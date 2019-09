Как стратегия ПВО повлияла на ЗРК в СССР, РФ и США. C-300 vs "Patriot" • 127 • Аналитика Амбициозная задумка многоканального комплекса С-300 — лидера на годы вперед

Дело во многом в том, что комплекс С-300 был с самого начала задуман в НПО «Алмаз» им. А. А. Расплетина (ныне концерн ПВО «Алмаз-Антей» ) как очень амбициозный, фантастичный стратегический государственный проект: полковая РЛС с фазированной антенной решеткой, ведущая десятки целей на расстояниях до 300 км, дающая через компьютеры КП (командный пункт) указания шести дивизионам с ЗРК С-300, каждый из которых может одновременно сбивать до 6 целей. Можно сказать так: именно амбициозные, в чем-то фантастические требования к возможностям комплекса, дерзкий замысел коллектива конструкторов и обеспечили ему долгое лидерство. Проекту повезло в том смысле, что государство не бросило его на полпути, не прекращало финансирование и обеспечивало всем необходимым.









Необычность С-300 начинается не с полкового, а с дивизионного уровня. Каждый дивизионный ЗРК средней дальности (до 45 км) должен был стать первым серийным многоканальным ЗРК в СССР. Многоканальным в смысле одновременного обстрела целей: 6 обстреливаемых целей, 12 управляемых ракет в воздухе (по две на одну цель). И при этом каждый ЗРК должен в случае чего работать отдельно, без полковой РЛС и КП.



Для комплекса С-300 характерны следующие технические новшества: автоматизация всех процессов (кроме принятия решения на обстрел цели), малое время реакции, помехоустойчивые линии связи с автоматической перестройкой частот, резервирование и быстрое переключение частот радаров, гибкое применение в одном комплексе нескольких разных радаров (разного диапазоны и принципа действия), гибкий состав полка — разное количество дивизионов (от 1 до 6), вертикальный старт мощных твердотопливных ракет (управляемые ракеты были разработаны МКБ «Факел») весом в 1,5 тонны, длиной более 7 метров, скоростью до 2,1 километра в секунду и с длительным гарантийным сроком хранения в контейнерах.



Отсюда уникальные свойства С-300: уничтожение низколетящей цели ракетой ударом сверху на предельно малых высотах (всего 25-10 метров над землей), возможность поражения целей летящих на скоростях до 4 скоростей звука, возможность уничтожения баллистических ракет на рекордной высоте (до 27 км). После долгих и трудных испытаний (не всё шло гладко), комплекс С-300 начали выпускать серийно с 1975 года, был принят на вооружение в 1978 году, в 1980-х годах уже стал основой ПВО страны.



Изначально комплекс поддерживал работу с 3 типами ракет: специальными ракетами (Тип С) с ядерной боеголовкой (её быстро сняли с вооружения), командными (тип К) — без радарной головки наведения, но с большим зарядом взрывчатки (130 кг), с полу-активным наведением (тип Р) — снабжены радарным приемником для самонаведения, имеют большую точность, но меньший заряд взрывчатки (90 кг). Дальность действия ракет была увеличена с 45 до 75 км. Многочисленные испытания и тренировки расчетов с «живыми» целями показали: взрыв ракеты в 15 метрах от цели гарантированно уничтожает цель типа истребителя/крылатой ракеты. В большинстве случаях ракета взрывается ещё ближе: в 3-7 метрах от цели. Изредка ракеты попадают прямо в цель (и успевают сообщить об этом на ЗРК).







Позже арсенал ракет расширился, так же как и появились новые типы комплексов С-300: кроме первоначального (позиционно-транспортируемого) варианта С-300ПТ (к которому я имел отношение в силу своей ВУС), в 1982 году возник гусеничный вариант С-300ПС (самоходный), а затем в 1989 году был принят на вооружение быстро-развертываемый комплекс на новой элементной базе С-300ПМ (мобильный), в 1997 году доработанный до С-300ПМ2 «Фаворит» с расширенной номенклатурой ракет и рекордной дальностью перехвата целей (до 195 км), который начал поступать в войска только в 2012 году.



Даже в этом, 2019 году был принят на вооружение промежуточный (между устаревшим С-300ПС и слишком дорогим новым С-400) комплекс под названием С-350 «Витязь» (испытан в 2013 году) с увеличенным количеством ракет на пусковой установке — для отражения массированных налетов.



Одновременно с этой эволюцией С-300 для ПВО другим коллективом (КБ завода им. М. И. Калинина) шло развитие вариантов С-300В (войсковой) для армейской ПВО (фронтовое ПВО прикрытия поля боя) на гусеничных транспортерах: С-300В, С-300В1, С-300В2, С-300ВМ «Антей-2500».



Для крупных кораблей флота третье КБ (ВНИИ РЭ, бывший НИИ-10) в 1980ые годы развивало комплекс С-300Ф (флотский) «Форт», потом С-300ФМ «Форт-М» с дальностью полета ракет до 200 км.



Вроде бы понятно, почему С-300 так популярен и у нас в стране и за рубежом. Однако есть одно «НО», касающееся сомнений насчет именно боевой эффективности С-300 для внешних покупателей.



Парадокс С-300: никогда не применялся в бою, но пользуется спросом в мире!

Самый необычный факт насчет боевых заслуг С-300: он никогда не применялся в реальном бою. Хотя и участвовал косвенно в боевых конфликтах (например, сыграл недавно свою роль в гражданской войне в Сирии). Как же тогда объяснить желание многих стран купить комплекс, который за 40 лет так и не прошел крещение войной?





