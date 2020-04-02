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Как только перестанет быть президентом: В "95-м квартале" Зеленскому нашли будущую должность
02 апреля 2020, 21:35 • 162 • В мире
Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили должность, которую он сможет занять в будущем, когда закончится его президентский срок. Актёр и один из руководителей студии "Квартал 95", в которой участвовал Зеленский, предложил ему вернуться обратно. Евгений Кошевой заявил, что может предложить президенту ту же должность, которую он занимал до этого, - художественного руководителя.
Украинский актер Евгений Кошевой из студии "Квартал 95" пригласил Владимира Зеленского на работу. Он заявил, что может предложить ему должность, которую тот занимал до президентского срока, - художественного руководителя. Вернуться в коллектив Зеленский сможет после окончания срока своих президентских полномочий.
"Он придёт на должность, которую занимал до президентства, - художественный руководитель. Я с удовольствием отдам ему эту должность", - заявил Кошевой.
Владимир Зеленский основал студию "Квартал 95" и прославился как комик до того, как баллотировался в президенты Украины. Кошевой признался, что с его уходом студия "немного потеряла", сообщает "РИА Новости". При этом Зеленский подчёркивал, что собирается идти лишь на один президентский срок.
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