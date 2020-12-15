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Как Турция ответит на санкции США за российские С-400: опубликовано заявление

15 декабря 2020, 13:00  •  30 • Политика
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Действия Вашингтона подталкивают Анкару к решительным действиям
Американские санкции против Турции за покупку российских систем ПВО С-400 могут ускорить их внедрение. Оппозиция выступила с призывом побыстрее начать их использование.
Заявление сделала оппозиция – депутат Народно-республиканской партии и пресс-секретарь комиссии по международным делам Унал Чевикез напомнил, что в покупку у России С-400 турки вложили 2,5 миллиарда долларов. Поэтому затягивать не стоит. Необходимо "как можно скорее использовать эти системы".
Парламентарий озвучил ожидания – Турция рассчитывала, что НАТО воспримет покупку С-400 как шаг для укрепления альянса, в который она входит. Заявление приводит РИА Новости.
США ввели санкции против Турции после покупки российских С-400. Ограничительные меры коснулись главы оборонной промышленности страны, кроме того, рестрикции действуют и против трех физических лиц. Как ранее заявил госсекретарь США Майк Помпео, американцы не собираются терпеть сотрудничество турков с нашей страной в военной сфере, напоминает "Свободная пресса".
Незадолго до выпада Вашингтона Анкара уже сделала предупреждение – мол, если санкции введут, самим американцам придется несладко. Судя по всему, слова турецкой стороны в Штатах пропустили мимо ушей.

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