Как тебе такое, Россия: Украина покупает электроэнергию в Эмиратах • 341 • Аналитика © РИА Новости / Стрингер На Украине разгорелся очередной скандал, в этот раз связанный с закупкой белорусской электроэнергии. Нет, он связан не с фактом закупки электричества у государства, президента которого Киев не признает, и даже не с закупкой электроэнергии Белорусской АЭС, которую литовские "друзья" Украины сначала призывали всячески бойкотировать, а после стали закупать сами. Суть в другом: выяснилось, что электроэнергия закупается по специфической схеме, которую условно можно назвать "Офшор плюс" или "Дубай плюс". Она чем-то похожа на применявшиеся и почти наверняка применяемые до сих пор для закупки газа схемы "Дюссельдорф плюс" и "Амстердам плюс", а также угля — "Роттердам плюс". Все эти конструкции связаны с включением в конечную цену товара расходов на несуществующие услуги, целью чего является формирование сверхприбыли для основных бенефициаров, которые ею, конечно же, делятся с действующей украинской властью. Новая схема от предыдущих отличается разве что еще большим примитивизмом и наглостью участников, которые даже не попытались как следует спрятать концы в воду. Прекрасно и то, что ключевую роль в схеме играет близкий к Зеленскому глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде, а "по совместительству" прожженный аферист Давид Арахамия. Сама схема выглядит так. "Белэнерго" продает электроэнергию зарегистрированной в ОАЭ компании Vector Energy Innovation FZCO по цене 59 долларов за один МВт-ч (или 5,9 цента за один кВт-ч). Vector Energy Innovation FZCO продает эту же электроэнергию, но уже по цене 100 долларов за МВт-ч (десять центов за кВт-ч) недавно созданной на Украине компании "ТЕТ Групп", у которой каким-то образом получается выкупать почти весь доступ к сечению ЛЭП между Украиной и Белоруссией. То есть "ТЕТ Групп" является трейдером, закупающим электроэнергию в Белоруссии и реализующим ее на рынке Украины. Кстати, реализует она ее по цене примерно 105-108 долларов за МВт-ч (10,5-10,8 цента за кВт-ч) на так называемом "рынке на сутки вперед" — самой емкой части украинского энергорынка. Разумеется, через ОАЭ в данной схеме ходят только деньги. И не менее очевидно, что при описанной конфигурации 4,1 цента на каждом кВт-ч (а это 1,12 гривны или 3 рубля) остаются в офшоре и налогами на Украине никак не облагаются. Кстати, сканированные копии прекрасного контракта между Vector Energy Innovation FZCO и "ТЕТ Групп" утекли в Сеть. Теперь стоит разобраться с персонами, принимающими участие в реализации схемы, и прочими нюансами. Владельцем трейдера "ТЕТ Групп" является Виталий Бутенко, который еще за неделю-другую до начала белорусских поставок работал в " Д ТЭК" у Рината Ахметова и нещадно критиковал трейдеров, называя их "вредными спекулянтами". Но это бывает: точка зрения определяется местом сидения. По поводу же профессионализма Бутенко, которого команда президента переманила от Ахметова, сомнений как будто нет. Директором Vector Energy Innovation FZCO согласно договору является Тарьям Матар Мохамед Тарьям. Он же, благодаря случайному совпадению, также является учредителем Industrial Innovation Group и ряда других компаний на Украине, работающих на мощностях скандально известного в прошлом консорциума "ЕДАПС". ЕДАПС — это аббревиатура от слов Единая государственная автоматизированная паспортная система. Вот только государственным этот консорциум никогда не был, он скорее успешно осваивал государственные деньги. О связи Давида Арахамии с "ЕДАПС" и Industrial Innovation Group на Украине в последнее время не написал только ленивый, да он и сам это не особо скрывает. И эта связь начала приносить плоды не только в вопросе поставок белорусской электроэнергии. Именно Industrial Innovation Group выбрана украинским правительством для реализации проекта внедрения электронных ID-карточек — это такие новые украинские паспорта, внешне напоминающие кредитные карточки, принудительно выдаваемые взамен паспортов прежнего формата. Понятно, что тема долгоиграющая и очень выгодная. Стоит упомянуть и о самом Давиде Арахамии, на котором клейма поставить негде. Этот господин получил украинское гражданство лишь в 2015 году, имея к тому моменту грузинский и, скорее всего, американский паспорта. На последних президентских выборах поддерживал Порошенко. Что не помешало ему, видимо, с помощью своих вашингтонских покровителей позже не только пойти в парламент по спискам партии Зеленского "Слуга народа", но и возглавить правящую фракцию. В Раде занимался рядом коррупционных тем, например, улаживал вопросы производителей табачных изделий, которые могли им стоить многие миллиарды гривен. Возвращаясь к схеме закупки белорусского электричества, стоит еще отметить, что одесский МТБ-банк (банк трейдера "ТЕТ Групп") ежедневно переводит в офшор около 1,5 миллиона долларов. Не имея при этом ни малейших проблем ни с Национальным банком Украины, ни с Государственной службой финансового мониторинга, которые в силу своих функциональных обязанностей должны были бы заинтересоваться такими любопытными операциями. На выходе получается, что схема позволяет выводить в офшор ее создателям, то есть Арахамии и тем, с кем он делится, что-то около 30 миллионов долларов в месяц при нынешнем объеме закупок белорусской электроэнергии. При их увеличении, соответственно, увеличится и чистый доход, получаемый гоп-компанией на ровном месте. Кстати, есть основания подозревать, что свой интерес в схеме имеет и белорусская сторона. Месяц назад "Белэнерго" отказало в продолжении сотрудничества ряду украинских трейдеров. Но вот недавно созданная компания "ТЕТ Групп" белорусам почему-то приглянулась. В этой связи нельзя исключить того, что украинская власть, не признавая белорусскую де-юре, сотрудничает и даже делится с ней де-факто. Платит же за очередной банкет, разумеется, конечный потребитель на Украине. Как он уже заплатил миллиарды гривен за виртуальные поставки из Роттердама (по голландским ценам, да еще и с оплатой доставки) добываемого на самом деле на Украине угля. Как он продолжает платить за такие же воображаемые поставки европейского газа из Амстердама (по ценам на тамошнем хабе плюс опять же стоимость доставки) при фактическом отборе российского газа на территории самой Украины. Цена газовой схемы для украинских потребителей уже измеряется сотнями миллиардов гривен (миллиардами долларов) и продолжает расти. Причем в отличие от других схем, в этой в бенефициарах явно не только местные олигархи и представители власти, но и "западные партнеры" вплоть до верхушки Демократической партии США. К "Дубай плюс" американцы вряд ли имеют отношение. Но ничего против ограбления аборигенов своими ставленниками они явно иметь не будут. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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