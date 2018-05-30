Как убивают в Киеве

Гибель российского журналиста Аркадия Бабченко, жившего на Украине, стала далеко не первой. После Майдана подобные преступления выстраиваются уже в одну страшную роковую цепь. И каждый раз после таких убийств официальные лица на Украине заявляют о «российском следе». Но расследования заканчиваются с совершенно иным результатом.

Публицист и писатель Олесь Бузина был расстрелян Киеве во дворе своего домаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Олесь БУЗИНА — украинский, русский писатель, телеведущий. Застрелен в апреле 2015 года у своего дома в Киеве. Президент Петр Порошенко в первые же часы после убийства заявил, что это «провокация против Украины». Однако, обвиняемыми в убийстве оказались украинские националисты, активисты-майдановцы. Видимо, поэтому суд над ними до сих пор не дошел до приговора, а сами вероятные убийцы отпущены судом в Киеве под «частичный домашний арест». То есть — находятся на свободе.

Мать писателя, Валентина Бузина, на месте убийства сына.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Павел ШЕРЕМЕТ — российский и белорусский журналист, переехавший работать на Украину. Взорван в автомобиле по пути на работу в Киеве в июле 2016. Практически сразу советники главы МВД Украины Антон Геращенко и Зорян Шкиряк объявили, что за убийством стоят российские спецслужбы. Но правоохранители так и не нашли убийц. Хотя видеокамеры и зафиксировали людей, предположительно закладывавших взрывчатку под днище автомобиля. А независимое расследование киевских журналистов пришло к выводу, что в преступлении скорее всего замешаны украинские силовики.

Убитый журналист Павел Шеремет.Фото: REUTERS

Денис ВОРОНЕНКОВ, российский бизнесмен, экс-депутат Госдумы. Тайно эмигрировал на Украину со своей женой — оперной певицей и экс-депутатом Марией Максаковой. Застрелен в Киеве в марте 2017 года. Спикер МВД Украины Артем Шевченко тогда заявил, что это убийство «выгодно России, идет гибридная война - открытая и скрытая, в стране немало агентуры врага.» А когда выяснилось, что в Вороненкова стрелял украинский нацгвардеец, советник главы МВД Украины Антон Геращенко объявил, что это «российские спецслужбы внедрили агентов в силовые структуры Украины». Затем Генпрокурор Украины Юрий Луценко и вовсе рассказал, что в организации убийства подозревается «бывший муж Максаковой».

В декабре 2016 года, экс-депутат Госдумы от фракции КПРФ Денис Вороненков принял украинское гражданство. Вместе с ним на Украину переехала его жена, экс-депутат Госдумы Мария МаксаковаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аркадий БАБЧЕНКО, российский военкор, переехавший жить на Украину. Застрелен 29 мая 2018 года в подъезде дома, где жил, в Киеве. «Российский след» станет одной из главных версий убийства», - немедленно предположил депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко. «Стиль убийства присущ путинскому режиму», - согласилась с ним другой депутат Верховной Рады Виктория Сюмар. Даже сложно предположить, чем закончится в итоге расследование этого, очередного преступления против журналистов и общественных деятелей в Киеве, которые случаются уже фактически каждый год...

Cвидетелем покушения на Бабченко стала его женаФото: Facebook

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