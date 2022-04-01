Как удар Киева по России стал возможен? Военный эксперт нашёл лишь одно объяснение

Юрий Пронько задался вопросом, каким образом стал возможен удар Киева по России, спровоцировавший пожар на нефтебазе в Белгородской области. Военный эксперт Владимир Козин нашёл лишь одно объяснение.

Территория России 1 апреля была атакована украинскими неонацистами. Речь об атаке на нефтебазу в Белгороде, заметил в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель телеканала Юрий Пронько.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, по предприятию ударили два украинских вертолёта, которые "зашли на территорию России на низкой высоте". Атака привела к крупному пожару на объекте.

И сегодня же стало известно, что в селе Никольском в том же регионе упал артиллерийский снаряд, выпущенный со стороны Украины, добавил ведущий "Первого русского".

Он задался вопросом, как подобное могло стать возможным, если Россия уже контролирует почти всё воздушное пространство Незалежной и ликвидировала в ходе спецоперации подавляющую часть аэродромов противника?

На него в эфире программы постарался ответить военный эксперт Владимир Козин. Он сумел найти лишь одно объяснение случившемуся: