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Как умирал лидер "Новой России" Никита Исаев: Его пресс-секретарь опроверг криминальную версию
17 ноября 2019, 08:24 • 126 • Политика
Представитель Никиты Исаева уточнил обстоятельства его смерти. "Сразу могу сказать, что смерть точно не криминальная", - заявил он.
Пресс-секретарь лидера движения "Новая Россия" Никиты Исаева пролил свет на то, как скончался общественно-политический деятель. По словам Александра Макаренко, гибель Никиты Исаева не имеет никакого отношения к криминалу.
Представитель Исаева рассказал, что за день до смерти тот работал в Тамбове, а ночью возвращался на поезде в Москву. В дороге ему стало плохо, и утром 16 ноября он скончался.
Тем не менее Следственный комитет РФ инициировал проверку по факту гибели лидера "Новой России".
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