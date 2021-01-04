Как Украина может победить Россию • 107 • Украина

Бывший коммунист и советский академик Владимир Горбулин на поверку оказался заурядным украинским националистом, да к тому же еще и оголтелым русофобом. Об этом можно узнать, посмотрев рецензию на его труд «Как победить Россию в войне будущего», которую читателям ИноСМИ «любезно предоставило» издание «Урядовий кур'єр».



Академик Владимир Горбулин посвятил книгу «Как победить Россию в войне будущего» тем, «кто защитил свободу и независимость Украины в 2014 году, и тем, кто продолжает это делать сегодня».



Презентовать читателям «Урядового курьера» автора новой фундаментальной работы легко, потому что в последние годы наша редакция считала за честь предоставить страницы газеты для трех развернутых аналитических и резонансных бесед с этой уникальной личностью, одним «из самых ярких, — как анонсирует издание, — стратегических мыслителей своей страны. Интеллектуала с мистической интуицией».



Немного из официальной биографии. Доктор технических наук в области развития вооружения, ракетной и авиационной техники, первый вице-президент Национальной академии наук Украины, дважды секретарь Совета национальной безопасности и обороны, созданный по его инициативе и с непосредственным участием. Он почти пять лет возглавлял Национальный институт стратегических исследований. Полный кавалер ордена Князя Ярослава Мудрого.



А, недавно на одном из телеканалов, на настойчивые вопросы ведущей Владимир Павлович сдержанно рассказал о малоизвестных фактах из своей биографии как государственного деятеля. Отработав четырнадцать лет в КБ «Южное» имени М. К. Янгеля в подразделениях, которые разрабатывали МБР — стратегические ракетные системы, он в целом почти шестьдесят лет, занимая различные должности, касающиеся ВПК, являлся одним из авторов концепции национальной безопасности Украины, непосредственным участником разработки закона «Об основах национальной безопасности Украины», «советником по вопросам национальной безопасности всех бывших президентов, кроме Януковича», и почти всех принятых в независимой стране стратегий национальной безопасности. В частности последней, утвержденной указом президента Украины №392/2020 от 14 сентября 2020 года.



«Это уже работа Национального института стратегических исследований, который возглавляет Александр Литвиненко, — подчеркнул Владимир Горбулин, — но в этом есть и заслуга Совета национальной безопасности и обороны, и, безусловно, президента Владимира Зеленского».



Поэтому очень важный вывод, который делает академик Горбулин, что «грядущее десятилетие станет для Украины самым опасным и непредсказуемым в новейшей истории государства», не вызывает, думаю, никаких сомнений у большинства читателей.



«Хотят ли русские войны…»



Во второй главе книги Владимир Павлович приводит один из убедительных аргументов в подтверждение упомянутого вывода. «С помощью спецслужб Путин пытается поднять волну великодержавного шовинизма и сформировать у россиян чувство тотального превосходства за счет маленьких победоносных войн. Россия старается задушить Украину невоенными способами, используя ее внутреннюю слабость, но расширение агрессии к использованию военного инструмента непременно произойдет, если все другие методы не сработают. Тем более, РФ давно готовится к войне с США и НАТО, а Украину может использовать как полигон для проработки новых способов ведения боевых действий. Кстати, настало время вспомнить, что подданные Путина в подконтрольных СМИ называют главным врагом не НАТО, а именно Украину».



«Официальный Киев старательно продвигается к миру, и это достойно похвалы, — пишет Владимир Горбулин в разделе «Кремль против украинского государства», — если бы не некоторые факты. Например, выступая на коллегии МО, глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу в разгар коронавируса сообщил, что до конца 2020 года в Южном военном округе, то есть на границе с Украиной, будут организованы две новые ракетные бригады и мотострелковая дивизия. А группировки РФ вблизи восточных границ в Крыму наращиваются. В начале марта 2020 года, согласно данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, группировки ВС РФ вдоль государственной границы Украины на оккупированных территориях в Донецкой, Луганской областях и Крыму составляют 87-90 тысяч военнослужащих.



