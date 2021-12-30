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Как TikTok развращает детей: Соцсеть обязалась продвигать смену пола и однополые связи
30 декабря 2021, 17:05 • 145 • Политика
Родители Британии бьют тревогу - соцсеть TikTok заключила соглашение о продвижении роликов с пропагандой смены пола и однополых отношений.
В Великобритании родители забили тревогу, когда выяснилось, что популярная у молодёжи соцсеть TikTok заключила соглашение с организацией Stonewall о продвижении видео с пропагандой смены пола и однополых отношений в мировом масштабе. При этом соцсеть даже нисколько не скрывает информацию об этом, она находится в свободном доступе.
Договор о продвижении "радужной" повестки был заключён ещё в феврале 2021 года, однако обратили на него внимание только сейчас. В документе прямым текстом говорится, что Stonewall и TikTok объединяются для создания контента, который будет обучать и вдохновлять следующее поколение активистов, продвигающих смену пола и однополые отношения. В добавок соцсеть обязуется запустить серию хэштегов, чтобы побудить пользователей делиться схожим контентом.
На практике это выражается в том, что ролики с пропагандой смены пола и однополых отношений целенаправленно рекомендуются пользователям и выводятся в тренды. Благодаря этому подобный контент набирает миллионы просмотров и побуждает других снимать аналогичные видео.
Годами "прогрессивный" Запад уверял, что никакой пропаганды однополых связей не существует. Однако, похоже, что необходимость скрываться отпала и о продвижении "радужной повестки", особенно среди детей и подростков, заявлояется вполне официально и открыто.
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