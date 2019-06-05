Как Трамп заставляет Европу покупать только американское оружие

Автор:

Кучер Егор

Европа сегодня всё чаще оказывается под давлением со стороны США по совершенно разным вопросам. Давление это возросло уже до такой степени, что европейцы вслух говорят о грядущем разрыве союзнических отношений с Вашингтоном и необходимости самим проводить независимую европейскую политику. Под большой американский каток в последние несколько лет Европа с разной степенью жёсткости попадала уже пять раз.

С приходом к власти Дональда Трампа США вышли из Парижского соглашения по климату, а страны ЕС остались его участниками. Начались взаимные упрёки. Затем Трамп развязал торговую войну и поднял пошлины на сталь и алюминий из Европы, что вызвало бурю негодования в Брюсселе. Эти разногласия остаются и сейчас, а сам Трамп и не планирует каких-то послаблений для ЕС.

Не стоит забывать и о выходе США из сделки «шестёрки» международных посредников по Ирану. МАГАТЭ так и не смогло подтвердить нарушение Ираном взятых им обязательств, однако Дональд Трамп окрестил сделку «плохой», вышел из неё и ввёл новые санкции против Тегерана. Европейцам это не понравилось, ведь они приложили много усилий для заключения соглашения по иранской ядерной программе и делали это с подачи тех же США. Более того, ЕС настолько не согласился с позицией США, что был даже создан механизм обхода санкций против иранской нефти, однако пока он работает в основном по гуманитарным товарам.

Очень серьёзным разногласием стал газопровод «Северный поток – 2». И хотя не все страны ЕС поддерживают требование США заблокировать строительство российско-германо-австро-французской трубы, именно эта тема рассорила Трампа с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Хотя не все страны ЕС поддерживают требование США заблокировать строительство российско-германо-австро-французской трубы, именно эта тема рассорила Трампа с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Фото: www.globallookpress.com

Наконец, Трамп в 2018 году ошарашил союзников по НАТО требованием увеличить отчисления за американскую «крышу» до 2% ВВП каждой из стран. И если восточноевропейские государства сразу выразили готовность платить столько, сколько просит Трамп, то та же Германия практически открыто отказалась это делать.

Теперь к этому списку из пяти серьёзных противоречий добавляется и шестое — требование к Европе по закупкам американского оружия, иначе Брюссель лишится военной поддержки со стороны США.

Беззащитная Европа

О соответствующем требовании к Европе со стороны США стало известно в начале июня, хотя впервые оно прозвучало 22 мая в Вашингтоне на встрече официальных лиц администрации Трампа с представителями Европейского оборонного фонда, который занимается вопросами военных исследований и закупками вооружений.

Цель встречи — сблизить позиции по нормативной базе между будущим Европейским фондом обороны (ЕФО) и проектами по вооружениям в рамках американской программы Постоянного структурированного военного партнёрства (PESCO).

Как сообщила испанская El Pais, США на этой встрече потребовали от Европы обеспечить полноценный доступ американским производителям оружия на европейский рынок. Предполагается, что предприятия из США должны получить равные права с коллегами из ЕС для участия в тендерах.

Когда случится кризис и ваша оборона потерпит неудачу, ваши граждане не будут сильно впечатлены тем фактом, что приобретённое оружие было только из европейских стран,

— предупредил заместитель помощника секретаря бюро по европейским и евразийским отношениям Госдепартамента США Майкл Мёрфи.

Американский чиновник отметил, что Европе без американского оружия придётся худо. Во-первых, ЕС может лишиться «самых лучших технологических возможностей», и не факт, что сможет создать собственные аналоги в условиях растущих внешних угроз. Во-вторых, союзники по НАТО обязаны пользоваться вооружениями, которые совместимы друг с другом. Отказ ЕС от преференций американским оборонным предприятиям может повлечь серьёзные проблемы для всего альянса, а конкретно — для способности США, Канады, Норвегии и Великобритании оказывать военную помощь европейским странам, добавил Мёрфи.

«И возможно, наши армии окажутся менее совместимыми и не смогут сражаться вместе», — сказал он.

В заявлении прозвучала и более чувствительная для самих американцев и для части европейских стран риторика:

«Чиновник напомнил, что после окончания холодной войны Запад вновь столкнулся с враждебными государствами. И одно из них — Россия — имеет границу с ЕС и представляет собой прямую физическую угрозу его государствам».

Очередной разрыв

Казалось бы, Европе должно быть всё понятно. Более того, членство в НАТО открывает перед европейскими странами широкие возможности по получению современных американских вооружений, и это на самом деле защита — от любой агрессии, терроризма, проявлений европейского сепаратизма, о котором сейчас становится говорить всё более модно.

