Как улучшить отношения с дикарями: западный подход • 122 • Аналитика







«НАТО никогда прекратит диалог с Россией. НАТО никогда не откажется от попыток улучшить отношения с Россией», — приводит слова американского военного министра РИА «Новости».





Это и подобные ему утверждения вызывают немалое изумление значительной части российской аудитории. В самом деле, неужели санкции против России, непрерывное давление на нее, развертывание воинских сил, направленных против нас, у наших границ, непрерывные провокации и оголтелая информационная война против Москвы направлены на улучшение отношений с нашей страной?



Не спешите обвинять Мэттиса в запредельном цинизме и вопиющем лицемерии. Он явно этого не заслужил. Да и свое прозвище, Бешеный пес, он заработал за прямоту и откровенность. И он совершенно искренне убежден, что отношения с Россией улучшаются именно так, а никак иначе.



Напомним, что и его непосредственный руководитель, нынешний президент США Дональд Трамп, шел на президентские выборы с обещанием улучшить отношения с Россией и «поладить с Путиным». Однако с момента его избрания и вступления в должность проводимые им действия в адрес нашей страны усиливали напряженность и еще более ухудшали и без того непростые отношения, доведя их до уровня самого жесткого противостояния в духе холодной войны. Вот такое «улучшение». Да что говорить, когда политологи и у нас и в Штатах характеризуют наше время как предвоенное!



Многие связывают такое странное поведение Трампа с тем прессингом, который оказывали на него его оппоненты, обвинявшие его в связях с Кремлем, которые якобы и обеспечили его победу на выборах. Все это, конечно, имеет свои основания. Но «русская повестка» Трампа имеет все же и другие причины.







Вопрос в том, что само понятие «хорошие отношения» с той или иной страной американское руководство трактует совершенно иначе, нежели его понимаем мы. Если у нас хорошими считаются взаимовыгодные, дружественные, добрососедские отношения, построенные на взаимном уважении, то американцы воспринимает их несколько по другому.







Американцам хорошо тогда, когда они диктуют свою волю партнеру, имеют неограниченные возможности эксплуатации всех его ресурсов и контролируют в этой стране властные структуры, армию, экономику и СМИ. Вот это «хорошие отношения», и они достигаются в том числе с помощью подкупа элит, санкций, переворотов, цветных революций, интервенций и даже силовым путем. Так неоднократно выстраивались и выстраиваются «хорошие отношения» со многими странами Латинской Америки, Африки и Азии, с некоторыми бывшими странами соцлагеря и советскими республиками.



Незатейливое понимание Америкой того, что такое хорошо и что такое плохо, вполне соответствует «нравственным критериям» дикарей-каннибалов: «Мы напали на вражеское племя, убили их мужчин, изнасиловали их женщин и съели детей. Это хорошо. Они напали на нас, перебили мужчин, изнасиловали наших женщин и съели наших детей. Это плохо».







Собственно, в этом ключе варварские бомбардировки Хиросимы и Нагасаки можно рассматривать как «улучшение отношений» с Японией, причем очень «удачное» и «эффективное». Ведь после этих «мероприятий» Токио были приняты все американские требования, острова оккупированы американскими войсками, Япония по сей день находится под мощным политическим влиянием США. Началась глобальная экономическая война. Два фронта и ноль победителей



В Вашингтоне не скрывают, что отношения Америки с нашей страной в ельцинские времена были если не полностью «хорошими», то получше сегодняшних: в те годы всё «сдавалось» по первому требованию Запада, а глава МИД РФ Андрей Козырев просил американцев определить «национальные интересы» России.



Впрочем, не стоит думать, что «попытки улучшить отношения» о которых рассказал Мэттис, имеют своей целью возвращение России к «козыревской» модели. Которая и в 90-х то рассматривалась всего лишь как временный этап на пути к построению по-настоящему «хороших отношений».



Всего два месяца назад об этом обо всем вполне определенно высказалась постпред США при ООН Никки Хейли, заявив, что Москва никогда не будет Вашингтону другом. Например, таким, как упомянутая выше Япония.



«У нас в стране имели место политические споры о том, является ли Россия нашим другом, или нет. На самом деле это неверный вопрос, поскольку Россия никогда не будет нашим другом», — сказала она на выступлении в Университете Дьюка в Северной Каролине.



Дипломат отметила, что, когда США это нужно, они «работают» с Россией. А когда «это нужно», «наносят удар».



Хейли не исключила возможности сотрудничества с Россией, но только тогда, когда это выгодно американской стороне. «Именно так должно быть», – сказала постпред.



Еще более жестко и определенно о том же самом не так давно заявил генерал ВВС США, бывший главком Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе Филип Бридлав. В своей статье «Следующие шаги НАТО: как обращаться с Россией и другие угрозы» он указывает: «Основой любой стратегии в Европе должно стать осознание того, что Россия представляет собой непреходящую экзистенциальную угрозу для Соединенных Штатов, их союзников и международного порядка».



