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Как тест ДНК поссорил сенатора США с индейцами-чероки

02 февраля 2019, 16:54  •  40 • В мире
Сенатор и кандидат в президенты США от Демократической партии Элизабет Уоррен на днях извинилась перед чероки за попытку доказать свою принадлежность к этому индейскому племени с промощью ДНК-теста. В контексте американской истории и геноцида коренного населения Северной Америки её извинения прозвучали как издевательство
Автор:
Полонский Андрей
Госпожа Элизабет Уоррен пыталась использовать семейную легенду о своём индейском происхождении в качестве привлекательного слогана в предвыборной программе. Сама она до этого додумалась или ей подсказали ловкие политтехнологи, об этом мы вряд ли узнаем. В любом случае Уоррен решила подтвердить свою версию при помощи теста ДНК, чтобы ни у кого не возникло сомнений в том, что она — коренная американка. Но «научный подход» дал обратный эффект и вызвал массовые протесты и недоумение индейцев.
Теперь сенатор вынуждена оправдываться. Официальные представители чероки её извинения как бы приняли и даже приветствовали понимание того непреложного факта, что «принадлежность к племени основывается на вековых традициях и культуре, а не на генетическом тесте».
Сенатор Элизабет Уоррен оконфузилась с доказательством своих индейских корней. Фото: www.globallookpress.com
Но извинялась представитель политического истеблишмента явно не за то. Ей бы вспомнить о геноциде, но увы. Истребление индейцев, одно из самых страшных и массовых событий во всей всемирной истории, официальные власти США до сих пор отказываются признавать. Ещё бы, как бы в противном случае они могли учить другие страны и народы толерантности, свободе и демократии?
Хороший индеец — мёртвый индеец
Истребление индейцев началось с первых же дней истории Штатов. Уже в годы войны за независимость в регулярных конфликтах погибли тысячи, если не десятки тысяч коренных американцев. Причём индейцев истребляли поголовно, не щадя ни женщин, ни детей. Дальше в дело вступил закон.

В 1825 г. Верховный суд США обнародовал так называемую «Доктрину открытия», по которой право на «открытые земли» должно было принадлежать тем, кто их «открыл», вне зависимости от того, жило там коренное население или нет. У индейцев, согласно этому великолепному документу, никаких прав на их собственную землю не оставалось, хотя они до поры до времени имели возможность «проживать» на «открытых» белыми территориях. Если же они вели себя не слишком гостеприимно по отношению к пришлецам и новым хозяевам их земли, то просто объявлялись вне закона. Тогда за их жизнь и безопасность никто не мог дать и цента. Больше того, за голову индейца местные власти выплачивали вознаграждение. В Калифорнии — пять долларов, в других штатах — несколько больше.

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