Как только перестанет быть президентом: В "95-м квартале" Зеленскому нашли будущую должность

Украинский актер Евгений Кошевой из студии "Квартал 95" пригласил Владимира Зеленского на работу. Он заявил, что может предложить ему должность, которую тот занимал до президентского срока, - художественного руководителя. Вернуться в коллектив Зеленский сможет после окончания срока своих президентских полномочий.

"Он придёт на должность, которую занимал до президентства, - художественный руководитель. Я с удовольствием отдам ему эту должность", - заявил Кошевой.

Владимир Зеленский основал студию "Квартал 95" и прославился как комик до того, как баллотировался в президенты Украины. Кошевой признался, что с его уходом студия "немного потеряла", сообщает "РИА Новости". При этом Зеленский подчёркивал, что собирается идти лишь на один президентский срок.