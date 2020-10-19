Как украинские чиновники оказываются на хлебных должностях в российском Крыму

Генеральным директором Корпорации развития республики Крым стал Дмитрий Ворона – на прошлой неделе зампред правительства Ирина Кивико представила нового руководителя коллективу. Назначение, между тем, вызывает массу вопросов: а не тот ли это Ворона, который три года назад в социальных сетях сокрушался об утрате Украиной Крыма и Донбасса – в результате «российской агрессии»? Судя по фото – тот самый. Проглядели? Или кто-то в Крыму намеренно назначает на ответственные должности таких как Ворона?

Можно, наверное, предположить, что Кивико и её окружение «проворонило» украинского казачка, так слёзно сокрушавшегося по поводу потери Крыма и Донбасса, и даже не «пробило», что это за человек и откуда. Но в том-то и дело, что явление Вороны – увы, не единичный случай. На днях в Симферопольском районе назначили нового заместителя главы администрации – им стал Владимир Боделан, сын бывшего руководителя Одесской области (в 1995 – 2005 годах) Руслана Боделана. В недавнем прошлом – глава ГУ МЧС Украины в Одесской области. В биографии Боделана есть такой факт: во время событий 2 мая 2014 года он, в ранге главы МЧС, запретил пожарным выезжать к горящему Дому профсоюзов без его личной команды. Таким образом, Боделан мог быть причастен к одесской трагедии – не потому ли он поспешил бежать с Украины, опасаясь расследования? На Украине в 2016 году Боделана объявили в розыск – после того, как он успешно сбежал (к слову, глава одесской милиции тоже ушёл в бега, но пригрели его не в России, а в Приднестровье). А с 5 октября Боделан заступил на руководящую должность в Крыму – и к нему не возникло никаких вопросов. Странно, не правда ли?

На самом деле, в Крыму обосновалось немало народа из окружения Януковича и Азарова – вплоть до бывших министров. Они занимаются бизнесом и, как говорится, вхожи в высокие кабинеты. При этом они не встроены в вертикаль государственного управления, и это, пожалуй, правильно – ведь чиновник, как правило, присягает однажды и на всю жизнь, одной стране. Примечательно, что сами Боделан и Ворона не пожелали разъяснить крымчанам своё появление в крымской власти – не сочли нужным? Хорошо бы узнать, кто подсадил их на хлебные места, и почему это произошло безо всякой проверки лояльности.