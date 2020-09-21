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Как только я договорю, 200 миллионов американцев умрут: Байден "вынес приговор" США

21 сентября 2020, 14:05  •  168 • Политика
Во время своей речи Байден перепутал цифры и заявил, что к концу его речи три четверти населения США умрут от коронавируса. "По примерным оценкам 200 миллионов человек умрут, когда я закончу это выступление", - сказал он.
Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что к концу его выступления от коронавирусной инфекции скончаются 200 миллионов американцев. Это примерно три четверти населения США. Оговорка произошла во время речи Байдена перед избирателями в Филадельфии.
По словам кандидата от демократов, в высокой смертности в США виновен не кто иной, как президент Дональд Трамп. И если он будет переизбран, то от коронавируса погибнет ещё больше граждан США, добавил Байден.
По примерным оценкам 200 миллионов человек умрут, когда я закончу это выступление, - заявил кандидат в президенты США.
Вероятнее всего, Байден хотел сказать 200 тысяч, а не миллионов. Именно во столько примерно оцениваются человеческие потери США.
Напомним, что это уже не первая оговорка одного из старейших кандидатов на пост главы США. Ранее он вслух прочитал "конец цитаты" с телесуфлёра, перепутал жену и сестру, забыл строки из конституции США и прочее.

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