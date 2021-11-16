Как Украина переживёт зиму: У Киева осталось три варианта - эксперт

У Киева осталось три варианта, чтобы не умереть от холода этой зимой. Их перечислил эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский.

Жителей Украины предупредили, что этой зимой стране грозят веерные отключения электричества. И у властей Киева есть всего три варианта решения проблемы, считает эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский.

Он отметил, что веерные отключения - это лишь симптом, корень же проблемы заключается в нехватке угля для теплоэлектростанций (ТЭС). И именно с этим надо что-то делать. А веерные отключения - это лишь способ избежать блэкаута в условиях нехватки определённого объёма электроэнергии.

Первый вариант решения проблемы - это покупка угля на склады, в первую очередь на государственный "Центрэнерго", в объёме одного миллиона тонн. Второй вариант - использовать вместо угля газ, который ещё есть у "Нафтогаза Украины". И третий вариант - начать закупать электроэнергию у России и Белоруссии.

Это варианты, которые должны минимизировать риски возникновения веерных отключений или снижения объёма производства электроэнергии ниже необходимого. Но что предпримет украинское правительство, стоит только ждать,

- сказал Валентин Землянский в беседе с Nation News.

Эксперт отметил, что простые украинцы пока ещё не ощутили на себе последствий нехватки энергетического угля. Однако, если украинские власти ничего не предпримут по этому поводу, жители Украины ощутят всё в полной мере.

Развитие проблемы будет во многом зависеть от погоды. Сейчас на Украине преимущественно сухая погода. Но похолодание рано или поздно наступит, потому что декабрь не за горами,

- пояснил специалист.