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Как удар Киева по России стал возможен? Военный эксперт нашёл лишь одно объяснение

01 апреля 2022, 19:10  •  319 • Политика
Юрий Пронько задался вопросом, каким образом стал возможен удар Киева по России, спровоцировавший пожар на нефтебазе в Белгородской области. Военный эксперт Владимир Козин нашёл лишь одно объяснение.
Территория России 1 апреля была атакована украинскими неонацистами. Речь об атаке на нефтебазу в Белгороде, заметил в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель телеканала Юрий Пронько.
По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, по предприятию ударили два украинских вертолёта, которые "зашли на территорию России на низкой высоте". Атака привела к крупному пожару на объекте.
И сегодня же стало известно, что в селе Никольском в том же регионе упал артиллерийский снаряд, выпущенный со стороны Украины, добавил ведущий "Первого русского".
Он задался вопросом, как подобное могло стать возможным, если Россия уже контролирует почти всё воздушное пространство Незалежной и ликвидировала в ходе спецоперации подавляющую часть аэродромов противника?
На него в эфире программы постарался ответить военный эксперт Владимир Козин. Он сумел найти лишь одно объяснение случившемуся:
Наверно, наши уважаемые коллеги, которые обеспечивают защиту этой нефтебазы, просто проспали. Как так можно - пропустить два боевых вертолёта? Или украинские ВВС могут безнаказанно летать в 6 часов утра где хотят и наносить удары по нашей территории там, где им вздумается? Я считаю, что все, кто отвечает за противовоздушную оборону в этом районе, должны объяснить свои действия, потому что это очень серьёзный выпад.

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