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Как Украина приняла эстафету у сомалийских пиратов
05 ноября 2018, 19:54 • 34 • В мире
«Ответом на российские санкции» назвал генпрокурор Украины Юрий Луценко захват в Азовском море сухогруза «Комет», принадлежащего фирме из Нидерландов
Автор:
Павленко Дмитрий
Эпоха высоких технологий, казалось бы, должна была полностью изменить и преобразить облик такого исторического явления, как пиратство. Если раньше пиратами назывались морские разбойники, безнаказанно захватывающие и грабящие корабли, то в настоящее время на первый план вышло «пиратство» в информационной сфере, совершенствование законодательства по борьбе с которым вызывает серьезные дискуссии в обществе и среди экспертов в области права. Между тем эпоха морских налетчиков, как оказалось, совсем не канула в Лету, а лишь приобрела новые характерные признаки.
В начале XXI века в мире выделились несколько наиболее нестабильных с точки зрения нападений на гражданские суда регионов. Это Малаккский пролив в Юго-Восточной Азии, отделяющий самый крупный индонезийский остров Суматру от Малайского полуострова и находящийся в зоне контроля сразу трех государств: Индонезии, Малайзии и Сингапура. Гвинейский залив в богатой нефтью Западной Африке. И, наконец, Восточная Африка, где после ожесточенной войны и распада единого Сомалийского государства местные племена из автономного и неподконтрольного Могадишо региона Пунтленд развязали настоящую охоту за проходящими через Аденский залив гражданскими судами разных стран, грабили их и захватывали заложников.
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