Таким образом, он прямо указывает, что не Путин, не возрождение «имперских амбиций», не та или иная идеология, а сам факт бытия, существование России, российского государства, культуры и нации является угрозой для США и их союзников, которую необходимо устранить. Плохие бояре при хорошем царе



То есть нас собираются не «демократизировать», не «оевропеивать», а стирать с лица земли, убирать раз и навсегда «экзистенциальную угрозу». После внезапного русского возрождения, которым завершилась «постсоветская агония», нам не хотят оставлять никаких шансов.



Ни сильная, ни слабая, ни демократическая, ни либеральная, никакая другая Россия Западу не нужна, никогда она не будет принята в состав «цивилизованного мира». Все манипуляции вокруг нашей страны, под каким бы видом они ни проводились, нацелены лишь на то, как бы нас обокрасть, ослабить и в конце концов уничтожить.







Можно, конечно, сказать, что статья Бридлава — это всего лишь частное мнение отставника. Однако чуть меньше года назад такой признанный и полномочный представитель Запада и англосаксонского мира, как глава МИД Британии Борис Джонсон, объявил, что одно направление в политике Соединенного Королевства останется неизменным после выхода страны из ЕС и вообще всегда. Накануне саммита министров иностранных дел стран Скандинавии и Прибалтики он объявил, что в любом случае, всегда и во всем Лондон будет поддерживать всех «противостоящих России».







Министр ее величества провозгласил, что для того, чтобы получить поддержку его страны государству, на нее претендующему, достаточно быть «противником России». Из чего следует, что внешняя политика Великобритании строится по принципу «враг моего врага – мой друг», а наша страна обозначается именно как враг, причем не ситуационный, а исторический, долгосрочный, враг навсегда и во всем.



Бунт «шестерок» в «Большой семерке»



Так Борис Джонсон отчетливо и откровенно обозначил стержневую программу Британии минимум за последние 200 лет: всегда действовать против России и поддерживать всех ее противников. Как мы видим, позиции Вашингтона и Лондона вполне созвучны.



Выступая на «Прямой линии» и комментируя вопрос относительно нынешних отношений России и Запада, Владимир Путин сказал, что обвинения в адрес России со стороны Запада прекратятся тогда, когда для всех будут очевидны пагубные последствия такого подхода.



