом за границей. Во-вторых, вся деловая жизнь республики завязана на Россию, а Украина ввела торговую блокаду. В-третьих, РФ выдает паспорта жителям Республики. А на Украине постоянно звучат призывы ограничить жителей ЛДНР в правах.



Если открыть границу с Украиной, туда сразу хлынет огромный людской поток. В первую очередь пенсионеров, которые хотят снять свои деньги. А на Украине очередной вирусный антирекорд: ковидом заразились более 16 тыс. человек за одни сутки. Пожилые люди хуже переносят вирус, чем молодые. Значит, пенсионеры, вернувшись в Республику после посещения Украины, могут пополнить «армию больных» и стать разносчиками болезни.



Несмотря на то, что в данный момент система здравоохранения ДНР рапортует о снижении заражения коронавирусом, опасность еще присутствует. Под центры для больных ковидом уже передан ряд лечебных учреждений, никак не связанных с инфекционными заболеваниями. И не дай Бог открыть границы, именно множество заболевших пожилых людей могут обрушить систему здравоохранения. Вот именно это и нужно Зеленскому и его подельникам…



Самые мрачные дела западные державы творят, прикрываясь аргументами о правах человека. В 2014 году, до поражения украинской армии, Запад в один голос твердил о том, что Киев имеет монополию на применение силы. Берлин и Париж должны были помочь Киеву создать финансовую инфраструктуру в ЛДНР, чтобы люди могли получать пенсии и пособия, чего сделано не было. Поэтому возникают нехорошие ощущения, когда Германия и Франция начинают «заботиться» о правах жителей ЛДНР.



Официальный представитель МИД России Мария Захарова 17 ноября ответила Берлину и Парижу, что открытие новых пунктов пропуска между Украиной и ЛНР было запланировано на 10 ноября. Но Киев в последний момент изменил договоренности в одностороннем порядке. Так, пункт пропуска «Счастье» должен был быть автомобильным. Но Киев неожиданно превратил его в исключительно пешеходный.



Захарова отметила, что игнорирование Берлином и Парижем законопроекта, внесенного украинским премьером Денисом Шмыгалем, об интернировании российских граждан и заявления украинских политиков о планах, альтернативных Минским договоренностям, надо расценивать как одобрение западными странами линии Киева.



Владимир Зеленский устроил из открытия пунктов пропуска, которое не было согласовано с Луганском и Донецком, очередное шоу. Его заявления направлены на то, чтобы получить политические преференции из трудностей, которые испытывают жители Донбасса. Если бы Зеленский действительно хотел добра людям ЛДНР, то мог бы снять экономическую блокаду и прекратить боевые столкновения. Поэтому вся политика Зеленского – спектакль: став президентом, он не перестал быть лицедеем.



Майданный режим и его западные покровители заинтересованы в том, чтобы максимально ослабить ЛДНР. А что может быть для этого лучше, чем тотальная эпидемия? Поэтому Киев, Париж, Берлин будут настаивать на том, чтобы открыть пункты пропуска между Украиной и Донбассом. Ведь чем больше жителей ЛДНР заболеют ковидом, тем лучше для недоброжелателей республик. А сколько людей умрет, ни Запад, ни Зеленского не интересует. Для них главное – достижение своих целей: гибель республик и победа над Россией.

