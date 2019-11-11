Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Посол Молдовы в ООН решил оставить страну в стороне от борьбы с нацизмом
Новый глава «Слуги народа» назвал приоритетные задачи партии
"Вы сами напросились!" Соловьев в ГНЕВЕ РАЗНОСИТ украинских коммунисто...
"Рыночек порешал": на Украине предприятия закрывают тысячами (Руслан О...
Главная / В России

Как Украина на деньги Госдепа обучает оппозиционеров со всего бывшего СССР

11 ноября 2019, 04:09  •  111 • В России

Сидеть в наручниках оказалось непросто. Майор, заполнявший протокол моего задержания, был хмур. После очередного московского протеста его ждала бессонная ночь. Майору было все равно, что при задержании мне заломили руку, и от боли хотелось выть.

– Не стыдно? Взрослая девка, журналист, а пошла с этими малолетками, – устало учил меня майор. – Конституцию зачем притащила? На кой черт цитировала конвенцию о правах человека?

Россия ее ратифицировала.

Лицо майора исказила гримаса:

– Откуда это в твоей пустой башке?

– Научили…

Только мысль, что дома его ждет такая же бестолковая дочь, вселяла в него надежду меня переубедить. Дубинкой? 15 сутками ареста? Доносом в редакцию?

Но с каждой секундой майору становилось хуже. Он понимал, что я, как и его дочь, уже знаю, как себя вести с такими, как он. Мы знаем, что нужно документировать каждый синяк, искать въедливых адвокатов, проходить инстанцию за инстанцией.

А главное – надо действовать. Законно. Только так можно переломить систему, создавшую такое продвинутое законодательство, при котором «ученик может победить учителя».

Неожиданно раздался мерзкий звон. Будильник. Все-таки вредно читать перед сном о протестах. Да еще и эта учеба: Как законным путем побороть власть… До хорошего это точно не доведет.

ТОЧКА НЕ ВОЗВРАТА

За месяц до этого

Вокруг Киевского вокзала все перекопали. Пробка не знала конца и края, а поезд, будь он неладен, отправлялся строго по расписанию. Время поджимало.

– Сама дойду, – говорю таксисту и вываливаюсь с чемоданом на проезжую часть.

У почерневшего от грязи поезда, за пыльным стеклом которого выглядывает табличка «Москва-Киев», встречает друг Стасик:

– И зачем ты туда едешь?

Я пожимаю плечами: «Учиться». Кажется, Стас не верит.

– Ну смотри, во всех «прогрессивных» странах бывшего Союза работают международные школы, где учат основам демократии, – поясняю я. – Грузия, Прибалтика, Украина… В них набирают активных ребят из постсоветских стран и объясняют, как привить демократические ценности в их странах. Найти объявление о наборе в такую школу несложно, вбил в поисковик ключевые слова и вуаля. Обучение идет на русском. Финансируют такие школы Евросоюз и американские фонды.

– Ага, на западные деньги готовят оппозиционеров. Но они не станут ничего говорить, зная, что ты – журналист.

– Так они и не знают… – говорю я. Даже сегодня, когда Интернет знает о тебе все, можно скрыть отдельные факты биографии.

Стас скептически хмыкает. Не верит, что за три недели учебы в Международной школе, которую организовывает Центр (с многообещающим названием) демократии и верховенства права (ЦЕДЕМ), из меня можно слепить бравого революционера. Хотя, если честно, я и сама сомневаюсь. Да и ума мне хватит противостоять «цветно-революционному» зомбированию. А если не хватит?

«Тебе надо дойти до точки невозврата», – проносятся в голове слова редактора.

Дойти и вернуться или дойти и перешагнуть?

ЗАХУДАЛЫЙ ПТУ

День 1

Киев. Свобода здесь разлита в воздухе и переливается, как мыльный пузырь, подхваченный ветром. Но из-за раннего подъема даже Киев не радовал. О какой демократии можно говорить, когда чертовски хочется спать?!

Такси подкатывает к страшноватому учебному корпусу Киево-Могилянской академии. Так и не скажешь, что здесь вскармливают прогрессивную украинскую молодежь – уж больно тянет на захудалый ПТУ, нежели лучший вуз Украины. Но внешний вид обманчив. Студенты «Могилянки» – известные революционеры. Именно их, как движущую силу протестов, использовали и для начала «Оранжевой революции» 2004 года и «Революции достоинства» («Евромайдан») 2014-го.

