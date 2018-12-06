«Как тебе такое, Дональд?»: ЕК решила усилить роль евро «в этом изменяющемся мире»

Еврокомиссия представила меры «по повышению значения евро в изменяющемся мире», которые позволят использовать европейскую валюту в первую очередь для импорта энергоносителей. Наблюдатели уже предсказывают, что эта инициатива вызовет недовольство Вашингтона. «Как тебе такое, Дональд?» - интересуются в Twitter.

В Европе хотят усилить роль собственной валюты на международной арене. В связи с этим в Брюсселе в среду, 5 декабря, были представлены меры, которые позволили бы «повысить значение евро в этом изменяющемся мире». В Еврокомиссии приняли Рекомендации, которые должны помочь более широкому использованию евро в международных энергетических соглашениях и сделках.

Стоит напомнить, что импорт энергоносителей, для которого в первую очередь и предлагается использовать европейскую валюту, ежегодно составляет почти 300 миллиардов евро. В настоящее время нефть, которую ЕС закупает в России и странах Ближнего Востока, оплачивается в долларах.

Одной из мер усиления роли евро Еврокомиссия называет укрепление экономического и валютного союза внутри ЕС. Также предлагается принять меры по углублению общеевропейского финансового сектора и расширению технических возможностей доступа к этой валюте жителей стран, не входящих в еврозону, пишет DW.

Эксперты уже предвидят, что подобные самостоятельные шаги, предпринимаемые в Евросоюзе, могут вызвать очень негативную реакцию в Вашингтоне. Один из пользователей Twitter под ником Илиас Меркури заметил на своей странице: «Как тебе такое, Дональд?»