Сегодня на Украине очередной антирекорд: выявлено 16 218 случаев COVID-19 за сутки. Всего 693 407 случаев и 11 909 смертей. Угрожающая статистика, не находите?Национальная академия наук Украины прогнозирует к концу ноября количество инфицированных около 743 тыс. граждан, а по состоянию на конец декабря этого года ожидается более 1 млн больных.Вот про лечение прям отдельная строка, особенно если внимательно следить за укропрессой, то волосы шевелятся на голове от заявлений не только украинских врачей, но и пациентов больниц…Возвращаемся на две недели назад. 14 ноября Зеленский обратился к жителям Донбасса с речью, в которой заявил, что Украина открыта для людей из Донецка и Луганска, а пропускные пункты на линии разграничения блокирует другая сторона. Также он сказал, что Украина открыла два новых пункта пропуска на границе с ЛНР. Еще раньше в совместном заявлении МИД Франции и Германии прозвучал призыв к России и ЛДНР разблокировать все контрольно-пропускные пункты между Донбассом и Украиной. По мнению Парижа и Берлина, Украина выполняет свои обязательства, а из-за того, что не все пункты пропуска работают, страдают люди, которым нужно получить пенсию, навестить родственников или пройти лечение на территории Украины…Сейчас в ДНР довольно строгие правила пересечения линии соприкосновения. Чтобы въехать в Республику с территории Украины, человеку сначала нужно подать заявку в межведомственный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, кроме этого, заявитель должен объяснить, зачем ему нужно попасть на территорию Республики. После получения разрешения штаба въезжающий на территорию ДНР с Украины должен пройти двухнедельную обсервацию. Выехать же с территории Республики в незалежную могут лица, у которых есть прописка на территории Украины.Среди жителей ДНР есть три категории людей, которым «жизненно необходимо» посещать Украину…Первая категория жителей Республики – это те, кому необходимо посещать родственников, нуждающимся в помощи.Вторая категория – это пенсионеры… Они получают положенные им выплаты на Украине. и есть еще те граждане, которые оформились на Украине как переселенцы и получают пенсии как ЛДНР, так и Украины. В Республике они могут получить свои украинские пенсии только в конторах по обналичке, что многим не нравится, так как там приходится платить немаленькие проценты. В ДНР нет банка, который бы имел международные связи и работал с платежными карточками украинских или российских банков. Поэтому многим хочется поехать на Украину и снять деньги в банкомате. Похожая ситуация и в ЛНР.А третья категория, и она довольно мала, – это те, кто привык пить кофе во Львове или отмечать Рождество в Карпатах, и теперь они возмущены, что не могут вести привычный образ жизни из-за ограничений на границе.Вот именно для этих трех категорий ограничения по въезду на Украину создают большие сложности. И об их интересах якобы заботится Зеленский и страны Запада.Ограничительные меры в ДНР относительно пересечения линии разграничения были приняты для того, чтобы защитить граждан Республики от распространения коронавирусной инфекции. Для въезда в Республику с территории России также действуют ограничения: чтобы попасть в ДНР из РФ, у въезжающего должна быть или прописка на территории, или уважительная причина для въезда. Например, пожилые родственники или родные, которые нуждаются в помощи.В отношении коммуникации с Россией не такие жесткие ограничения. Это понятно. Во-первых, пенсионеры не будут так массово ездить в РФ, как на Украину. А значит, меньше людей могут заразиться вирусом за границей. Во-вторых, вся деловая жизнь республики завязана на Россию, а Украина ввела торговую блокаду. В-третьих, РФ выдает паспорта жителям Республики. А на Украине постоянно звучат призывы ограничить жителей ЛДНР в правах.Если открыть границу с Украиной, туда сразу хлынет огромный людской поток. В первую очередь пенсионеров, которые хотят снять свои деньги. А на Украине очередной вирусный антирекорд: ковидом заразились более 16 тыс. человек за одни сутки. Пожилые люди хуже переносят вирус, чем молодые. Значит, пенсионеры, вернувшись в Республику после посещения Украины, могут пополнить «армию больных» и стать разносчиками болезни.Несмотря на то, что в данный момент система здравоохранения ДНР рапортует о снижении заражения коронавирусом, опасность еще присутствует. Под центры для больных ковидом уже передан ряд лечебных учреждений, никак не связанных с инфекционными заболеваниями. И не дай Бог открыть границы, именно множество заболевших пожилых людей могут обрушить систему здравоохранения. Вот именно это и нужно Зеленскому и его подельникам…Самые мрачные дела западные державы творят, прикрываясь аргументами о правах человека. В 2014 году, до поражения украинской армии, Запад в один голос твердил о том, что Киев имеет монополию на применение силы. Берлин и Париж должны были помочь Киеву создать финансовую инфраструктуру в ЛДНР, чтобы люди могли получать пенсии и пособия, чего сделано не было. Поэтому возникают нехорошие ощущения, когда Германия и Франция начинают «заботиться» о правах жителей ЛДНР.Официальный представитель МИД России Мария Захарова 17 ноября ответила Берлину и Парижу, что открытие новых пунктов пропуска между Украиной и ЛНР было запланировано на 10 ноября. Но Киев в последний момент изменил договоренности в одностороннем порядке. Так, пункт пропуска «Счастье» должен был быть автомобильным. Но Киев неожиданно превратил его в исключительно пешеходный.Захарова отметила, что игнорирование Берлином и Парижем законопроекта, внесенного украинским премьером Денисом Шмыгалем, об интернировании российских граждан и заявления украинских политиков о планах, альтернативных Минским договоренностям, надо расценивать как одобрение западными странами линии Киева.Владимир Зеленский устроил из открытия пунктов пропуска, которое не было согласовано с Луганском и Донецком, очередное шоу. Его заявления направлены на то, чтобы получить политические преференции из трудностей, которые испытывают жители Донбасса. Если бы Зеленский действительно хотел добра людям ЛДНР, то мог бы снять экономическую блокаду и прекратить боевые столкновения. Поэтому вся политика Зеленского – спектакль: став президентом, он не перестал быть лицедеем.Майданный режим и его западные покровители заинтересованы в том, чтобы максимально ослабить ЛДНР. А что может быть для этого лучше, чем тотальная эпидемия? Поэтому Киев, Париж, Берлин будут настаивать на том, чтобы открыть пункты пропуска между Украиной и Донбассом. Ведь чем больше жителей ЛДНР заболеют ковидом, тем лучше для недоброжелателей республик. А сколько людей умрет, ни Запад, ни Зеленского не интересует. Для них главное – достижение своих целей: гибель республик и победа над Россией. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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