Чтобы осознать масштаб угрозы, стоит уточнить, что это тысяча сто танков, две тысячи пятьсот боевых бронированных машин, тысяча шестьсот артиллерийских и ракетных систем, триста сорок боевых самолетов, двести сорок боевых вертолетов, более пятидесяти кораблей и шесть подводных лодок. За последние годы по периметру границы Украины РФ построила шестнадцать военных аэродромов. Так или иначе, угроза спланированной Россией масштабной военной операции, пусть даже и с формальной целью обеспечения захваченного Крыма питьевой водой или по любому другому поводу превратилась в перманентную. Увы, продвижение к миру на востоке побуждает украинскую власть делать все больше рискованных шагов…



Как ни сложно это признать, — подчеркивает автор, — человеческие потери на российско-украинской войне весной 2020 года стали критическими и составили почти полтора десятка воинов ежемесячно. После событий Иловайска и Дебальцева это пик угрозы, но в другом формате. Это как червь, который грызет сердцевину армии».



Бесспорно, не сама хитроумная русская война представляет наибольшую угрозу. Над Киевом, считает Владимир Горбулин, нависла тень весьма опасного примирения с проведением выборов на оккупированных территориях. По этому поводу уже звучало немало оговорок. Если позволить себе признать легитимность избранных там лидеров, а по факту управляемых из Кремля вожаков, то можно столкнуться с невиданной до сих пор опасностью разрушения Украины изнутри или ползучего поглощения. Кроме того, проведение подобных выборов на оккупированных территориях на востоке Украины может привести к еще одной очень неприятной ловушке: собственными руками мы возведем непреодолимую стену на пути к украинскому Крыму и так де-факто признаем, что только часть его территории аннексирована.



«Эра истребителей миновала. Будущее за беспилотниками»



Это безапелляционное заявление, которое сделал американский изобретатель Илон Маск на мартовской конференции 2020 года по вопросам авиационных вооружений США, Владимир Горбулин привел фактически в начале книги, на шестнадцатой странице. Он косвенно мотивировал это тем, что, по его мнению, Илон Маск в своем выступлении «определил одну из магистральных дорог в будущем развитии систем вооружений, которая в корне меняет стратегические и тактические конструкции будущих войн».



Один из самых известных новаторов современности считает, что в войнах будущего истребители не будут иметь никаких шансов в противостоянии с боевыми дронами. И даже такая современная машина, как американский F-35, проигрывает беспилотному истребителю, оснащенному системой искусственного интеллекта и управляемой оператором удаленно. Илон Маск предполагает, что искусственный интеллект появится в ближайшие пять лет и со временем станет технологией, которая способна изменить мир.



Конечно, Маск не первым заметил глобальные изменения в военном деле, но мир встрепенулся именно после его заявления и создания им узнаваемого всеми образца беспилотника. Эти события не были бы столь важными, считает Владимир Горбулин, если бы прямо не касались современных украинских реалий. Такая тенденция для Киева похожа на вой сирены, убедительно сигнализирующей о насущной необходимости изменения всей философии построения обороны, в частности приоритетов армии, ее перевооружения, формирования сугубо украинских ответов на военные угрозы, которые нарастают.



В подтверждение такого вывода автор книги приводит итоги недавних исследований по моделированию и оценке войн будущего, которые провел по заказу Пентагона крупнейший аналитический центр RAND. Состав вероятных врагов США, считают военные аналитики, видимо, не изменится. Среди них весомое место отведено России, что актуально и для Украины. Один из интересных для нас выводов, считает Владимир Горбулин, заключается в том, что в НАТО и ЕС воля и способность традиционных союзников США применить военную силу, особенно за рубежом, уменьшатся. Кроме того, Европа окажется среди тех регионов, где возникновение пожара войны весьма реально. Украинские СМИ готовят общество к передаче власти военным?



Выстоять в конфронтации и успешно сдержать натиск непримиримости и агрессии сильного и беспринципного врага — ядерной России — серьезное, подчеркивает автор книги, задание для нынешнего поколения украинцев.



