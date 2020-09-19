Как требования Польши к России связаны с Навальным: Вассерман указал на связующее звено

Российские власти не станут выдавать Польше трёх авиадиспетчеров, фигурирующих в деле о крушении самолёта под Смоленском 10 лет назад, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Очередную польскую провокацию прокомментировал политолог Анатолий Вассерман.

Он считает, что Варшава "выкопала" дело десятилетней давности на фоне истерики с так называемым отравлением Алексея Навального. Таким образом Польша хочет поддержать обвинения против России, а заодно решить и собственные задачи.

Вассерман напомнил, что крушение самолёта президента Леха Качиньского под Смоленском стало результатом его желания во что бы то ни стало успеть на эфир одной из популярных предвыборных телепередач. Поэтому он потребовал от лётчиков пойти на неоправданный риск и начать посадку в густом тумане, вместо того чтобы отправиться на запасной аэродром. Это подтверждают данные чёрных ящиков, а также расследование МАК и первой польской комиссии по расследованию инцидента.

Естественно, брат покойного президента Ярослав Качиньский готов на что угодно, чтобы затмить тот очевидный факт, что его брат повинен в собственной гибели и гибели ещё 95 человек. А поскольку Ярослав Качиньский возглавляет правящую сейчас в Польше партию, сейм вынужден поддерживать любую декламацию его главы, - объяснил Вассерман в комментарии "Свободной Прессе".

Напомним, что в 2018 году вторая польская комиссия по расследованию катастрофы выдвигала версию, что на борту самолёта польского президента якобы произошёл взрыв. Когда доказательств этому найти не удалось, было выдвинуто ещё более абсурдное предположение - что в катастрофе виноваты российские диспетчеры. При этом из опубликованных переговоров ясно следует, что диспетчеры, напротив, сделали всё, чтобы трагедии не случилось, однако были проигнорированы польскими пилотами из-за давления со стороны своего президента Леха Качиньского.