Как уберечь от санкций "Северный поток - 2"? Эксперт предложил международный вариант спасения

Ранее стало известно, что Федеральное сетевое агентство ФРГ решило на 20 лет вывести газопровод "Северный поток" из-под действия газовой директивы Евросоюза. Речь идёт об ограничениях, которые затрагивают часть трубопровода, проложенную через территорию ФРГ, включая морской участок.

Тем временем европейский суд отклонил иск оператора "Северного потока - 2" против действия газовой директивы. Суд посчитал, что газовые нормы Евросоюза не касаются интересов Nord Stream 2 AG.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин считает, что в будущем стоит ждать новых судебных исков против "Северного потока - 2". В числе вероятного истца эксперт называет Польшу, которая "уже давно и крайне агрессивно настроена против завершения строительства" российского газопровода.

В то же время в этом проекте весьма заинтересован Берлин, для которого он крайне выгоден как экономически, так и энергетически.

Пикин выразил уверенность в том, что "Северный поток - 2" достроят в любом случае, но "его ввод в полноценную эксплуатацию может занять несколько лет". Помешать могут пресловутые рестрикции. Как уберечься от подобных санкций? У эксперта есть свой вариант.

"Самое лучшее решение - это создание международной компании, которая бы управляла поставками по этому направлению", - высказал своё мнение Пикин.

В беседе с "МК" он пояснил, что если в акционерном капитале компании "будут присутствовать крупные международные игроки, то организовать санкции против них будет крайне затруднительно".