Именно результативное сдерживание будет означать для Украины победу. Владимир Павлович, по сути, посвятил свою книгу изучению единого пути для победы — возрождению и росту оборонного потенциала, созданию и развитию на Украине асимметричного арсенала сдерживания российской или другой потенциальной агрессии. Об этом академик Горбулин прямо говорит, обращаясь к читателю: «Потенциал Украины позволяет выковать цепь для сдерживания наиболее ожесточенного агрессора. Просто нужно трудиться не покладая рук. Как? Об этом расскажу в книге… Знания о нашем прошлом, наличие в генетической памяти страшных репрессий и безжалостной готовности к уничтожению ради доминирования — все это должно заставить нас подойти к созданию арсенала противодействия без сентиментальных церемоний».



Армия как ядро национальной силы



Российская агрессия стала катализатором значительных изменений в секторе безопасности и обороны Украины, разделив историю его развития на до и после 2014 года. То, что происходило до этого драматического рубежа, пишет Владимир Горбулин в разделе, название которого вынесено в этот подзаголовок, было похоже на упадок ключевой составляющей оборонного потенциала страны — Вооруженных сил, а именно: постоянное сокращение численности личного состава и техники, недофинансирование, что стало традиционным, полное разбалансирование оборонного бюджета, отсутствие адекватной боевой подготовки, надлежащего оснащения войск современными или модернизированными образцами вооружения и военной техники… Даже в 2020 году не появилось четкого понимания направления развития армии. А особенно того, как вмонтировать в ВСУ элементы асимметричного противостояния внешнему агрессору.



Нынешний год стал по сути переломным в осознании законодательной и исполнительной властью судьбоносной необходимости срочного реформирования как военно-промышленного комплекса, так и ВСУ в понимании того, что «ни одна дипломатия, — считает Владимир Горбулин, — не будет иметь глобального успеха, если она не опирается на фундамент адекватной военной силы, реального института сдерживания. Агрессор должен знать, что в случае попытки развязать войну его потери будут настолько огромными, что ему лучше отказаться от своих замыслов».



И первым серьезным решением, которое может стать следствием существенных изменений в нашей военно-технической политике, а самое главное, считает академик Горбулин, с точки зрения управления оборонным потенциалом нашей страны, стало недавнее создание Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.



«Премьер-министр и президент, прежде всего, способствовали созданию этого министерства. Это была моя мечта. У нас кто до этого занимался ВПК? Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства. И оно определяло всю нашу военно-техническую политику! Это смешно».



Сейчас, когда в стране, несмотря на мощное сопротивление в отношении первых шагов, предпринятых новым министерством и его руководителем вице-премьер-министром Олегом Урусским, создаются законодательные и организационные инструменты для реформирования оборонно-промышленного комплекса, самое главное для нас условие, считает Владимир Горбулин, «не ждать извержения Везувия в Киеве, мы обязаны активно действовать уже сегодня — сейчас! И заняться не фасадными эффектами, а глубинной трансформацией. Предпосылки для этого 2020 год уже создал». Киев пока не помог освобожденному из Ливии украинцу вернуться домой



Для Украины крайне необходимо, акцентирует автор книги, «готовиться к следующим войнам как к войнам будущего. И эта подготовка, на мой взгляд, должна трансформироваться в дальнейшие приоритетные государственные программы перевооружения.



Первая — это совершенствование системы управления. Создание единой автоматизированной системы управления (ЕАСУ) ВСУ и в дальнейшем — ЕАСУ силами обороны Украины… Вторая госпрограмма — развитие современных систем радиоэлектронной разведки (РЭР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ)». Среди других госпрограмм, как считает первый вице-президент Национальной академии наук Украины, должны быть программы развития государственной системы ПВО, развитие высокоточных средств поражения, безэкипажных платформ и ударной робототехники.



«И самое главное! Уже сейчас на Украине, — утверждает Владимир Горбулин, — существует возможность для плодотворного сотрудничества с частным сектором в области создания и развития ударных систем и совершенствования разработок с применением самых передовых технологических решений. В нашей стране есть все возможности для гиперпрыжка в области технологического перевооружения, что может стать основным козырем для украинского асимметричного противодействия внешней агрессии».



В конце заключительного раздела книги Владимир Павлович делает очень важный вывод для осмысления всеми нашими соотечественниками, в частности пацифистами, которых немало: «Оборонный потенциал не может, как молитва, быть самоцелью. Это возможность для государства укрепляться и достигать благосостояния каждого гражданина. Но правда заключается еще и в том, что прорывные технологии всегда играют двойную роль: они позволяют эффективно защищаться и, в то же время, сами являются точками роста, зерном для всей экономики. В наиболее значимых технологиях изначально заложено и живет их двойное назначение — и для войны, и для мира. Так устроена жизнь».



