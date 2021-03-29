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"Как у пташки крылья": сколько на самом деле стоит биткоин

29 марта 2021, 10:10  •  20 • Аналитика
© РИА Новости / Евгений Биятов
Термин "криптовалюта" означает "денежный суррогат, использующий методы криптографии". Вроде бы ничего таинственного. Конкретная технология (и даже терминология) бывает хитра, но, в общем-то, не хитрее технологии иных предметных областей. Тем более новомодных.
Но часто бывает так, что мы хотим соврать, а язык нам не дает. Биткоин был назван криптовалютой по вышеуказанной и довольно невинной словообразовательной модели, но сейчас появился еще другой, сперва не предвиденный смысловой оттенок.
А именно: чрезвычайная волатильность, делающая его курсообразование совершенно таинственным.
Не будем даже поминать дела давно минувших дней, когда биткоин стоил 0,003 доллара (2010 год), но, впрочем, спустя год — уже один доллар, а в конце 2013 года — 1000 долларов. Отнесем это на счет новизны изделия. При спекулятивном ценообразовании еще и не то бывает.
Но прошло десять лет, актив вроде бы должен был устаканиться, но ничего подобного. В марте биткоин взлетал до 60 тысяч долларов, потом отскакивал, но предсказания на будущее были в духе "Передайте Ильичу: нам десятка по плечу" — на лето уже прочат 100 тысяч долларов и отмечают, что, возможно, и это не предел.
Впрочем, предсказания таковы, что и назвать-то их предсказаниями довольно трудно. Когда эксперт по криптовалютам прочит биткоину курс от 35 тысяч до 100 тысяч долларов, это значит, что он понимает в его грядущей динамике столько же, сколько и дядя Вася с улицы. Конечно, все не предскажешь, но не бывает прогнозов, где цена тонны меди указывается от N до 3N. То же самое с какао-бобами, да и с традиционными валютами — если они, конечно, не поражены дикой инфляцией.
Курс марки к доллару в 1922-23 годах был еще более интересен, но ведь нынешний доллар — в отличие от тогдашней рейхсмарки — не инфлирует столь безумно, и зарплату в США не выдают два раза в день. Может быть, дойдет и до этого, но пока зримых признаков нет. А биткоин ведет себя, как будто признаки есть, причем уже давно. То ли сбылись (хотя и как-то тайно) прогнозы, которые экономист М. Л. Хазин неустанно оглашает уже 15 лет, то ли дело не в долларе, евро, юане, даже не в рубле, а в таинственном биткоине, который пляшет трепака, как ему вздумается.
В принципе, с денежными суррогатами еще и не то бывает. Вспомним тюльпанную лихорадку в Голландии XVII века или — что нам ближе — билеты "МММ", акции "Хопер-Инвеста" и прочие криптоактивы святых 90-х. И даже нельзя сказать, что это была всеобщая обдираловка. Из тех, кто играл в "МММ", большинство прогорело, но были и те, кто составил себе на "мавродиках" приличное состояние, вовремя зафиксировав прибыль и выйдя из игры. Был и такой способ первоначального накопления. И отчего же под девизом "Наконец-то я в Хопре" не поиграть в криптовалюту? Особенно если нервы крепкие.
Опять же не забудем про деликатные негоции. Торговля запрещенными предметами, всякий даркнет ("темные сети") — из совсем недавних примеров — криптодонаты для ФБК* имени А. А. Навального и Л. М. Волкова. Чем-то надо же и эти негоции обслуживать.
Но проблема в том, что, будучи вполне пригоден для разных специфических операций, биткоин гораздо хуже исполняет (или вовсе не исполняет) классические денежные функции. Как-то: меру стоимости, средство обращения, средство платежа и средство накопления. Высокая волатильность и достаточная софистичность обращения (в отличие от нормальных денег, которые и дурак с легкостью может потратить) тому препятствуют.
В этом смысле показательно, как производятся экспертные оценки дел на криптовалютном фронте.
С одной стороны, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Люди, живущие с этих негоций, много и хорошо рассуждают о возможностях и перспективах биткоина. Что и понятно: кто же будет подрывать собственное дело?
С другой стороны — люди, имеющие дело с большими натуральными деньгами, причем люди, самые разные, от Билла Гейтса до А. Г. Силуанова, проявляют изрядный скепсис. Как заметил Билл Гейтс в связи с криптовалютными начинаниями Илона Маска, "Я не испытываю оптимизма по поводу биткоина и считаю, что, если у вас меньше денег, чем у Илона, возможно, вам следует быть осторожными".
Что и понятно. Возможно, Билл Гейтс десять раз акула, а равно рептилоид, но Илон Маск — это просто гигачичваркин. Тот же неумеренный шум, то же надувание пузырей, только средств на несколько порядков больше. А так — то же самое лондонское сельпо "Гедонизм".
Сейчас гедонист решил поиграть на биткоине, отчего последний и попер вверх, но не все же готовы подражать Лене Голубкову. Бывают и люди более осмотрительные.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

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