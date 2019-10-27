Как убили лидера ИГИЛ: Военные источники снова настаивают, что Абу Бакр аль-Багдади уничтожен

Журнал Newsweek подробно рассказал о спецоперации США, в ходе которой якобы был уничтожен главарь террористической группировки "Исламское государство" (организация, деятельность которой на территории Российской Федерации запрещена) Абу Бакр аль-Багдади. По информации журналистов, провели ликвидацию под контролем Объединенного командования специальных операций Пентагона.

Источник настаивает, что сведения об уничтожении террориста передали в Белый дом из командования сухопутными войсками США. В то же время Министерство обороны США говорит о ликвидации "с высокой степенью уверенности".

Одобрение от президента США Дональда Трампа операция получила за неделю до начала, добавил источник. Идти предстояло в Идлиб, добавляют Fox News со ссылкой на свой военный источник. Сам Трамп на личной странице в Twitter написал о некоем крупном событии. А пресс-служба Белого дома добавила, что в 16:00 мск президент выступит с важным заявлением.

К слову, США не первый раз заявляют об уничтожении террориста № 1. Ранее после таких заявлений аль-Багдади загадочным образом воскресал. Что будет на этот раз, узнаем только спустя какое-то время.

История вопроса

Еще в апреле этого года США пообещали "свершить правосудие" над главарем ИГИЛ Абу Бакром Аль-Багдади. Тогда впервые за 5 лет бандит появился в новом ролике террористической организации. До этого ходили слухи о его смерти. Американская антитеррористическая коалиция проверяет подлинность видео.

"Мы в курсе видео, которое появилось сегодня. Аналитики правительства США рассмотрят эту запись", - заявили в Госдепе США.

В ведомстве тогда настаивали, что боевикам ИГИЛ в Ираке и Сирии нанесен сокрушительный удар, причем как со стратегической, так и с психологической стороны. "Халифат" террористов рухнул, главари убиты, а их жестокость стала известна всему миру, подчеркнули в Госдепе.

"Глобальная коалиция по разгрому ИГИЛ под руководством США продолжает оказывать давление в двух упомянутых странах и по всему миру, чтобы добиться долгосрочного разгрома этих террористов и того, чтобы над любыми их лидерами, которые еще остаются, свершилось правосудие, которого они заслуживают".

Позже, как мы все понимаем, выяснилось, что заявления США далеки от правды. Сейчас наблюдаем за очередной серией в ожидании реплик Трампа.