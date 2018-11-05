Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В ВФПС заявили, что продолжат проводить соревнования в Крыму
Эксперт рассказал о возможных причинах срыва призывной кампании в Киеве
Дмитрий Медведев: «Занимайтесь спортом, не ешьте на ночь, читайте русскую класси...
В Киеве «отменили» поляков: это украинцы были изгнаны из Москвы в 1612 году
Главная / В мире

Как Украина приняла эстафету у сомалийских пиратов

05 ноября 2018, 19:54  •  34 • В мире
«Ответом на российские санкции» назвал генпрокурор Украины Юрий Луценко захват в Азовском море сухогруза «Комет», принадлежащего фирме из Нидерландов
Автор:
Павленко Дмитрий
Эпоха высоких технологий, казалось бы, должна была полностью изменить и преобразить облик такого исторического явления, как пиратство. Если раньше пиратами назывались морские разбойники, безнаказанно захватывающие и грабящие корабли, то в настоящее время на первый план вышло «пиратство» в информационной сфере, совершенствование законодательства по борьбе с которым вызывает серьезные дискуссии в обществе и среди экспертов в области права. Между тем эпоха морских налетчиков, как оказалось, совсем не канула в Лету, а лишь приобрела новые характерные признаки.
В начале XXI века в мире выделились несколько наиболее нестабильных с точки зрения нападений на гражданские суда регионов. Это Малаккский пролив в Юго-Восточной Азии, отделяющий самый крупный индонезийский остров Суматру от Малайского полуострова и находящийся в зоне контроля сразу трех государств: Индонезии, Малайзии и Сингапура. Гвинейский залив в богатой нефтью Западной Африке. И, наконец, Восточная Африка, где после ожесточенной войны и распада единого Сомалийского государства местные племена из автономного и неподконтрольного Могадишо региона Пунтленд развязали настоящую охоту за проходящими через Аденский залив гражданскими судами разных стран, грабили их и захватывали заложников.
Как освобождали «Фаину» и «Московский университет»

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

34
Источник
Похожие новости
05 ноября 2018, 13:09
«Новая норма национальной политики»: в США демократов обвинили в «попытке взлома» избирательной системы накануне выборов
03 ноября 2018, 22:24
Турецкая многоходовочка: Как Анкара зарабатывает на кризисе отношений США и Ирана
04 ноября 2018, 01:24
«Столкновение двух парадигм»: почему страны Центральной Европы выходят из глобального пакта ООН по миграции

05 ноября 2018, 19:54
У пилотов были некорректные данные: На разбившемся в Индонезии «Боинге» не работал указатель скорости
05 ноября 2018, 19:54
Главарь мафии захватил с ножом отделение почты в Италии: В заложниках 4 человека - видео
05 ноября 2018, 16:24
«Иран научился выходить из подобных ситуаций»: сможет ли Тегеран обойти санкции Вашингтона
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
29 октября 2018, 18:54
«Бунт на корабле»: Эксперты прогнозируют битву за власть в России
02 ноября 2018, 20:24
Япония лишилась острова Эсанбэ Ханакита Кодзима у берегов Курил
02 ноября 2018, 04:09
«Советую съездить в Крым и поговорить с гражданами»: Соловьев ответил Ефремову на слова об «имперском мороке»
02 ноября 2018, 16:54
Украина может лишиться 5 тысяч гектаров земли в пользу Польши из-за эрозии
29 октября 2018, 22:09
Латвия забыла о претензиях к России из-за Крымского моста
05 ноября 2018, 13:24
В Сирии опять погибло много россиян
31 октября 2018, 01:39
На пути беженцев с Донбасса в России встал бюрократ-отряд
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.