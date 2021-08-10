Как центры НАТО настраивают молодёжь против России: Политолог дополнил слова Шойгу

Шойгу назвал ключевые задачи пропагандистских структур НАТО - создание и внедрение информационного оружия. Политолог Перенджиев объяснил, как это выглядит на практике.

В Прибалтике и Польше развёрнуты специальные центры НАТО по идеологической борьбе против России, рассказал министр обороны Сергей Шойгу. О том, как русскую молодёжь настраивают против собственной страны, рассказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова, член Экспертного совета "Офицеров России" Александр Перенджиев.

По информации главы Минобороны России, центры стратегической пропаганды НАТО развёрнуты в Риге, Таллине и Варшаве. В них создаётся информационное оружие, которое затем внедряется и распространяется, отметил Шойгу.

Александр Перенджиев добавил, что основной целью этих центров НАТО является прежде всего молодёжь России. Ведётся активная идеологическая работа, которая направлена на разрушение традиционных ценностей в сознании молодых людей.

Они проявляют себя особенно активно в работе со студентами. Они разрабатывают методику: привлекают студентов с помощью грантов и мер поддержки,

- рассказал политолог.

По его словам, главная задача этих центров - воспитание конфликтной молодёжи, которая будет противопоставлять себя государству, его гражданам и традиционным ценностям. Также молодым людям внушают ненависть к собственной стране.

Центры НАТО пытаются настроить молодёжь даже не против действующей власти, а именно против самой России. Внушить им чуждые ценности, правовой нигилизм, объяснить, что всё неправильно,

- объяснил Александр Перенджиев.

В этой связи он считает, что Россия должна вести политику противодействия. В частности, необходимо активно работать с молодёжью. Потому что просто силовое подавление неэффективно, подчеркнул эксперт в беседе с Nation News.