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Как центры НАТО настраивают молодёжь против России: Политолог дополнил слова Шойгу
10 августа 2021, 00:05 • 87 • Политика
Шойгу назвал ключевые задачи пропагандистских структур НАТО - создание и внедрение информационного оружия. Политолог Перенджиев объяснил, как это выглядит на практике.
В Прибалтике и Польше развёрнуты специальные центры НАТО по идеологической борьбе против России, рассказал министр обороны Сергей Шойгу. О том, как русскую молодёжь настраивают против собственной страны, рассказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова, член Экспертного совета "Офицеров России" Александр Перенджиев.
По информации главы Минобороны России, центры стратегической пропаганды НАТО развёрнуты в Риге, Таллине и Варшаве. В них создаётся информационное оружие, которое затем внедряется и распространяется, отметил Шойгу.
Александр Перенджиев добавил, что основной целью этих центров НАТО является прежде всего молодёжь России. Ведётся активная идеологическая работа, которая направлена на разрушение традиционных ценностей в сознании молодых людей.
- рассказал политолог.
По его словам, главная задача этих центров - воспитание конфликтной молодёжи, которая будет противопоставлять себя государству, его гражданам и традиционным ценностям. Также молодым людям внушают ненависть к собственной стране.
- объяснил Александр Перенджиев.
В этой связи он считает, что Россия должна вести политику противодействия. В частности, необходимо активно работать с молодёжью. Потому что просто силовое подавление неэффективно, подчеркнул эксперт в беседе с Nation News.
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