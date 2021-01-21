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Как уберечь детей от митинга за Навального: Журналист дал простые советы родителям
21 января 2021, 19:40 • 285 • Политика
МВД напомнило об ответственности за призывы к акциям 23 января в России. Как уберечь детей от митинга за Навального, рассказал журналист Жирнов.
Сотрудники МВД готовы обеспечить общественный порядок в ходе несанкционированной уличной акции 23 января, а также привлечь к ответственности тех, кто призывает к участию в ней, предупредил первый замглавы МВД России Александр Горовой. В Сети дали советы о том, как уберечь детей от митингов за Алексея Навального.
Прежде всего, следует обратить внимание на то, что дети читают и смотрят в своих смартфонах, рекомендует журналист "Ридуса" Александр Жирнов. Также он советует дать на выходные детям какое-нибудь интересное и полезное дело.
- рекомендует Жирнов.
Если такой вариант "не катит", журналист советует действовать жёстче - отобрать смартфоны, деньги и проездные документы. А потом дать задание выучить уроки и обязательно проверить, как справились.
- призывает Жирнов.
Также он напомнил "бородатым и не очень дядям" об ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных акциях. Даже если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, за него полагается штраф 30−50 тысяч рублей, обязательные работы на срок от 20 до 100 часов или административный арест на срок до 15 суток.
- подытожил Александр Жирнов.
Его поддержал журналист Роман Голованов. Он подтвердил, что многие родители реально боятся, что их дети отправятся в субботу на акции в поддержку Навального - просто потому, что родители запретили. По принципу - "отморожу уши, но маму не послушаю".
- пишет Голованов в своём Telegram-канале.
По его мнению, в этом смысле Навальный даже ещё опаснее.
- отметил журналист.
В этой связи он рекомендовал воспользоваться советами своего коллеги Жирнова.
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