Занятия в Международной школе медиаправа проходили в одном из учебных корпусов Киево-Могилянской Академии. По внешнему виду и не скажешь, что тут взращивают прогрессивную украинскую молодежь.

В аудитории, залитой солнцем, молодые ребята, одетые по-деловому торжественно.

Скрывая растерянность, делаю максимально независимый вид и шагаю к последней парте. Все равно первые ряды уже заняты. От куратора получаю папку с расписанием лекций и биографиями участников.

«В рюкзаке обнаружены женские руки и пистолет»: что известно об убийстве 24-летней девушки в Санкт-Петербурге

«ПОКАЖИ ТАТУИРОВКУ С ПУТИНЫМ»

19 человек. Харьков, Умань, Киев, Луганская область, Одесса, Львов, Луцк – одна Украина. Пара ребят из Казахстана. Две девочки из Киргизии. Белорус. Армянка. Не веря, еще раз перелистываю список. От России всего два человека: я и щупленький студент Андрей.

Этот долговязый парнишка сидел прямо передо мной. Костлявые плечики сведены вперед. Голова слегка опущена, отчего кажется, что Андрей говорит, глядя исподлобья. Еще он постоянно щурится, а когда что-то рассказывает, смущенно прячет глаза. Словом, вид у парня нелепый, хоть он и бакалавр московской Высшей школы экономики – рассадника либеральных идей (наш ответ киевской «Могилянке»). Студенты «Вышки» – заправские участники всех протестных акций. Послужной список у Андрюши соответствующий: работал в предвыборном штабе оппозиционного кандидата в Москве. С работой юноша справился хорошо, поэтому кандидат выступил его поручителем в Школе.

В одиночестве на последней парте посидеть мне не удалось: в аудиторию вошел, прихрамывая, солидный мужчина. Глаза прищуренные, оценивающие. Это был одессит Костя, юрист европейской компании, мой будущий сосед по парте.

Коренной житель Одессы, Костя разговаривал с характерным акцентом, и юмор был под стать.

– Покажешь татуировку с Путиным? Вы же, русские, так сильно любите своего президента, – поддел меня одессит, узнав, что я из Москвы. – Да не здесь. Выйдем в туалет. Зачем шокировать неокрепшую украинскую молодежь.

Костя из тех людей, которых либо сразу принимаешь со всеми недостатками, либо не принимаешь вовсе. Я выбрала первое.

Ничего необычного в приветственной речи Тараса Шевченко, руководителя Школы медиаправа и заодно всего ЦЕДЕМ, не было. Школа появилась в 2005 году. После «Оранжевой революции» Украина требовала перемен, в том числе, в медиа. Нужны были медиа-юристы, которых готовила Школа.

Разведение сил и средств в Петровском проходит успешно: процесс может занять три дня

Руководитель Школы медиаправа и ЦЕДЕМ Тарас Шевченко был прирожденным оратором. Голос. Энергетика. Не дать не взять, украинский вариант знаменитого бизнес-тренера Тони Роббинсона.

Скукота. Чтобы не уснуть, я следила за Шевченко. Его глаза фанатично горели. Он мастерски владел голосом. А эта энергетика… да она просто растекалась по аудитории! Тарас был похож на бизнес-гуру, чьи лекции собирают стадионы. Но есть ли от них толк?..

За спиной Шевченко красовались плакаты спонсоров, финансировавших Школу: Агентство США по международному сотрудничеству (USAID), международная организация Internews, ратующая за независимую журналистику, и Шведское агентство по вопросам международного сотрудничества и развития.

Впереди нас ждала самая настоящая учеба: три-четыре лекции каждый день. О прогулах можно было забыть: регулярно пропускаешь занятия – отчисление. Разбавить сидение за партой организаторы обещали экскурсиями.

Владимир Путин: Некоторые говорят, что это последнее изобретение человечества

Участниками Школы были 19 человек. Большинство — украинцы. Пара ребят из Казахстана и Киргизии, белорус, армянка и только двое россиян.

СУДЬИ, КАЗАХИ, РАДИКАЛ-ПАТРИОТЫ…

Кураторами Летней школы были сотрудницы ЦЕДЕМ Ира и Алина. Чтобы ускорить процесс знакомства, они разбили участников на команды. Руководить знакомством в моей группе взялся Алексей – деятельный, привычный к управлению киевский судья.

