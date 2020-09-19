Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украине указали на возможный пересмотр ее границ в пользу России
Новая должность Лукашенко: сенсационное предположение сделал Малофеев
Перешедший на сторону России подполковник СБУ рассказал, что творят американцы в...
Допрыгались ребятки! Лукашенко начинает мстить Украине
Главная / Политика

Как требования Польши к России связаны с Навальным: Вассерман указал на связующее звено

19 сентября 2020, 14:25  •  145 • Политика
Россия не выдаст Польше обвиняемых в гибели президента диспетчеров. По мнению Анатолия Вассермана, Варшава выступила с обвинениями по делу десятилетней давности, чтобы поддержать истерию вокруг "отравления" Навального, а за одно - решить свои задачи.
Российские власти не станут выдавать Польше трёх авиадиспетчеров, фигурирующих в деле о крушении самолёта под Смоленском 10 лет назад, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Очередную польскую провокацию прокомментировал политолог Анатолий Вассерман.
Он считает, что Варшава "выкопала" дело десятилетней давности на фоне истерики с так называемым отравлением Алексея Навального. Таким образом Польша хочет поддержать обвинения против России, а заодно решить и собственные задачи.
Вассерман напомнил, что крушение самолёта президента Леха Качиньского под Смоленском стало результатом его желания во что бы то ни стало успеть на эфир одной из популярных предвыборных телепередач. Поэтому он потребовал от лётчиков пойти на неоправданный риск и начать посадку в густом тумане, вместо того чтобы отправиться на запасной аэродром. Это подтверждают данные чёрных ящиков, а также расследование МАК и первой польской комиссии по расследованию инцидента.
Естественно, брат покойного президента Ярослав Качиньский готов на что угодно, чтобы затмить тот очевидный факт, что его брат повинен в собственной гибели и гибели ещё 95 человек. А поскольку Ярослав Качиньский возглавляет правящую сейчас в Польше партию, сейм вынужден поддерживать любую декламацию его главы, - объяснил Вассерман в комментарии "Свободной Прессе".
Напомним, что в 2018 году вторая польская комиссия по расследованию катастрофы выдвигала версию, что на борту самолёта польского президента якобы произошёл взрыв. Когда доказательств этому найти не удалось, было выдвинуто ещё более абсурдное предположение - что в катастрофе виноваты российские диспетчеры. При этом из опубликованных переговоров ясно следует, что диспетчеры, напротив, сделали всё, чтобы трагедии не случилось, однако были проигнорированы польскими пилотами из-за давления со стороны своего президента Леха Качиньского.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



145
Источник
Похожие новости
19 сентября 2020, 04:20
Клинцевич лишился статуса сенатора: Названо имя того, кто займёт его место в Совете Федерации
19 сентября 2020, 02:30
Кто передавал секретные сведения молдавской шпионке: ФСБ назвала имя высокопоставленного чиновника
19 сентября 2020, 07:05
"Может шваркнуться": Баранец оценил новые инструкции российским военным
19 сентября 2020, 02:30
Навальный не может нормально ходить и разговаривать: Источник рассказал, что происходит в "Шарите"
19 сентября 2020, 04:20
Американские гаубицы уничтожили "русскую" ракету на подлёте: В США похвастались видео перехвата
19 сентября 2020, 08:55
Вывоз бутылочки с "Новичком" попал на видео: В деле снова засветилась спутница Навального
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 сентября 2020, 04:20
Клинцевич лишился статуса сенатора: Названо имя того, кто займёт его место в Совете Ф...
19 сентября 2020, 02:30
Кто передавал секретные сведения молдавской шпионке: ФСБ назвала имя высокопоставленн...
19 сентября 2020, 07:05
"Может шваркнуться": Баранец оценил новые инструкции российским военным
19 сентября 2020, 02:30
Навальный не может нормально ходить и разговаривать: Источник рассказал, что происход...
19 сентября 2020, 02:30
Автобусы с русскими туристами не смогли разъехаться на горной дороге в Турции. Один у...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 сентября 2020, 19:05
Потрясённый состоянием Крыма Лоза напомнил об ошибке Ельцина
13 сентября 2020, 09:00
Украина опередила Россию по размеру минимальной зарплаты: в чем секрет
18 сентября 2020, 17:20
Перешедший на сторону России подполковник СБУ рассказал, что творят американцы в Киеве
14 сентября 2020, 12:30
Почти Крым-2: России развязывают руки. Даже на Украине
13 сентября 2020, 08:05
Сорви маску с силовика: "Бабий бунт" в Минске пошёл врукопашную. С визгом и матом
14 сентября 2020, 17:05
Разговор Путина и Лукашенко рассекретили: о чем договорились президенты
16 сентября 2020, 22:15
Москва сурово ответила президенту Эстонии на ее слова о "слабости" России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.