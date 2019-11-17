Как умирал лидер "Новой России" Никита Исаев: Его пресс-секретарь опроверг криминальную версию

Пресс-секретарь лидера движения "Новая Россия" Никиты Исаева пролил свет на то, как скончался общественно-политический деятель. По словам Александра Макаренко, гибель Никиты Исаева не имеет никакого отношения к криминалу.

Представитель Исаева рассказал, что за день до смерти тот работал в Тамбове, а ночью возвращался на поезде в Москву. В дороге ему стало плохо, и утром 16 ноября он скончался.

"Причины смерти пока не установлены, будут проведены экспертизы. Сразу могу сказать, что смерть точно не криминальная", - подчеркнул Макаренко в интервью "Газете.Ru".

Тем не менее Следственный комитет РФ инициировал проверку по факту гибели лидера "Новой России".