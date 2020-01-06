Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Киеве признали: "План Путина" позволил продолжить транзит газа. Тепе...
Поощрять ли нам японский «ностальгический туризм» на Курилы?
Убийство генерала Сулеймани. Ждёт ли мир новая война на Ближнем Востоке?
Саудовская Аравия обвинила Турцию во вмешательстве в дела Ливии
Главная / Аналитика

Как улучшить имидж своей страны, если она Голландия

06 января 2020, 10:54  •  8 • Аналитика
© AFP 2019 / Anoek de Groot
Девушка в квартале красных фонарей Амстердама, Нидерланды. Архивное фото
С начала 2020 года, как мы знаем, нидерландское правительство решило покончить с лексическим дублетом. Страну предписано называть исключительно Нидерландами, а название "Голландия" полностью вывести из употребления.
Смысл таких мер объяснили в МИД страны: "Нидерландам необходим более унифицированный и скоординированный национальный брендинг: название "Голландия" является более распространенным, но ассоциируется исключительно с кварталом красных фонарей Амстердама и употреблением легких наркотиков. Мы хотим представить Нидерланды как открытую, изобретательную и инклюзивную страну. Мы модернизировали наш подход".
В МИД явно предаются самоуничижению паче гордости. Голландия ассоциируется не только с амстердамскими борделями и кофешопами, где дозволено употребление травки, но также с голландским сыром, голландской селедкой, голландским соусом (яично-масляным), голландской живописью ("малые голландцы") и с архитектурным стилем (Новая Голландия в Петербурге). Во всех этих ассоциациях ничего порочащего нет.
К тому же непонятно, как бордели и наркопритоны противоречат образу открытой, изобретательной и инклюзивной страны. Жрицы любви бывают очень изобретательны.
Но дело даже не в этом, а в том, что такой лексический дублет — дело довольно обычное. Можно сказать: "Российская Федерация", можно сказать: "Россия". Плюс еще дублет "российский — русский". В одном слове больше официоза, в другом меньше — зато больше теплоты и приватности. То же и с Голландией. Как гласит апокриф, советский министр А. А. Громыко указал начинающему мидовскому работнику на ошибку в подготовленном им документе: "Молодой человек, голландский бывает сыр и (вырезано самоцензурой), а королева — нидерландская".
Причем и раньше имело место дублирование. Революция XVI века (восстание против испанской короны) была нидерландской, таковым же был и язык, национальная самоидентификация всегда звучала: "Ik ben een nederlander". В домашних же делах можно было быть и голландским.
Через пролив, у англичан, есть и Англия, и Британия, и Соединенное Королевство — и как-то живут, не особо заморачиваясь образом инклюзивной страны. Что и логично: когда на улицах так много приятно смуглявых, инклюзивность и так всем очевидна.
Конечно, МИД Нидерландов можно понять. Когда у слишком многих поверхностных иностранцев страна ассоциируется не с героической борьбой против испанцев, не с золотым XVII веком, не с замечательным трудолюбием народа, превратившего доставшуюся им от природы соленую грязь ("себша", как называли это арабские купцы в X веке) в истинный гидравлический парадиз, не с успехами морской торговли — но по преимуществу с амстердамским наркоборделем, куда водят экскурсии, это неприятно и даже обидно.
Хотя по справедливости надо заметить: "А что, кто-нибудь принуждал десятилетиями культивировать эти заведения, так что Голландия оказалась впереди планеты всей?" В общем-то, никто, кроме самих же голландцев. Просто раньше это смотрелось прогрессивно и вольнолюбиво (ну и доход приносило), теперь же это начинает смотреться некрасиво.
Но если голландцам обрыдла такая сомнительная (и притом не вполне заслуженная: большинство народа там ведет добродетельный образ жизни и не грешит излишествами нехорошими) слава, то для избавления от нее есть простое средство.
Одна расположенная на другом краю света страна пользовалась устойчивой славой борделя, особо привлекающего белых развратников изысканностью предлагаемых наслаждений и отсутствием возрастных ограничений. По нидерландской логике, страну следовало переименовать из Таиланда обратно в Сиам. Объясняя, что всякие эксцессы разврата — это в упраздненном Таиланде, а в Сиаме теперь будут изобретательность, инклюзивность и вообще полная фисгармония.
Однако в Сиаме пошли иным путем: устрожили полицейское государство, так что изысканная нега стала чревата попаданием в каталажку. В результате чего былая слава Таиланда на глазах сдувается.
Или как случилось в анекдоте про графа А. Г. Орлова, который, удалившись от дел, проживал в Москве. Некоторый чиновник пожаловался ему, что его сильно обвиняют во взятках. "Да-да, — отвечал граф, — про меня то же говорили. Но вот что удивительно: как только я перестал брать взятки, так тут же и перестали говорить".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



8
Источник
Похожие новости
05 января 2020, 08:54
Зачем Трамп убил Сулеймани и почему это важно для нас
05 января 2020, 08:54
Казачье Рождество. Перестрелки, копчёный гусь и христославы
06 января 2020, 07:39
Убийство генерала Сулеймани. Ждёт ли мир новая война на Ближнем Востоке?
06 января 2020, 07:39
Гром победы, раздавайся?
03 января 2020, 14:39
Топ-5 причин, почему ММА популярнее и успешнее любого вида спорта
03 января 2020, 17:54
Убийство иранского генерала обнажает слабость США
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 января 2020, 14:39
"Кричали страшно": Лифт-убийца погубил целую семью
04 января 2020, 10:09
"Россией управляют с помощью четырёх двойников": В Twitter вбрасывают информацию о смерти Путина от рака
31 декабря 2019, 05:24
"Уважаемая госпожа посол...": Дипломаты России сделали тонкий намёк вздумавшей учить Путина американке
04 января 2020, 06:54
Кому навредил упавший пиар-истребитель?
01 января 2020, 20:24
"Его забивали кирпичами и шлакоблоками": Освобождённый пленник СБУ рассказал о зверствах украинских спецслужб
05 января 2020, 15:24
Флаг означает месть: "Высокомерному клоуну" из Госдепа объявили о конце господства США
31 декабря 2019, 21:39
"Аргументы Киева слабы, как соломенный домик Ниф-Нифа": Пушков жёстко ответил на странный комментарий Украины по газу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.