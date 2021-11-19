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Как Турция планирует захватить Крым: мнение украинского эксперта
19 ноября 2021, 09:50 • 236 • Политика
В Анкаре выжидают подходящий момент
Крымский полуостров является лакомым кусочком для многих игроков международной арены. Сейчас, когда республика вернулась в состав России, ее геостратегическое значение резко возросло. Та же Турция спит и видит, как бы завладеть нашим регионом. По мнению некоторых представителей экспертного сообщества, Анкара может попытаться осуществить свою задумку в случае войны между Россией и Украиной.
Такую версию возможного развития событий выдвинул известный украинский политолог Александр Кочетков. Он убежден, что если между двумя братскими государствами развяжется вооруженный конфликт, на стороне Украины может выступить турецкое государство. Однако в таком случае оно будет преследовать исключительно свои корыстные цели.
Во время неразберихи и общей дестабилизации ситуации из-за войны турки пытаются захватить Крым. Турецкие власти весьма амбициозны в плане расширения своего влияния в мировом пространстве, поэтому очень заинтересованы в подчинении нашего полуострова. Сама же Украина, разумеется, Турцию не особо интересует. Анкара будет поддерживать Киев только ради реализации своих хитроумных планов.
Кочетков также подчеркнул, что в случае конфликта с Россией больше никто не станет сражаться на стороне Украины. Многие страны, особенно европейские, сильно зависят от нашего голубого топлива, так что не будут лезть на рожон, а ограничатся голословными осуждениями.
К слову, недавно американский эксперт Анатоль Ливен описал сценарий войны Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки из-за Украины.
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