Владимир Горбулин посвятил книгу «Тем, кто защитил свободу и независимость Украины в 2014 году, и тем, кто продолжает это делать сегодня».

Академик Владимир Горбулин посвятил книгу «Как победить Россию в войне будущего» тем, «кто защитил свободу и независимость Украины в 2014 году, и тем, кто продолжает это делать сегодня».Презентовать читателям «Урядового курьера» автора новой фундаментальной работы легко, потому что в последние годы наша редакция считала за честь предоставить страницы газеты для трех развернутых аналитических и резонансных бесед с этой уникальной личностью, одним «из самых ярких, — как анонсирует издание, — стратегических мыслителей своей страны. Интеллектуала с мистической интуицией».Немного из официальной биографии. Доктор технических наук в области развития вооружения, ракетной и авиационной техники, первый вице-президент Национальной академии наук Украины, дважды секретарь Совета национальной безопасности и обороны, созданный по его инициативе и с непосредственным участием. Он почти пять лет возглавлял Национальный институт стратегических исследований. Полный кавалер ордена Князя Ярослава Мудрого.А, недавно на одном из телеканалов, на настойчивые вопросы ведущей Владимир Павлович сдержанно рассказал о малоизвестных фактах из своей биографии как государственного деятеля. Отработав четырнадцать лет в КБ «Южное» имени М. К. Янгеля в подразделениях, которые разрабатывали МБР — стратегические ракетные системы, он в целом почти шестьдесят лет, занимая различные должности, касающиеся ВПК, являлся одним из авторов концепции национальной безопасности Украины, непосредственным участником разработки закона «Об основах национальной безопасности Украины», «советником по вопросам национальной безопасности всех бывших президентов, кроме Януковича», и почти всех принятых в независимой стране стратегий национальной безопасности. В частности последней, утвержденной указом президента Украины №392/2020 от 14 сентября 2020 года.«Это уже работа Национального института стратегических исследований, который возглавляет Александр Литвиненко, — подчеркнул Владимир Горбулин, — но в этом есть и заслуга Совета национальной безопасности и обороны, и, безусловно, президента Владимира Зеленского».Поэтому очень важный вывод, который делает академик Горбулин, что «грядущее десятилетие станет для Украины самым опасным и непредсказуемым в новейшей истории государства», не вызывает, думаю, никаких сомнений у большинства читателей.Во второй главе книги Владимир Павлович приводит один из убедительных аргументов в подтверждение упомянутого вывода. «С помощью спецслужб Путин пытается поднять волну великодержавного шовинизма и сформировать у россиян чувство тотального превосходства за счет маленьких победоносных войн. Россия старается задушить Украину невоенными способами, используя ее внутреннюю слабость, но расширение агрессии к использованию военного инструмента непременно произойдет, если все другие методы не сработают. Тем более, РФ давно готовится к войне с США и НАТО, а Украину может использовать как полигон для проработки новых способов ведения боевых действий. Кстати, настало время вспомнить, что подданные Путина в подконтрольных СМИ называют главным врагом не НАТО, а именно Украину».«Официальный Киев старательно продвигается к миру, и это достойно похвалы, — пишет Владимир Горбулин в разделе «Кремль против украинского государства», — если бы не некоторые факты. Например, выступая на коллегии МО, глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу в разгар коронавируса сообщил, что до конца 2020 года в Южном военном округе, то есть на границе с Украиной, будут организованы две новые ракетные бригады и мотострелковая дивизия. А группировки РФ вблизи восточных границ в Крыму наращиваются. В начале марта 2020 года, согласно данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, группировки ВС РФ вдоль государственной границы Украины на оккупированных территориях в Донецкой, Луганской областях и Крыму составляют 87-90 тысяч военнослужащих.