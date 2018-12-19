Как Украина подменила Чили: сотрудник ЦРУ рассказал о фронтах противостояния США и России

Экс-заместитель директора ЦРУ Джек Девайн презентовал свою новую биографическую книгу на Украине. В ней он рассказал, как осуществлялось противостояние России и Запада на протяжении многих лет. По его словам, Украина подменила Чили, так как раньше негласный фронт располагался в Южной Америке, а сейчас переместился в Незалежную.

Бывший заместитель директора ЦРУ Джек Девайн дал интервью на презентации своей новой книги “Левый берег” в Киеве.



Он заявил, что в его время фронтом противостояния США и России была Южная Америка, он сделал акцент на Чили, где сам руководил операциями против коммунистических сил. В настоящие же дни Украина стала новой линией фронта противостояния держав, считает писатель.

Девайн уверен, что именно поэтому США так активно помогают Украине, особенно осуществляют военную поддержку. Он сразу же напомнил о недавнем предоставлении противотанковых комплексов "Джавелин".



“Решение перебазировать часть кораблей в Чёрное море, оказание воздушной поддержки - это определённо сильный месседж со стороны США, который можно легко прочитать”, - рассуждает американец.