Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В здание торгпредства РФ в Дамаске в результате обстрела попала мина
Украинские МиГи подорвали обороноспособность Хорватии
Демократический транзит: зачем США перебрасывают войска из Ирака в Афганистан
В Пентагоне заявили, что хотят больше общаться с русскими
Главная / В России

Как тамбовские «волки» ветерана Госдумы «подставили»

06 февраля 2018, 22:39  •  200 • В России

«Они ничего не изменят, и выборов никаких нет. Вы же знаете про это — одни фальсификации. Один мне районный глава (не наш, а из другой области), сказал: «Мне скажут — выбирай обезьяну, я выберу!» — такой необычный (для парламентария-профессионала) монолог услышали зрители Тамбова, окрестностей, а потом и всей страны.

Кажется, Элла Александровна рассердилась не на шутку.

«Если уважаемая Тамара Васильевна считает, что выборов в России нет, одни фальсификации, то проще не сидеть в Думе! — воскликнула председатель ЦИКа, — Не получать достаточно высокую зарплату депутата, не возглавлять комитет, не обладать теми преференциями, которыми обладает депутат, а быть честной и последовательной до конца — и отказаться от этого мандата!».

Ну, и вдогонку добавила кое-что про приматов.

Причина гнева главы структуры, отвечающей за честность, объективность и прозрачность выборного процесса на одной седьмой части суши понятна — она бьется за то, чтобы никто не имел повода кинуть в ЦИК камень, а тут такой удар в спину.

Но, может, произошла роковая ошибка? И за 70-летнюю коммунистку с многолетним педагогическим и парламентским стажем на тамбовской зимней улице вещал кто-то другой, похожий на Тамару Васильевну?

Вечерний звонок из «Комсомолки» руководителя думского комитета, похоже, не привел в приподнятое состояние духа.

— Тамара Васильевна, добрый вечер… Комментарий к словам главы ЦИКа о вашем высказывании…

— Больше вам уже нечего спросить у Тамары Васильевны?

— Есть что…

— Во первых, эти два козла, которые представились нашими в Тамбове журналистами, — я пошутила, просто с ними стояла. И больше ничего!

— То есть это было…

— Я пошутила. И даже не хочу слушать ничего! До Первого канала дошло! Все, давай…

Шутки-шутками, а до выборов осталось уже меньше полутора месяцев, и у коммунистов пошел вперед свежий кандидат…

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

200
Источник
Похожие новости
06 февраля 2018, 16:09
Западные СМИ о подвиге летчика Филипова: «Если они так сражаются за Сирию, представьте как они будут биться за Россию!»
07 февраля 2018, 00:09
Полёт «Аллигатора»: как Минобороны модернизирует ударные вертолёты
06 февраля 2018, 22:39
Как тамбовские «волки» ветерана Госдумы «подставили»

07 февраля 2018, 01:54
Что происходит в Дагестане. Репортаж Владимира Ворсобина
06 февраля 2018, 14:24
«Касается не одного региона»: в Кремле назвали «системной работой» задержание высокопоставленных чиновников в Дагестане
06 февраля 2018, 19:24
В штабе Путина первые волонтеры прошли собеседования
Новости партнеров
 
Loading...
 
Выбор дня
07 февраля 2018, 00:24
Как мы можем отомстить МОК за наших спортсменов (Руслан Осташко)
07 февраля 2018, 00:24
Сдал сам себя: Навальный рассказал подробности своего допроса в СК
07 февраля 2018, 00:09
«Экзотическая идея»: как Украина намерена препятствовать проведению выборов президент...
07 февраля 2018, 00:09
Дело принципа: почему президент Польши подписал закон о «бандеровской идеологии»
07 февраля 2018, 00:24
Сирийские боевики насмерть разругались из-за выдачи России тела пилота Су-25
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
05 февраля 2018, 17:24
Он пошел по стопам отца: приморский летчик Роман Филипов, сбитый боевиками в Сирии, считался настоящим асом
05 февраля 2018, 04:24
Последние слова российского летчика: «Это вам за пацанов!»
04 февраля 2018, 23:39
Погибший пилот Су-25 взорвал себя, чтобы погубить еще больше террористов - видео
03 февраля 2018, 22:54
Эксперт о потере штурмовика Су-25: "Российский офицер отстреливался от террористов и погиб как герой - в бою"
31 января 2018, 02:24
Экономист: "Кремлевский список" поставил крест на премьерских амбициях Кудрина и Набиуллиной
05 февраля 2018, 17:24
Почему пилот Су-25 перед смертью крикнул "Это вам за пацанов"
01 февраля 2018, 10:54
Проблемы с печенью и не только: Ученые назвали вред подсолнечного масла
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.