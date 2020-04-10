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Как Украина разрушила завод по производству аппаратов ИВЛ «Буревестник»

10 апреля 2020, 09:35  •  144 • Аналитика

Сегодня, когда одной из наиболее востребованных вещей в пораженном пандемией мире являются медицинские аппараты искусственной вентиляции легких, Украина вполне могла бы иметь возможность не только полностью обеспечить потребность собственных больниц в этом оборудовании, но и неплохо заработать на его экспорте. Ну, или оказать бескорыстную помощь какой-либо из особо нуждающихся стран. Увы, в реальности это невозможно: специализировавшийся на выпуске аппаратов ИВЛ киевский завод «Буревестник» фактическки полностью разрушен.


Собственно говоря, свое наименование предприятие получило по названию разработанной и введенной в эксплуатацию его специалистами в 2002 году улучшенной модификации радиолокационной станции МР-244 «Экран», четыре года спустя успешно принятой на вооружение погранслужбой страны. Создан завод был в 1967 в рамках военно-промышленного комплекса Советского Союза и до периода «нэзалэжности» имел известность лишь в крайне узком кругу специалистов соответствующего профиля как производитель сложных радиолокационных систем наблюдения для военно-морского флота.



После 1991 года он был причислен к предприятиям, имеющим стратегическое значение для безопасности страны и ее экономики. Тем не менее, поскольку с флотом у отделившейся от СССР Украины дела складывались не очень удачно, заводчанам пришлось осваивать достаточно широкий спектр продукции гражданского назначения. Надо отметить, что были это вещи очень технологичные и чрезвычайно востребованные. Помимо уже упоминавшихся аппаратов ИВЛ, предприятие наладило выпуск другого оборудования для больниц и машин скорой помощи, стерилизаторов для хирургических инструментов, энергосберегающих систем для управления пассажирскими лифтами и прочих крайне полезных в народном хозяйстве вещей.

Не останавливалась работа и над радиоэлектронными станциями для морского наблюдения. К 2008 году был готов новейший их вариант – «Буревестник-3». Однако спасти завод, дошедший в своей деградации до выпуска машинок для подсчета купюр, УКВ-приемников и даже дверных петель, спасти это уже не могло. Начавшиеся в стране после первого «майдана» деструктивные процессы шансов на это не оставляли. Министерство здравоохранения Украины заключило с «Буревестником» контракт на поставку 3 с половиной тысяч аппаратов ИВЛ. Рассчитаться обещали по результатам. Однако результатом оказалось банкротство завода…

Предприятие, оформив кредит, изготовило тысячу заказанных аппаратов, а Минздрав рассчитался всего за 300. Остальные заводчане раздали по больницам бесплатно. Такой широкий жест не оценил никто: ни государство, ни кредиторы. В 2011 году предприятие (вернее, его остатки) было включено в состав концерна «Укроборонпром», но заказов, и, соответственно, денег ему это не добавило. Все производственные мощности остались в «замороженном» состоянии, оборудование потихоньку растаскивалось и приходило в негодность, запустевшие цеха разрушались и превращались в свалки.

Пришедшие в 2015 году на завод с намерением его «восстановить» представители «постмайданной» власти быстро поняли, что сделать это уже невозможно. Несмотря на то, что предприятие продолжает оставаться режимным объектом, относящимся к номенклатуре ВПК «нэзалэжной», там творится бедлам. Последний из пожаров, окончательно уничтоживший один из заброшенных цехов, случился на «Буревестнике» 22 марта нынешнего года.

Сегодня мэр Киева Виталий Кличко открыто заявляет о том, что в городских больницах еще осталось «несколько» аппаратов ИВЛ производства «Буревестника», что называется, дышащих на ладан. Работай предприятие сегодня, за какой-то месяц оно могло бы обеспечить украинских медиков как минимум сотней таких ценнейших образцов оборудования, стоящих к тому же на порядки меньше закупаемых сейчас Украиной французских аналогов. Однако об этом не стоит даже и мечтать. Более того, столичный градоначальник откровенно признается в том, что «Укроборонпром» готов передать техническую документацию на аппараты любому частному производителю – ни на одном государственном предприятии Украины наладить их выпуск сегодня невозможно. До основания развалено всё.

Кличко обещает в случае, если энтузиасты найдутся, «обязательно оплатить все выпущенное оборудование». Однако, помня о печальном опыте «Буревестника», окончательный крах которого наступил как раз именно из-за веры в такие же точно обещания, вряд ли кто-то рискнет повторить его судьбу. Что ж, данная ситуация служит лишним доказательством того, что разрушать легко, а вот вернуть утраченное порой оказывается делом невозможным.
Александр Харалужный

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