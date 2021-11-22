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Как теперь узнать про штрафы? На сайте ГИБДД произошёл сбой
22 ноября 2021, 19:00 • 87 • Политика
В работе сервиса по проверке автомобильных штрафов на сайте ГИБДД произошел сбой. Вместо ответа сайт выдаёт ошибку.
На сайте ГИБДД произошёл сбой, из-за которого автовладельцы не могут проверить наличие неуплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Вместо ответа электронный сервис выдаёт ошибку.
Пользователи сообщают, что проблема появилась в понедельник, 22 ноября, и продолжалась в течение всего дня. Ошибка наблюдалась как в мобильной версии сервиса, так и в версии для компьютеров и ноутбуков.
- говорится в ответе системы при попытке проверить наличие штрафа.
Комментариев от ГИБДД по этому поводу пока не было.
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