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Как Трамп хотел подлизаться к Путину: бывший адвокат раскрыл детали неудобной истории

06 сентября 2020, 12:55  •  71 • Политика
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: Mikhail Klimentyev/ZUMAPRESS.com|www.globallookpress.com
Юрист объяснил причины, почему президент США восхищается Путиным
Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн написал книгу "Нелояльность: мемуары”, в которой подробно рассказал об отношении главы Штатов к президенту РФ.
В своем произведении Коэн заявил, что Трамп, которого автор считает "лжецом, мошенником и расистом", любит Путина, потому что главнокомандующий России якобы смог "захватить всю нацию и управлять ею, как будто это была его личная компания".
Еще одной причиной восхищения российским президентом является любовь республиканца к деньгам.
"Он ошибочно определил Путина как "самого богатого человека в мире по множеству", – цитирует Майкла Коэна газета Washington Post.
Адвокат также рассказал, что Трамп даже хотел подарить главе России пентхаус в проекте Trump Tower, это был "способ подлизаться к Путину.”
Он также обвинил президента Соединенных Штатов в том, что его участие в президентской кампании – это не более, чем желание заработать побольше денег.
Напомним, что недавно американский президент высказался об отношениях России и США. Дональд Трамп заявил, что не хочет слышать о России, а когда он слышит о Российско-американских отношениях, то сразу же выключает телевизор.

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