Чтобы осознать масштаб угрозы, стоит уточнить, что это тысяча сто танков, две тысячи пятьсот боевых бронированных машин, тысяча шестьсот артиллерийских и ракетных систем, триста сорок боевых самолетов, двести сорок боевых вертолетов, более пятидесяти кораблей и шесть подводных лодок. За последние годы по периметру границы Украины РФ построила шестнадцать военных аэродромов. Так или иначе, угроза спланированной Россией масштабной военной операции, пусть даже и с формальной целью обеспечения захваченного Крыма питьевой водой или по любому другому поводу превратилась в перманентную. Увы, продвижение к миру на востоке побуждает украинскую власть делать все больше рискованных шагов…Как ни сложно это признать, — подчеркивает автор, — человеческие потери на российско-украинской войне весной 2020 года стали критическими и составили почти полтора десятка воинов ежемесячно. После событий Иловайска и Дебальцева это пик угрозы, но в другом формате. Это как червь, который грызет сердцевину армии».Бесспорно, не сама хитроумная русская война представляет наибольшую угрозу. Над Киевом, считает Владимир Горбулин, нависла тень весьма опасного примирения с проведением выборов на оккупированных территориях. По этому поводу уже звучало немало оговорок. Если позволить себе признать легитимность избранных там лидеров, а по факту управляемых из Кремля вожаков, то можно столкнуться с невиданной до сих пор опасностью разрушения Украины изнутри или ползучего поглощения. Кроме того, проведение подобных выборов на оккупированных территориях на востоке Украины может привести к еще одной очень неприятной ловушке: собственными руками мы возведем непреодолимую стену на пути к украинскому Крыму и так де-факто признаем, что только часть его территории аннексирована.Это безапелляционное заявление, которое сделал американский изобретатель Илон Маск на мартовской конференции 2020 года по вопросам авиационных вооружений США, Владимир Горбулин привел фактически в начале книги, на шестнадцатой странице. Он косвенно мотивировал это тем, что, по его мнению, Илон Маск в своем выступлении «определил одну из магистральных дорог в будущем развитии систем вооружений, которая в корне меняет стратегические и тактические конструкции будущих войн».Один из самых известных новаторов современности считает, что в войнах будущего истребители не будут иметь никаких шансов в противостоянии с боевыми дронами. И даже такая современная машина, как американский F-35, проигрывает беспилотному истребителю, оснащенному системой искусственного интеллекта и управляемой оператором удаленно. Илон Маск предполагает, что искусственный интеллект появится в ближайшие пять лет и со временем станет технологией, которая способна изменить мир.Конечно, Маск не первым заметил глобальные изменения в военном деле, но мир встрепенулся именно после его заявления и создания им узнаваемого всеми образца беспилотника. Эти события не были бы столь важными, считает Владимир Горбулин, если бы прямо не касались современных украинских реалий. Такая тенденция для Киева похожа на вой сирены, убедительно сигнализирующей о насущной необходимости изменения всей философии построения обороны, в частности приоритетов армии, ее перевооружения, формирования сугубо украинских ответов на военные угрозы, которые нарастают.В подтверждение такого вывода автор книги приводит итоги недавних исследований по моделированию и оценке войн будущего, которые провел по заказу Пентагона крупнейший аналитический центр RAND. Состав вероятных врагов США, считают военные аналитики, видимо, не изменится. Среди них весомое место отведено России, что актуально и для Украины. Один из интересных для нас выводов, считает Владимир Горбулин, заключается в том, что в НАТО и ЕС воля и способность традиционных союзников США применить военную силу, особенно за рубежом, уменьшатся. Кроме того, Европа окажется среди тех регионов, где возникновение пожара войны весьма реально.Выстоять в конфронтации и успешно сдержать натиск непримиримости и агрессии сильного и беспринципного врага — ядерной России — серьезное, подчеркивает автор книги, задание для нынешнего поколения украинцев.Именно результативное сдерживание будет означать для Украины победу. Владимир Павлович, по сути, посвятил свою книгу изучению единого пути для победы — возрождению и росту оборонного потенциала, созданию и развитию на Украине асимметричного арсенала сдерживания российской или другой потенциальной агрессии. Об этом академик Горбулин прямо говорит, обращаясь к читателю: «Потенциал Украины позволяет выковать цепь для сдерживания наиболее ожесточенного агрессора. Просто нужно трудиться не покладая рук. Как? Об этом расскажу в книге… Знания о нашем прошлом, наличие в генетической памяти страшных репрессий и безжалостной готовности к уничтожению ради доминирования — все это должно заставить нас подойти к созданию арсенала противодействия без сентиментальных церемоний».