Звучит этот прогноз, надо признать, слишком оптимистично. А вот Редьярд Киплинг, человек тоже достаточно информированный, более ста лет назад дал другой прогноз, который пока что не вызывает сомнений: «Когда все умрут, только тогда закончится большая игра». Перед вылетом в Брюссель на саммит глав военных ведомств стран НАТО шеф Пентагона Джеймс Мэттис объявил журналистам, что считает улучшение отношений с Россией важной задачей Североатлантического альянса.«НАТО никогда прекратит диалог с Россией. НАТО никогда не откажется от попыток улучшить отношения с Россией», — приводит слова американского военного министра РИА «Новости».Это и подобные ему утверждения вызывают немалое изумление значительной части российской аудитории. В самом деле, неужели санкции против России, непрерывное давление на нее, развертывание воинских сил, направленных против нас, у наших границ, непрерывные провокации и оголтелая информационная война против Москвы направлены на улучшение отношений с нашей страной?Не спешите обвинять Мэттиса в запредельном цинизме и вопиющем лицемерии. Он явно этого не заслужил. Да и свое прозвище, Бешеный пес, он заработал за прямоту и откровенность. И он совершенно искренне убежден, что отношения с Россией улучшаются именно так, а никак иначе.Напомним, что и его непосредственный руководитель, нынешний президент США Дональд Трамп, шел на президентские выборы с обещанием улучшить отношения с Россией и «поладить с Путиным». Однако с момента его избрания и вступления в должность проводимые им действия в адрес нашей страны усиливали напряженность и еще более ухудшали и без того непростые отношения, доведя их до уровня самого жесткого противостояния в духе холодной войны. Вот такое «улучшение». Да что говорить, когда политологи и у нас и в Штатах характеризуют наше время как предвоенное!Многие связывают такое странное поведение Трампа с тем прессингом, который оказывали на него его оппоненты, обвинявшие его в связях с Кремлем, которые якобы и обеспечили его победу на выборах. Все это, конечно, имеет свои основания. Но «русская повестка» Трампа имеет все же и другие причины.Вопрос в том, что само понятие «хорошие отношения» с той или иной страной американское руководство трактует совершенно иначе, нежели его понимаем мы. Если у нас хорошими считаются взаимовыгодные, дружественные, добрососедские отношения, построенные на взаимном уважении, то американцы воспринимает их несколько по другому.Американцам хорошо тогда, когда они диктуют свою волю партнеру, имеют неограниченные возможности эксплуатации всех его ресурсов и контролируют в этой стране властные структуры, армию, экономику и СМИ. Вот это «хорошие отношения», и они достигаются в том числе с помощью подкупа элит, санкций, переворотов, цветных революций, интервенций и даже силовым путем. Так неоднократно выстраивались и выстраиваются «хорошие отношения» со многими странами Латинской Америки, Африки и Азии, с некоторыми бывшими странами соцлагеря и советскими республиками.Незатейливое понимание Америкой того, что такое хорошо и что такое плохо, вполне соответствует «нравственным критериям» дикарей-каннибалов: «Мы напали на вражеское племя, убили их мужчин, изнасиловали их женщин и съели детей. Это хорошо. Они напали на нас, перебили мужчин, изнасиловали наших женщин и съели наших детей. Это плохо».Собственно, в этом ключе варварские бомбардировки Хиросимы и Нагасаки можно рассматривать как «улучшение отношений» с Японией, причем очень «удачное» и «эффективное». Ведь после этих «мероприятий» Токио были приняты все американские требования, острова оккупированы американскими войсками, Япония по сей день находится под мощным политическим влиянием США.В Вашингтоне не скрывают, что отношения Америки с нашей страной в ельцинские времена были если не полностью «хорошими», то получше сегодняшних: в те годы всё «сдавалось» по первому требованию Запада, а глава МИД РФ Андрей Козырев просил американцев определить «национальные интересы» России.Впрочем, не стоит думать, что «попытки улучшить отношения» о которых рассказал Мэттис, имеют своей целью возвращение России к «козыревской» модели. Которая и в 90-х то рассматривалась всего лишь как временный этап на пути к построению по-настоящему «хороших отношений».Всего два месяца назад об этом обо всем вполне определенно высказалась постпред США при ООН Никки Хейли, заявив, что Москва никогда не будет Вашингтону другом. Например, таким, как упомянутая выше Япония.«У нас в стране имели место политические споры о том, является ли Россия нашим другом, или нет. На самом деле это неверный вопрос, поскольку Россия никогда не будет нашим другом», — сказала она на выступлении в Университете Дьюка в Северной Каролине.Дипломат отметила, что, когда США это нужно, они «работают» с Россией. А когда «это нужно», «наносят удар».Хейли не исключила возможности сотрудничества с Россией, но только тогда, когда это выгодно американской стороне. «Именно так должно быть», – сказала постпред.Еще более жестко и определенно о том же самом не так давно заявил генерал ВВС США, бывший главком Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе Филип Бридлав. В своей статье «Следующие шаги НАТО: как обращаться с Россией и другие угрозы» он указывает: «Основой любой стратегии в Европе должно стать осознание того, что Россия представляет собой непреходящую экзистенциальную угрозу для Соединенных Штатов, их союзников и международного порядка».Таким образом, он прямо указывает, что не Путин, не возрождение «имперских амбиций», не та или иная идеология, а сам факт бытия, существование России, российского государства, культуры и нации является угрозой для США и их союзников, которую необходимо устранить.То есть нас собираются не «демократизировать», не «оевропеивать», а стирать с лица земли, убирать раз и навсегда «экзистенциальную угрозу». После внезапного русского возрождения, которым завершилась «постсоветская агония», нам не хотят оставлять никаких шансов.Ни сильная, ни слабая, ни демократическая, ни либеральная, никакая другая Россия Западу не нужна, никогда она не будет принята в состав «цивилизованного мира». Все манипуляции вокруг нашей страны, под каким бы видом они ни проводились, нацелены лишь на то, как бы нас обокрасть, ослабить и в конце концов уничтожить.Можно, конечно, сказать, что статья Бридлава — это всего лишь частное мнение отставника. Однако чуть меньше года назад такой признанный и полномочный представитель Запада и англосаксонского мира, как глава МИД Британии Борис Джонсон, объявил, что одно направление в политике Соединенного Королевства останется неизменным после выхода страны из ЕС и вообще всегда. Накануне саммита министров иностранных дел стран Скандинавии и Прибалтики он объявил, что в любом случае, всегда и во всем Лондон будет поддерживать всех «противостоящих России».Министр ее величества провозгласил, что для того, чтобы получить поддержку его страны государству, на нее претендующему, достаточно быть «противником России». Из чего следует, что внешняя политика Великобритании строится по принципу «враг моего врага – мой друг», а наша страна обозначается именно как враг, причем не ситуационный, а исторический, долгосрочный, враг навсегда и во всем.Так Борис Джонсон отчетливо и откровенно обозначил стержневую программу Британии минимум за последние 200 лет: всегда действовать против России и поддерживать всех ее противников. Как мы видим, позиции Вашингтона и Лондона вполне созвучны.Выступая на «Прямой линии» и комментируя вопрос относительно нынешних отношений России и Запада, Владимир Путин сказал, что обвинения в адрес России со стороны Запада прекратятся тогда, когда для всех будут очевидны пагубные последствия такого подхода.Звучит этот прогноз, надо признать, слишком оптимистично. А вот Редьярд Киплинг, человек тоже достаточно информированный, более ста лет назад дал другой прогноз, который пока что не вызывает сомнений: «Когда все умрут, только тогда закончится большая игра». Автор: Борис Джерелиевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 122 Источник Похожие новости Как улучшить отношения с дикарями: западный подход Знаковый прокол ВВС Израиля в небе над Бейрутом перед войной с Ираном: лёгких путей не предвидится Прабабушка Пелагея шагает со мной

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