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Как "свободный мир" поддерживал апартеид

21 марта 2020, 09:35  •  48 • Аналитика
© AP Photo / Mujahid Safodien
Сегодня отмечается Всемирный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. В этом году планировали особо пышные церемонии в связи с печальным юбилеем, из-за которого, собственно, и выбрана эта дата, — 60-летием массового расстрела негритянской демонстрации в южноафриканском поселке Шарпевиль. Правда, карантинные меры вынудили руководство ООН перенести на неопределенное время все мероприятия, связанные с этим. Что, конечно, не отменяет самой памятной даты и актуальности борьбы с расизмом и ксенофобией.
К тому же эта тема стала одной из топовых и в ходе нынешней президентской кампании в США. Фаворит гонки кандидатов в Демократической партии Джо Байден активно поднимает ее, добиваясь голосов темнокожих избирателей. Бывший вице-президент договорился до того, что он лично был на передовой войны против апартеида в Южной Африке и даже подвергся там аресту за попытку встретиться с Нельсоном Манделой. Правда, выяснилось, что это выдумка и более чем вольная интерпретация фактов, но голоса от афроамериканцев Байден все-таки получил.
Такой подход к истории борьбы с южноафриканским апартеидом для современных западных политиков и СМИ на самом деле очень характерен. Послушаешь их — и складывается впечатление, что Запад постоянно и последовательно противостоял расовой дискриминации на Черном континенте. Вспомним хотя бы проникновенную речь Барака Обамы на похоронах Манделы в декабре 2013 года. В долгой лекции тогдашний президент США пел осанну борцу с апартеидом, но ни разу не упомянул о роли своей страны в этой борьбе. И причина проста: очень длительное время Америка и ее европейские союзники находились по другую от Манделы сторону баррикад, активно поддерживая расистский режим Южно-Африканского Союза, как до 1961 года именовалась ЮАР.
Обама потом поставил на поток эти лекции о Манделе. Но ни в одной из них не упомянул о вкладе американских спецслужб в поимку и арест лидера южноафриканского сопротивления, обернувшийся для того 27-летнем тюремным заключением. Ведь гораздо легче восторгаться Манделой и рассказывать байки о мнимых арестах американских политиков в ЮАР, чем признать вину собственного государства в преследовании нынешнего кумира.
Вот и в День борьбы с расизмом мы услышим заявления различных западных деятелей о недопустимости расовой дискриминации, увидим крокодиловы слезы по жертвам Шарпевильской резни 1960 года, когда убили несколько десятков протестующих, в том числе женщин и детей. Снова ни одно из западных государств не возьмет на себя ответственность за причастность к той трагедии, не признает фактическое содействие южноафриканскому апартеиду.
А ведь все достаточно очевидно. Южноафриканский Союз тогда вообще был частью Британской империи, и Лондон напрямую ответственен за деяния своих подданных. Всего за месяц до расстрела в Шарпевиле Южную Африку посетил британский премьер Гарольд Макмиллан, выступив в парламенте. Теперь этой речью, вошедшей в историю под названием "Ветер перемен", английские историки пытаются оправдаться: мол, глава Вестминстера недвусмысленно осудил апартеид. На самом деле ни слова осуждения расистской политики из уст премьера не прозвучало. Наоборот, Макмиллан высоко оценил взаимное сотрудничество, отнес ЮАС к "свободному миру", противопоставив Советскому Союзу и его сателлитам. А призыв готовиться к признанию независимости стран Экваториальной Африки он объяснил довольно просто: пример Азии уже показал, что в случае непризнания эти страны развернутся к социалистическому лагерю. Вот и весь смысл вынужденных "перемен".
Не надо забывать, что именно СССР постоянно и последовательно осуждал расизм и апартеид, который вплоть до 1960-х был официальной политикой в ряде южных штатов США. А любые призывы к расовому равноправию тогда в Америке моментально получали клеймо "коммунистической пропаганды". И ничего, это не мешало и в те времена называть Россию "дикой" и "нецивилизованной", а США — "лидером свободного мира".
Да, кровавые события в Шарпевиле, а точнее, международная реакция на них, вынудили западные страны пересмотреть отношение к расовому вопросу и политике южноафриканского режима — и в этом смысле они действительно были переломными. Именно из-за этого Америке пришлось впервые поддержать резолюцию Совета Безопасности ООН от 1 апреля 1960 года, которая наконец осудила "расовую дискриминацию и сегрегацию в Южно-Африканском Союзе" и потребовала положить конец политике апартеида. Опять-таки Вашингтон сделал это вынужденно — именно для того, чтобы не оттолкнуть от себя новые государства Африки и Азии, освобождавшиеся тогда от колониальных пут.
И нельзя забывать (а британские историки порой стыдливо опускают этот факт), что при голосовании за данную резолюцию воздержались только две страны — Франция и Великобритания. Макмиллан извинялся потом перед премьер-министром Южной Африки Хендриком Фервурдом за то, что Лондон не наложил вето, объясняя, что тем самым удалось избежать более тяжелых последствий в виде созыва специальной Ассамблеи ООН для осуждения резни в Шарпевиле и широкого резонанса. А в своих дневниках он честно написал: "Новые члены Содружества (как Индия и Гана) никогда не простили бы нас, если бы мы наложили (вето. — Прим. ред.)". Вот вам и "ветер перемен".
Но теперь во время лекций о борьбе за расовое равноправие эти неприятные нюансы западные лидеры, конечно, не вспоминают. Иначе возникает закономерный вопрос: так чья заслуга в том, что апартеид и расовая дискриминация осуждают теперь на официальном уровне? Окажется, что как раз "свободный мир" долго этому препятствовал. И если бы не активная позиция Москвы, поддерживавшей антиколониальное движение по всему миру, Запад долго еще закрывал бы глаза на апартеид.
Напомню, что антирасистский фильм "Цирк" сняли у нас еще в 1936-м. В том году в США зафиксировали восемь случаев линчевания афроамериканцев. "Мистер Твистер" Самуила Маршака опубликован в 1933 году (причем написан он на основе реального события в Ленинграде), когда в 11 штатах зарегистрировали 28 линчеваний. Тем поразительнее, что сейчас западные "специалисты по России" пытаются обвинять "Мистера Твистера" (во всяком случае, мультфильм по этому произведению) в расизме и доказывают, что в 1920-30-е годы в СССР "неполиткорректно" рисовали темнокожих Африки и Америки.
Так, для справки: законопроект о признании линчевания федеральным преступлением, внесенный еще в 1918 году, одобрен палатой представителей США только в феврале нынешнего года. Подумаешь, всего-то чуть больше века прошло.

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