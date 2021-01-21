Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Тайна "дворца Путина". Что не посмели рассказать умельцы Навального?
Малазийский лайнер сбил украинский военный лётчик Владислав Волошин, но это – го...
Генерал ГУФСИН Мороз вмешался в судьбу Навального: Следующий митинг собирайте в ...
Трамп перед уходом сделал гадость России
Главная / Политика

Как уберечь детей от митинга за Навального: Журналист дал простые советы родителям

21 января 2021, 19:40  •  285 • Политика
МВД напомнило об ответственности за призывы к акциям 23 января в России. Как уберечь детей от митинга за Навального, рассказал журналист Жирнов.
Сотрудники МВД готовы обеспечить общественный порядок в ходе несанкционированной уличной акции 23 января, а также привлечь к ответственности тех, кто призывает к участию в ней, предупредил первый замглавы МВД России Александр Горовой. В Сети дали советы о том, как уберечь детей от митингов за Алексея Навального.
Прежде всего, следует обратить внимание на то, что дети читают и смотрят в своих смартфонах, рекомендует журналист "Ридуса" Александр Жирнов. Также он советует дать на выходные детям какое-нибудь интересное и полезное дело.
Сходите вместе в лес на лыжах, на каток, в кино, почитайте книги,
- рекомендует Жирнов.
Если такой вариант "не катит", журналист советует действовать жёстче - отобрать смартфоны, деньги и проездные документы. А потом дать задание выучить уроки и обязательно проверить, как справились.
А ещё лучше - проведите разъяснительную беседу и объясните подросткам, кто и зачем на самом деле зовёт их на митинги. Не дайте педофилам от политики украсть наших детей!
- призывает Жирнов.
Также он напомнил "бородатым и не очень дядям" об ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных акциях. Даже если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, за него полагается штраф 30−50 тысяч рублей, обязательные работы на срок от 20 до 100 часов или административный арест на срок до 15 суток.
Надеюсь, государство о вас не забудет. Обо всех "штабах" (Навального) без исключения,
- подытожил Александр Жирнов.
Его поддержал журналист Роман Голованов. Он подтвердил, что многие родители реально боятся, что их дети отправятся в субботу на акции в поддержку Навального - просто потому, что родители запретили. По принципу - "отморожу уши, но маму не послушаю".
А "ватные родители" помнят Ельцина. Он тоже строил прекрасную Россию будущего. С нищетой, бандитизмом и войной в Чечне. Есть ещё один строитель - Чубайс. Почему он на свободе? До сих пор непонятно. На чужой крови демократы плыли в Кремль,
- пишет Голованов в своём Telegram-канале.
По его мнению, в этом смысле Навальный даже ещё опаснее.
Навальный одержим. Если ему дать пистолет, он спокойно застрелит человека и пойдёт жарить с женой стейки. Ноль рефлексии и сострадания,
- отметил журналист.
В этой связи он рекомендовал воспользоваться советами своего коллеги Жирнова.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



285
Источник
Похожие новости
21 января 2021, 07:45
Тайна "дворца Путина". Что не посмели рассказать умельцы Навального?
21 января 2021, 16:00
СМИ: украинские власти пришли в ярость от ответа России на водную блокаду Крыма
21 января 2021, 02:15
"Крепкий орешек": Британцы под впечатлением от видео с окунающимся в прорубь Путиным
21 января 2021, 04:05
Справедливость закончилась, где правда? Госдума снова ограничила вход патриотам
21 января 2021, 15:05
Псаки насмешила в первый же брифинг, не успев сказать и слова
21 января 2021, 16:00
Меркель поставила России условие по вакцине от COVID-19
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 января 2021, 07:45
Тайна "дворца Путина". Что не посмели рассказать умельцы Навального?
21 января 2021, 16:00
СМИ: украинские власти пришли в ярость от ответа России на водную блокаду Крыма
21 января 2021, 02:15
"Крепкий орешек": Британцы под впечатлением от видео с окунающимся в проруб...
21 января 2021, 08:40
Бесполезная мова: Одобрявшие украинизацию блогеры перешли на русский язык
21 января 2021, 04:05
Справедливость закончилась, где правда? Госдума снова ограничила вход патриотам
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 января 2021, 00:30
В Раде зарегистрировали закон, разрешающий отобрать у украинцев последнее – в Киеве призвали сопротивляться
18 января 2021, 07:20
Прощай, Навальный! Методичка "слабая, но сильная жена" запущена
15 января 2021, 00:30
США не вернут нам Крым и Донбасс – в Киеве призвали к «финскому сценарию»
16 января 2021, 04:00
Фото Путина с американскими военными вышло в топ: "Главное, чтоб в Белом доме не увидели"
16 января 2021, 21:25
Работающий в Крыму австрийский архитектор осадил украинского посла
17 января 2021, 16:40
Журналист стёр улыбку с лица Гордона заявлением о Крыме: "Как ни больно это украинцам"
15 января 2021, 09:40
Пушилин бежит в Россию? Спецоперация СБУ провалилась, едва начавшись
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.