Российская агрессия стала катализатором значительных изменений в секторе безопасности и обороны Украины, разделив историю его развития на до и после 2014 года. То, что происходило до этого драматического рубежа, пишет Владимир Горбулин в разделе, название которого вынесено в этот подзаголовок, было похоже на упадок ключевой составляющей оборонного потенциала страны — Вооруженных сил, а именно: постоянное сокращение численности личного состава и техники, недофинансирование, что стало традиционным, полное разбалансирование оборонного бюджета, отсутствие адекватной боевой подготовки, надлежащего оснащения войск современными или модернизированными образцами вооружения и военной техники… Даже в 2020 году не появилось четкого понимания направления развития армии. А особенно того, как вмонтировать в ВСУ элементы асимметричного противостояния внешнему агрессору.Нынешний год стал по сути переломным в осознании законодательной и исполнительной властью судьбоносной необходимости срочного реформирования как военно-промышленного комплекса, так и ВСУ в понимании того, что «ни одна дипломатия, — считает Владимир Горбулин, — не будет иметь глобального успеха, если она не опирается на фундамент адекватной военной силы, реального института сдерживания. Агрессор должен знать, что в случае попытки развязать войну его потери будут настолько огромными, что ему лучше отказаться от своих замыслов».И первым серьезным решением, которое может стать следствием существенных изменений в нашей военно-технической политике, а самое главное, считает академик Горбулин, с точки зрения управления оборонным потенциалом нашей страны, стало недавнее создание Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.«Премьер-министр и президент, прежде всего, способствовали созданию этого министерства. Это была моя мечта. У нас кто до этого занимался ВПК? Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства. И оно определяло всю нашу военно-техническую политику! Это смешно».Сейчас, когда в стране, несмотря на мощное сопротивление в отношении первых шагов, предпринятых новым министерством и его руководителем вице-премьер-министром Олегом Урусским, создаются законодательные и организационные инструменты для реформирования оборонно-промышленного комплекса, самое главное для нас условие, считает Владимир Горбулин, «не ждать извержения Везувия в Киеве, мы обязаны активно действовать уже сегодня — сейчас! И заняться не фасадными эффектами, а глубинной трансформацией. Предпосылки для этого 2020 год уже создал».Для Украины крайне необходимо, акцентирует автор книги, «готовиться к следующим войнам как к войнам будущего. И эта подготовка, на мой взгляд, должна трансформироваться в дальнейшие приоритетные государственные программы перевооружения.Первая — это совершенствование системы управления. Создание единой автоматизированной системы управления (ЕАСУ) ВСУ и в дальнейшем — ЕАСУ силами обороны Украины… Вторая госпрограмма — развитие современных систем радиоэлектронной разведки (РЭР) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ)». Среди других госпрограмм, как считает первый вице-президент Национальной академии наук Украины, должны быть программы развития государственной системы ПВО, развитие высокоточных средств поражения, безэкипажных платформ и ударной робототехники.«И самое главное! Уже сейчас на Украине, — утверждает Владимир Горбулин, — существует возможность для плодотворного сотрудничества с частным сектором в области создания и развития ударных систем и совершенствования разработок с применением самых передовых технологических решений. В нашей стране есть все возможности для гиперпрыжка в области технологического перевооружения, что может стать основным козырем для украинского асимметричного противодействия внешней агрессии».В конце заключительного раздела книги Владимир Павлович делает очень важный вывод для осмысления всеми нашими соотечественниками, в частности пацифистами, которых немало: «Оборонный потенциал не может, как молитва, быть самоцелью. Это возможность для государства укрепляться и достигать благосостояния каждого гражданина. Но правда заключается еще и в том, что прорывные технологии всегда играют двойную роль: они позволяют эффективно защищаться и, в то же время, сами являются точками роста, зерном для всей экономики. В наиболее значимых технологиях изначально заложено и живет их двойное назначение — и для войны, и для мира. Так устроена жизнь».Владимир Горбулин посвятил книгу «Тем, кто защитил свободу и независимость Украины в 2014 году, и тем, кто продолжает это делать сегодня». 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