Фото: www.globallookpress.com

Но Европе такой подход со стороны США совершенно не понравился. Выступление Мёрфи и других американских чиновников El Pais назвала «самым жёстким трансатлантическим ультиматумом», который когда-либо слышала Европа.

Вашингтон считает, что европейские нормы слишком ограничительны (с точки зрения интеллектуальной собственности, передачи технологий и экспортного контроля) и будут препятствовать участию американских компаний в разработке вооружений в Европе,

— пишет издание.

«США ясно дают понять, что, если проект будет продолжен в соответствии с его нынешним замыслом, ЕС придётся защищать себя своим собственным вооружением, что может привести к откровенной неполноценности Европы», — сказано в материале.

Вашингтон резко развернул оборонные усилия на европейском направлении не просто так. Именно сейчас Европейский фонд обороны принимает решение о финансировании проектов, и в его бюджете заложено 13 млн евро на реализацию первых 34 проектов в период с 2021-го по 2027 год. Проекты предполагают закупку для европейских нужд широкой линейки вооружений и военной техники, включая беспилотники и боевые вертолёты. Грубо говоря, это означает, что США сейчас пока ещё могут повлиять на то, чьи это будут беспилотники и вертолёты.

Европа же воспринимает нынешнюю ситуацию как ненормальную. И на то есть причины. В конце 2018 года США выдвинули Брюсселю первые возражения по вооружениям, и тогда Вашингтон смог добиться смягчения европейских правил в отношении американских военных проектов. И вот теперь — новые возражения США, теперь им снова не хватает льгот на европейском рынке. 1 мая США перешли к открытому протесту, направив полное угроз и возмущений письмо главе европейской дипломатии Федерике Могерини.

«Письмо уже угрожало репрессиями, такими как ограничение доступа европейских компаний к военному рынку», — пишет El Pais со ссылкой на сам документ, оказавшийся в распоряжении испанских журналистов.

Могерини ответила Вашингтону сдержанным тоном и попыталась продемонстрировать совместимость европейских оборонных институтов с нормами НАТО. Она отметила, что ЕФО и PESCO успешно расширяют возможности Североатлантического альянса и нет никакой нужды ссорить их друг с другом. Глава европейской дипломатии отвергла утверждение Вашингтона о том, что европейские стандарты замедляют сотрудничество между военными отраслями.

Впрочем, Мёрфи с присущим большинству американских чиновников беспринципным изяществом одной фразой отмёл все возражения Европы:

Некоторые из полученных нами ответов основаны на неточной информации. Я хочу, чтобы меня точно поняли. США не могут поддержать ЕФО в сотрудничестве с PESCO, если взаимодействие будет основано на текущих нормативных документах,

— сказал он.

Трамп был на шаг впереди

К сожалению для Европы, её пассивность и необходимость согласования многих профильных вопросов в целом ряде европейских инстанций разного уровня сыграли с Брюсселем злую шутку. Пока европейцы обсуждали размер бюджета будущего оборонного фонда и возможные направления выделения этих средств, США спокойно вышли из международного договора по торговле оружием.

Это случилось в апреле 2018 года. Тогда Трамп назвал этот договор, заключённый его предшественником Бараком Обамой, «плохим и неправильным». И Трамп таким образом снял с США обязательства по ограничению экспорта вооружений. Это развязало руки Вашингтону, который теперь должен лишь добиться изменения европейских законов, чтобы завалить Европу своим оружием под предлогом союзнических отношений.

Глава МИД Германии Хайко Маас тогда раскритиковал решение Трампа:

Мы сожалеем о решении президента США Дональда Трампа выйти из договора о торговле оружием. Это препятствует усилиям международного сообщества по более эффективному регулированию торговли обычными вооружениями,

— сказал он.

Теперь же складывается ситуация, при которой между европейскими деньгами и американскими счетами стоят лишь законы ЕС, которые надо скорректировать. США решат для себя чрезвычайно важные задачи — привяжут к себе Европу оборонными контрактами и сделают её зависимой от них. Как следствие, Вашингтон в оборонном смысле всегда сможет давить на Брюссель, шантажируя его прекращением поставок и лишением всякой защиты (собственно, этот шантаж уже имеет место).

Наконец, Европа может окончательно лишиться суверенитета, и на этот раз — оборонного. Вашингтон убьёт сразу двух зайцев — и Европу поставит в зависимое положение, и сделает выпад против России, закрывая для неё европейский рынок. Это делается, чтобы ни в коем случае не повторять ситуации с покупкой Турцией российских ЗРС С-400 «Триумф», что стало первым за всю историю НАТО случаем приобретения страной альянса вооружений «потенциального противника». Вашингтон хочет держать Европу в жёстком подчинении.