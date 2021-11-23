Как уголь Донбасса, российский титан и европейские насосы позволяют обогащаться на санкционной войне

Торговые войны и экономические санкции стали рутинным инструментом международной политики. Нарушение экономических связей душит бизнес по обеим сторонам границы. Зато в выигрыше остаются вполне определённые бенефициары, которые обделывают свои дела в серой зоне.

Сюжет: Украинский кризис

Ахметов погрел руки на угле

На днях глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Украина хотела «по-тихому» договориться о поставках топлива из региона. По его словам, власти самопровозглашённой республики готовы рассмотреть варианты коммерческого сотрудничества с Киевом, но без прекращения кровопролития в Донбассе поставки с территории ЛНР невозможны. Украинская сторона уже успела заявить в ответ, что всё это ложь, однако в данной истории явно просматривается двойное дно. Дело в том, что с 1 ноября Россия прекратила поставки энергетических углей для украинских ТЭС. Новость эта совпала по времени с активизацией украинских военных на линии соприкосновения в Донбассе. Кто кого в итоге наказал – вопрос не простой. Потому как толком нельзя сказать, откуда берётся «российский уголь», поставляемый на Украину.

Известно, например, что ещё в 2012 году украинский олигарх Ринат Ахметов купил несколько шахт в Ростовской области. Изначально предполагалось вывозить из них уголь прямиком на Украину через территорию Донбасса. Но после 2014 года логистика сломалась, и уголь повезли в азово-черноморские порты, откуда его могли поставлять уже в любую точку мира. Хотя есть сведения, что таким кружным путём он всё равно попадал на Украину. Причём под видом ростовского угля могло поставляться и топливо из ЛНР и ДНР. Если предположить, что описанная схема верна, то получается, Донбасс с самого начала конфликта поставляет уголь Украине, несмотря на введённые Киевом санкции. Но жирная маржа оставалась у фирм-посредников, связанных с Ахметовым. И, что не исключено, у кого-то из руководства непризнанных республик.

Примечательно, что Ахметов до сих пор контролирует почти все украинские ТЭС, то есть основных потребителей энергетического угля. Правда, минувшим летом он продал свои ростовские шахты непрозрачному кипрскому офшору Valleyton Investments Ltd. Мы не удивимся, если эта структура в ближайшее время окажется среди поставщиков угля на Украину.

Титан в ответ на санкции

Порой запреты и санкции под соусом политики выдумываются ради совершенно определённых бизнес-интересантов. В 2018 году Америка ввела, по сути, заградительные пошлины на ввоз стали и алюминия. Пострадали от них прежде всего китайские и российские поставщики, производство которых имеет мощный углеродный след. Новый президент Байден в этой связи не стал юлить и обосновал действия американской администрации прямо: в США производится лучшая сталь в мире, которую надо защитить от конкуренции с иностранными производителями. По примеру США действует и Европа. Под разговоры о борьбе с глобальным потеплением вводится «углеродный налог» для импортёров. Примечательно, что от «грязных» товаров Европа не отказывается. Просто заставляет поставщиков из других стран заплатить в казну за право выхода на европейский рынок.

На днях российская компания ВСМПО-АВИСМА подписала с Boeing меморандум о расширении стратегического партнёрства. Согласно документу, российский производитель останется крупнейшим поставщиком титана для самолётов американской корпорации. Это при том, что Америка ввела санкции ради удушения ключевых отраслей российской промышленности – от высокотехнологичных и оборонных производств до добычи нефти и газа.

Понятно, что Штаты под предлогом политики прежде всего постарались устранить с мирового рынка конкурентов. А вот с российскими поставщиками титана продолжают сотрудничать, поскольку ценное сырьё в нужных объёмах взять больше неоткуда. Что же мешает России ввести против США титановые контрсанкции? Ведь это был бы мощный аргумент торга по поводу отмены ограничений со стороны Вашингтона. К слову сказать, в Думе уже рассматривался такой вопрос, и титановые контрсанкции были даже проанонсированы в 2018 году. Но дальше разговоров так и не пошло. Как видно, бенефициары ВСМПО-АВИСМА смогли пролоббировать свои интересы в парламенте. Примечательно, что бывший гендиректор титанового монополиста Михаил Воеводин говорил, что в случае ограничения экспорта мировые цены на титан вырастут. Получается, что снижение поставок можно было бы компенсировать ростом цены? Но по этому пути не пошли, предпочитая отрабатывать сложившуюся схему сотрудничества с американцами. Причём производство титана уже давно выводится из-под контроля государства. Известно, что в 2006 году 66% ВСМПО-АВИСМА принадлежали «Рособорон­экспорту», которым руководил Сергей Чемезов, но с тех пор компания перешла в руки частных лиц, то есть её менеджеров. «Как менеджерам, зарплаты которых не позволяют покупать титановых монополистов, удалось найти деньги на выкуп контрольного пакета ВСМПО-АВИСМА, оценённого примерно в миллиард долларов?» – задавался тогда вопросом «Форбс». Оказалось, что сделка была оформлена таким образом, что новые владельцы не заплатили за актив ни рубля. В качестве основного платежа за компанию использовались обязательства «Ростеха» перед Сбербанком. По сути, судьбу предприятия решили Герман Греф и Сергей Чемезов. Стоит ли удивляться, что новых владельцев ВСМПО-АВИСМА стало принято считать номиналами? И вряд ли бы они могли продавить какое-то решение через Думу. Лоббистские же возможности Сергея Чемезова достаточно велики. В Сети давно гуляют слухи о многомиллиардном имуществе и счетах Сергея Чемезова за рубежом, которые якобы оформлены на офшоры. Основаны эти сплетни, в частности, на утечках «архива Пандоры». Если это так, то спрятанные богатства могут быть уязвимы перед американскими спецслужбами. И это предположение многое объясняет.

Крым: насосы вслед за турбинами

В центре ещё одного скандала оказались немецкий концерн Siemens и датская компания Grundfos. Датские насосы с немецкими двигателями были установлены на коммунальных объектах Симферополя, несмотря на европейские запреты на поставку подобного оборудования на полуостров. По сути, повторилась ситуация 2017 года, когда на одну из крымских электростанций были так же, в обход санкций, поставлены турбины производства Siemens. Тогда российские партнёры заверили немцев, что оборудование будет установлено в Краснодарском крае. И хотя пресса открыто писала, что турбины покупаются для Крыма, менеджеры Siemens предпочли поверить контрагенту, то есть российской фирме без всякой истории, созданной специально под этот проект. Ещё бы, ведь речь шла о контракте на более чем 100 млн евро! Потом всё же немецкая компания ради защиты своей репутации перед европейцами пыталась отменить сделку в российских судах, однако это было очень похоже на спектакль. Кстати, Евросоюз в ответ на скандал ввёл санкции лишь против трёх российских компаний и физлиц, немецкий же бизнес никак не пострадал.

Стоит ли теперь удивляться, что датско-немецкие насосы также оказались в Крыму. Специалисты отмечают, что это не просто насосы, а сложная система, которая проектируется и настраивается специально под конкретный объект, и производители просто не могли не знать о её назначении. Сколько они заработали на этом контракте – секрет. Очевидно, что с хорошей маржой остались и посредники, которые проводили сделку в обход санкций. Кстати, насосы управляются с помощью «облачного интернет-сервиса», который находится под контролем производителя. Если так, то европейские инженеры могут в любой момент вывести крымскую насосную станцию из строя.