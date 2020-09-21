Как только я договорю, 200 миллионов американцев умрут: Байден "вынес приговор" США

Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что к концу его выступления от коронавирусной инфекции скончаются 200 миллионов американцев. Это примерно три четверти населения США. Оговорка произошла во время речи Байдена перед избирателями в Филадельфии.

По словам кандидата от демократов, в высокой смертности в США виновен не кто иной, как президент Дональд Трамп. И если он будет переизбран, то от коронавируса погибнет ещё больше граждан США, добавил Байден.

По примерным оценкам 200 миллионов человек умрут, когда я закончу это выступление, - заявил кандидат в президенты США.

Вероятнее всего, Байден хотел сказать 200 тысяч, а не миллионов. Именно во столько примерно оцениваются человеческие потери США.

Напомним, что это уже не первая оговорка одного из старейших кандидатов на пост главы США. Ранее он вслух прочитал "конец цитаты" с телесуфлёра, перепутал жену и сестру, забыл строки из конституции США и прочее.