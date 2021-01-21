Как уберечь детей от митинга за Навального: Журналист дал простые советы родителям

Сотрудники МВД готовы обеспечить общественный порядок в ходе несанкционированной уличной акции 23 января, а также привлечь к ответственности тех, кто призывает к участию в ней, предупредил первый замглавы МВД России Александр Горовой. В Сети дали советы о том, как уберечь детей от митингов за Алексея Навального.

Прежде всего, следует обратить внимание на то, что дети читают и смотрят в своих смартфонах, рекомендует журналист "Ридуса" Александр Жирнов. Также он советует дать на выходные детям какое-нибудь интересное и полезное дело.

Сходите вместе в лес на лыжах, на каток, в кино, почитайте книги,

- рекомендует Жирнов.

Если такой вариант "не катит", журналист советует действовать жёстче - отобрать смартфоны, деньги и проездные документы. А потом дать задание выучить уроки и обязательно проверить, как справились.

А ещё лучше - проведите разъяснительную беседу и объясните подросткам, кто и зачем на самом деле зовёт их на митинги. Не дайте педофилам от политики украсть наших детей!

- призывает Жирнов.

Также он напомнил "бородатым и не очень дядям" об ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных акциях. Даже если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, за него полагается штраф 30−50 тысяч рублей, обязательные работы на срок от 20 до 100 часов или административный арест на срок до 15 суток.

Надеюсь, государство о вас не забудет. Обо всех "штабах" (Навального) без исключения,

- подытожил Александр Жирнов.

Его поддержал журналист Роман Голованов. Он подтвердил, что многие родители реально боятся, что их дети отправятся в субботу на акции в поддержку Навального - просто потому, что родители запретили. По принципу - "отморожу уши, но маму не послушаю".

А "ватные родители" помнят Ельцина. Он тоже строил прекрасную Россию будущего. С нищетой, бандитизмом и войной в Чечне. Есть ещё один строитель - Чубайс. Почему он на свободе? До сих пор непонятно. На чужой крови демократы плыли в Кремль,

- пишет Голованов в своём Telegram-канале.

По его мнению, в этом смысле Навальный даже ещё опаснее.

Навальный одержим. Если ему дать пистолет, он спокойно застрелит человека и пойдёт жарить с женой стейки. Ноль рефлексии и сострадания,

- отметил журналист.

В этой связи он рекомендовал воспользоваться советами своего коллеги Жирнова.