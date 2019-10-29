Как убить Зеленского: Националисты обсудили способы расправы над президентом Украины

После публикации видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский вступает в жесткий спор с украинскими националистами, радикалы рассказали, какими способами хотят расправиться с украинским лидером. Соответствующе видео опубликовали в Facebook депутат от партии "Европейская солидарность" София Федина и ее подруга - экс-боевик Маруся Зверобой.

Видеопослание полно нецензурной лексики, а также прямых и косвенных угроз в адрес Зеленского. Среди озвученных способов расправы над президентом Украины значатся: расстрел, повешение и убийство при помощи взрыва гранаты или снаряда.

"Все хотят, чтобы ты сдох, и просто обсуждают, каким способом: или тебя повесить лучше, или застрелить. Граната взорвется где-то… Они взорвут тебя, я тебе обещаю, тебя кто-нибудь взорвет… Тебя надо мочить в сортире", - грозит на видео Зверобой. "Мне бы очень хотелось, чтобы во время его пребывания (в Донбассе) там немного "накрыли" (артиллерийским огнем)", - добавила депутат от партии Петра Порошенко.

Напомним, что в минувшие выходные в соцсетях было опубликовано видео, на котором Зеленский устраивает в Донбассе перепалку с украинскими националистами, саботирующими разведение сторонами войск в Золотом. Запись вызвала всплеск негодования со стороны украинских радикалов, показав, кто на самом деле за мир, а кто продолжает провоцировать войну.

Фото: скриншот Facebook.com/marusya.zvirobiy