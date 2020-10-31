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Как украсть секреты С-400: Спецслужбам США дали "вьетнамский совет"

31 октября 2020, 00:10  •  144 • Политика
В США назвали способ ЦРУ рассекретить С-400. Американским спецслужбам предложили использовать ту же тактику, что и во время войны во Вьетнаме.
ЦРУ может получить секреты российской системы ПВО С-400 "Триумф" так же, как США получили данные о советской ЗРС С-75 "Двина" во время войны во Вьетнаме. Об этом пишет американский научно-популярный журнал Popular Mechanics.
Речь идёт о событиях 1966 года. В те годы советская система ПВО С-75 "Двина" эффективно сбивала американские самолёты в небе над Вьетнамом. В ответ на это военные США использовали беспилотник, имитирующий самолёт-разведчик U-2, чтобы собрать данные о советском оружии. Это позволило создать систему AN/APR-26, позволяющую пилоту своевременно изменить курс после попадания самолёта в зону действия ЗРС С-75 "Двина", пишет Popular Mechanics.
По мнению авторов издания, ЦРУ может использовать тот же метод для раскрытия секретов С-400. В связи с этим Popular Mechanics вспоминает 2019 год. Тогда американский дрон был сбит иранской ракетой.
"Поиграли ли иранцы военными мускулами или США собрали ценные ракетные данные?" - задаётся вопросом журнал.
Напомним, что бывший заместитель командующего войсками противовоздушной обороны Сухопутных войск СССР генерал-лейтенант Александр Лузан не исключает, что турецкие испытания С-400 ставили своей целью не только проверку эффективности комплексов, но и поиск слабых мест. Вместе с тем он полностью исключил возможность извлечения технологий из проданных Турции систем.

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