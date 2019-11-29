Как там Италия? Навальный обратился в бегство после неудобного вопроса журналиста

В Москве завершилось заседание городской Думы, на котором принималось решение относительно бюджета на 2020 год. По этому случаю блогер и оппозиционер Алесей Навальный вернулся из Италии в Россию, но тут же сбежал от неудобных вопросов журналистов.

Последние пару месяцев "борец с режимом" не уставал хвастать тем, что смог провести нескольких своих людей в Мосгордуму. Однако все они проголосовали за вариант бюджета, предложенный мэрией, с которой неустанно борется Алексей.

Его возвращение из тура по Европе не осталось незамеченным. Едва журналисты заметили Навального в Мосгордуме, как тут же закидали вопросами по поводу его европейских каникул. Но отвечать на неудобные вопросы "борец с режимом" не стал, а просто сбежал от журналистов в машину.