Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ответ Донбасса на просьбу Киева продать им уголь поставил Украину в тупик. Приде...
На Армению и Азербайджан нашлась управа пострашнее Шойгу: Хватило звонка
Белоруссия оставила Европу без нефти и электричества
"Пускай теперь терпят": Сатановский объяснил реакцию США на уничтожени...
Главная / Политика

Как Турция планирует захватить Крым: мнение украинского эксперта

19 ноября 2021, 09:50  •  236 • Политика
Фото: Serguei Fomine/Russian Look/www.globallookpress.com
В Анкаре выжидают подходящий момент
Крымский полуостров является лакомым кусочком для многих игроков международной арены. Сейчас, когда республика вернулась в состав России, ее геостратегическое значение резко возросло. Та же Турция спит и видит, как бы завладеть нашим регионом. По мнению некоторых представителей экспертного сообщества, Анкара может попытаться осуществить свою задумку в случае войны между Россией и Украиной.
Такую версию возможного развития событий выдвинул известный украинский политолог Александр Кочетков. Он убежден, что если между двумя братскими государствами развяжется вооруженный конфликт, на стороне Украины может выступить турецкое государство. Однако в таком случае оно будет преследовать исключительно свои корыстные цели.
Во время неразберихи и общей дестабилизации ситуации из-за войны турки пытаются захватить Крым. Турецкие власти весьма амбициозны в плане расширения своего влияния в мировом пространстве, поэтому очень заинтересованы в подчинении нашего полуострова. Сама же Украина, разумеется, Турцию не особо интересует. Анкара будет поддерживать Киев только ради реализации своих хитроумных планов.
Кочетков также подчеркнул, что в случае конфликта с Россией больше никто не станет сражаться на стороне Украины. Многие страны, особенно европейские, сильно зависят от нашего голубого топлива, так что не будут лезть на рожон, а ограничатся голословными осуждениями.
К слову, недавно американский эксперт Анатоль Ливен описал сценарий войны Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки из-за Украины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





236
Источник
Похожие новости
19 ноября 2021, 01:40
После критики от Захаровой главред La Repubblica Молинари сделал "неприличное предложение"
19 ноября 2021, 04:00
Зачем на самом деле глава Минобороны Британии ездил в Киев: Политолог раскрыл план Лондона
19 ноября 2021, 07:30
Конгрессмены США отказались признать Путина президентом России
19 ноября 2021, 01:40
Украине напомнили про универсальную формулу выхода из кризиса, но… "толку не будет"
19 ноября 2021, 07:30
Bloomberg предсказал "безусловное уничтожение" "Северного потока - 2"
19 ноября 2021, 04:00
Что делать после контакта с больным COVID: Поэтапная инструкция
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 ноября 2021, 01:40
После критики от Захаровой главред La Repubblica Молинари сделал "неприличное пр...
19 ноября 2021, 04:00
Зачем на самом деле глава Минобороны Британии ездил в Киев: Политолог раскрыл план Ло...
19 ноября 2021, 07:30
Конгрессмены США отказались признать Путина президентом России
19 ноября 2021, 00:30
«Газпром» – мечты сбываются: как в Киеве обрадовались возможности контролировать СП-2
19 ноября 2021, 01:40
Украине напомнили про универсальную формулу выхода из кризиса, но… "толку не буд...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 ноября 2021, 02:35
Танки уже на границах, мигрантов не пощадят: Сатановский напомнил о плане Черчилля
17 ноября 2021, 19:20
Бомба врача Владимира Зеленко
13 ноября 2021, 18:30
Донбасс - это только начало? Украинский генерал насчитал пять регионов, готовых стать русскими
16 ноября 2021, 01:55
"На воре и шапка горит": Захарова "поймала за язык" главу МИД Украины Кулебу
18 ноября 2021, 05:15
Ответ Донбасса на просьбу Киева продать им уголь поставил Украину в тупик. Придется сидеть без света
13 ноября 2021, 01:35
Бунт в Госдуме. Вакцинация, "битый" министр и гробовая тишина
18 ноября 2021, 08:45
"Всё, да?!" Чему удивился Сергей Лавров на пресс-конференции
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.