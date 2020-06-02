Как тебе такое, Илон Маск? В России подсчитали запуски "умирающего Роскосмоса"

В своём Telegram-канале он подсчитал количество запусков "умирающего Роскосмоса".

Например, в 2011 году было осуществлено 24 запуска, из которых 21 успешно.

В 2012-м - 26 запусков и 25 успешно.

"2013 г.: 27 запусков, 26 успешно.

2014 г.: 26 запусков, 25 успешно.

2015 г.: 17 запусков, 15 успешно, 1 частично успешный (Прогресс-27М, Байконур).

2016 г.: 15 запусков, 14 успешно.

2017 г.: 17 запусков, 16 успешно.

2018 г.: 20 запусков, 19 успешно.

2019 г.: 25 запусков - все успешны.

2020 г.: 7 успешных запусков с начала года", - перечислил журналист.

Стоит отметить, что этот перечень, насколько это возможно, показывает тщетность, глупость и бесполезность необоснованной критики в адрес Роскосмоса на фоне якобы "исторического" и "прорывного" пуска ракеты Илона Маска.

Фото: Скриншот Telegram/Роман Голованов