– …А еще я преподаю в школе судей. Уже тысячу человек подготовили, – говорил он. – После «Евромайдана» прежний судейский корпус себя дискредитировал. Они погрязли в коррупции и кумовстве. Все знали, сколько и кому нужно занести, чтобы дело разрешилось. Ну, а сейчас идет серьезная реформа, которая даст нам честных и независимых судей.

– А прежних уволили? – уточняю я.

– Не всех. Тех, кто проворовался по-крупному.

Леша был похож на располневшего Кролика из «Винни-Пуха», такой рассудительный и неспешный. Правда, воображение никак не могло нарисовать его в судейской мантии.

– Меня зовут Ержан. Я юрист из Алматы, – представился парень в костюме. Держался он уверенно, да и, видимо, в пиджаке чувствовал себя комфортно, несмотря на юный возраст. – Занимаюсь проблемами свободного доступа в Интернет в Казахстане. Надеюсь, что в Школе меня научат эффективно противостоять незаконной блокировкой сайтов.

Настал черед самой юной участницы Школы – 19-летней студентки из Умани Дашеньки.

– Простите, я очень плохо говорю по-русски, – Дашенька говорила сбивчиво.

Мы пытались ее подбодрить. Но девушка еще больше смущалась, закрывая лицо ладошками.

– Я участвовала в антикоррупционной программе ООН в Украине. Звание получила: лидер толерантности ООН. Провожу лекции о проблемах с доступом к информации в стране. Пишу научные статьи о Голодоморе и войне в Донбассе.

Пока Тимофей допрашивал Дашеньку, я нашла ее страницу в Фэйсбуке. Все публикации там пестрели жовто-блакитными цветами, тризубами и призывами противостоять российской агрессии. Милая Дашенька оказалась настоящим радикал-патриотом.

Путин — Пахмутовой: Вы своими тёплыми руками прямо в душу к человеку забираетесь

После работы в командах каждая группа должна была представить своих участников и рассказать, почему выбрали Школу, организованную Центром демократии и верховенства права

Очередь дошла до меня.

– А я аспирантка. Пишу диссертацию о цензуре в прессе на постсоветском пространстве, – как на духу выдала я. – Хочу стать правозащитницей. Давно участвую в акциях протеста. Но менты никогда не задерживали.

Ребята переглянулись. Приговор по привычке вынес судья Тима:

– Повезло.

Фуф, кажется, приняли. Но знала бы я тогда, в какой переплет попаду через несколько дней…

Продолжение следует

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



111
Источник
Похожие новости
10 ноября 2019, 02:09
Владимир Путин: Некоторые говорят, что это последнее изобретение человечества
10 ноября 2019, 15:09
Политолог: Рассуждая о «покорении Калининграда», в НАТО пытаются решить внутренние проблемы
09 ноября 2019, 16:24
Разведение сил и средств в Петровском проходит успешно: процесс может занять три дня
10 ноября 2019, 21:39
"Про издевательства не сказал ни один": Депутат Госдумы рассказал о поездке в часть под Читой, где солдат расстрелял сослуживцев
09 ноября 2019, 21:09
«В рюкзаке обнаружены женские руки и пистолет»: что известно об убийстве 24-летней девушки в Санкт-Петербурге
10 ноября 2019, 21:39
Путин — Пахмутовой: Вы своими тёплыми руками прямо в душу к человеку забираетесь
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 ноября 2019, 17:24
Британцы в восторге от русских: Парад на Красной площади обсуждают The Daily Mail
05 ноября 2019, 05:09
В Киеве закипают мозги
05 ноября 2019, 13:09
«Подменяют понятия»: на Украине заявили о готовности к приостановке транзита газа из России
05 ноября 2019, 00:24
Как бы Лукашенко не упирался - Белоруссия станет частью России (Ростислав Ищенко)
08 ноября 2019, 16:09
Сбросить "социальный балласт": Зеленский сдаст пенсионеров ради МВФ - эксперт
04 ноября 2019, 08:54
Облетать Россию слишком дорого: Украина приготовилась к печальному сценарию
10 ноября 2019, 13:24
Глава МИД Польши оценил ситуацию с задержанием националиста Мазура
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.