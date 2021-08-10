Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путину хватило трёх слов для оценки скандалов в Токио: "Ничтожны, бессмысле...
В России озвучили три фатальных шага Украины. В Незалежной уже говорят о распаде
Китайцы пошли в атаку и опубликовали засекреченные данные США о коронавирусе
В США оценили израильскую гимнастку
Главная / Политика

Как центры НАТО настраивают молодёжь против России: Политолог дополнил слова Шойгу

10 августа 2021, 00:05  •  87 • Политика
Шойгу назвал ключевые задачи пропагандистских структур НАТО - создание и внедрение информационного оружия. Политолог Перенджиев объяснил, как это выглядит на практике.
В Прибалтике и Польше развёрнуты специальные центры НАТО по идеологической борьбе против России, рассказал министр обороны Сергей Шойгу. О том, как русскую молодёжь настраивают против собственной страны, рассказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова, член Экспертного совета "Офицеров России" Александр Перенджиев.
По информации главы Минобороны России, центры стратегической пропаганды НАТО развёрнуты в Риге, Таллине и Варшаве. В них создаётся информационное оружие, которое затем внедряется и распространяется, отметил Шойгу.
Александр Перенджиев добавил, что основной целью этих центров НАТО является прежде всего молодёжь России. Ведётся активная идеологическая работа, которая направлена на разрушение традиционных ценностей в сознании молодых людей.
Они проявляют себя особенно активно в работе со студентами. Они разрабатывают методику: привлекают студентов с помощью грантов и мер поддержки,
- рассказал политолог.
По его словам, главная задача этих центров - воспитание конфликтной молодёжи, которая будет противопоставлять себя государству, его гражданам и традиционным ценностям. Также молодым людям внушают ненависть к собственной стране.
Центры НАТО пытаются настроить молодёжь даже не против действующей власти, а именно против самой России. Внушить им чуждые ценности, правовой нигилизм, объяснить, что всё неправильно,
- объяснил Александр Перенджиев.
В этой связи он считает, что Россия должна вести политику противодействия. В частности, необходимо активно работать с молодёжью. Потому что просто силовое подавление неэффективно, подчеркнул эксперт в беседе с Nation News.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





87
Источник
Похожие новости
09 августа 2021, 22:15
ЦИК отреагировал на письмо Булановой по поводу выборов
09 августа 2021, 22:15
Россия ответила Британии персональными санкциями
09 августа 2021, 22:15
В Латвии намекнули на провокации во время военных учений России и Белоруссии
09 августа 2021, 22:15
Санкции против компаний России назвали "новой концепцией" США
10 августа 2021, 00:05
МИД России ответил на акцию у посольства в Токио: Спрашивайте с Запада
09 августа 2021, 22:15
Миссия выполнима: с каким настроем паралимпийская команда РФ едет в Токио
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 августа 2021, 22:15
В Латвии намекнули на провокации во время военных учений России и Белоруссии
09 августа 2021, 22:15
Санкции против компаний России назвали "новой концепцией" США
10 августа 2021, 00:05
МИД России ответил на акцию у посольства в Токио: Спрашивайте с Запада
10 августа 2021, 00:05
"Любые договорённости незаконные": Литва объявила тотальный бойкот Белорусс...
10 августа 2021, 00:05
ВОЗ сообщила о единичном заражении "болезнью зелёных мартышек"
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 августа 2021, 15:35
"Вовчик, ша!": Сатановский задал Зеленскому 7 неудобных вопросов о русских в Донбассе
03 августа 2021, 04:55
«Сейчас начнётся такой скандал»: СБУ заявила о «нейтрализации силовой ячейки пророссийской организации»
08 августа 2021, 23:20
Гаспарян объяснил, как Соболь сумела бежать из России: "Абсолютный позор"
03 августа 2021, 19:35
"Скорее Украина воссоединится с Россией": Зеленского попросили "не хрустеть рапанами"
03 августа 2021, 23:15
"Газпром" поставил Европу на паузу: Закачка голубого топлива прекращена
07 августа 2021, 21:40
Художественное свинство: наших гимнасток лишили золота
04 августа 2021, 07:30
NI: "Кремль теперь сможет наказать Украину"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.