Только тем простым фактом, что никто так и не решился напасть на страны и объекты, прикрытые С-300. С-300 защитил их без единого боевого выстрела, без единой победы. С-300 защищал всё это время (около 40 лет) СССР и РФ, уже лет 20 защищает Китай и более 10 лет защищает многие другие страны. В том, что именно эти страны не затронула война, есть заслуга и комплекса С-300. Почему так?



Приведу пример из другой области (на который я набрел где-то в интернете): в одном городе летом всех жителей лихорадило новостями о квартирных кражах — они случались по несколько раз в день. Автор заметки провел собственное исследование в своем и соседних домах. В результате он выяснил удивительный факт: ни одна из квартир, где у хозяев была собака и/или официально зарегистрированное оружие не была обворована. Квартиру с собакой легко определить, а вот эффект с зарегистрированным оружием наводит на мысль что воры имели базу данных из МВД. Почему же воры избегали таких квартир? Потому что и мощная собака и огнестрельное оружие таят в себе опасность совсем не нужную опытным ворам. Никому не хочется получить в живот порцию дроби или картечи — это и больно, и неприятно, зачастую просто летально. Не стоит на такое идти, если рядом есть квартиры без таких «сюрпризов». Аналогично и с С-300: зачем нарываться на такого «кота в мешке», который может оказаться весьма неприятным, а то и летальным сюрпризом, если можно выбрать жертву вообще без С-300?



В этом С-300 напоминает ядерное оружие: ведь на страны, обладающие ядерным оружием на баллистических носителях, никто просто не рискует нападать — слишком опасно! Похожая история и с С-300: нападать там, где стоит на круглосуточном дежурстве С-300 страшно из-за весьма возможных тяжелых потерь в дорогих самолетах и профессионалах-пилотах, а вот успех такого предприятия далеко не гарантирован. Грубо говоря, С-300 без единого выстрела защищает страны-обладательницы своими уникальными боевыми возможностями, своим имиджем, внушает страх даже без подтверждения своих качеств в бою.



Немного о покупателях С-300

Какие страны покупали экспортные варианты С-300? Алжир, Венесуэла, Вьетнам, Иран, Китай, Греция, Сирия… Скоро ожидаются поставки в Египет, всё еще возможен контракт с Индией. Появились первые покупатели и у С-400 (Китай, Турция).



Какие страны хотели купить С-300, но не смогли?



1. Кипр под давлением США в 1997-2007 продал С-300 Греции на о. Крит (получив взамен танки и БМП, гаубицы и несколько ЗРК Тор-М1). Так полетим или пролетим?



2. Иран. Первая попытка купить С-300 в 2007-10 годах провалилась, но вторая в 2015-16 годах удалась.



3. Турция. Первая попытка тендера была для С-300 неудачной (а сам тендер был отменен после победы на нем китайского клона С-300 под именем HQ-9), но Турция смогла купить С-400 в этом году, что просто поставило НАТО перед неприятным выбором: выгнать Турцию из НАТО с позором или подождать, когда Турция сама из НАТО выйдет с гордо поднятой головой.



Кстати, все доводы американцев о том, что С-400 в Турции якобы опасен для НАТО тем, что там этот комплекс «несовместим со стандартами НАТО» или в Турции специалисты РФ с помощью С-400 научатся обнаруживать и вести радарами новые американские истребители F-35 (тоже заказанные Турцией) просто смешон: а что, когда эти истребители будут летать над Норвегией прям у границ РФ (или в Балтийском море) наши комплексы никак не научатся обнаруживать и сопровождать F-35?? Или вы и норвежцам запретите на F-35 у границ РФ летать? Зачем тогда норвежцам эти не летающие из-за секретности истребители? В музее их показывать? Так и хочется сказать: не выдумывайте сказки, сделайте экспортный ЗРК на уровне или лучше С-400, предложите своим союзникам — тогда и проблемы с Турцией не будет…



Какие страны получили С-300 от СССР и продолжают их использовать? Это Хорватия, Словакия, Болгария, Белоруссия, Украина, Казахстан, Армения, Азербайджан… Почему они о сих пор продолжают их использовать (даже не будучи союзниками РФ)? Потому, что у них нет денег и желания переходить на что-то другое, что стоит дороже и не обязательно лучше действует. Некоторые из этих стран испытали конфликты на своих границах, которые однако никогда не переходили в воздушные налеты.



Более того, для ряда стран разработали и поставили на поток аналоги С-300 созданные либо путем сотрудничества с НПО «Антей» как комплекс KM-SAM Cheolmae-2 в Южной Корее в 2015 году (который затем привел к разработке в РФ ЗРК С-350), либо путем покупки лицензии на производство С-300ПМУ1, как в Китае с лицензионным комплексом (HQ-15 «Хунци-15», HongQi-15), либо путем копирования техники, как в Китае создали комплекс HQ-9/HQ-9 («Хунци-9» — HongQi-9) на основе С-300 (https://rg.ru/2018/11/12/proryv-ili-kopiia-est-li-raznica-mezhdu-s-300-i-kitajskim-hq-9.html), причем он уже продан Китаем в Марокко, Узбекистан и Туркменистан. Или как в Иране, где в 2019 году был создан подозрительно похожий на С-300 комплекс Khordad 15.



Самое смешное в том, что и США тайно приобрели за 6 млн. долларов в декабре 1994 комплекс то ли С-300ПМУ, то ли С-300ПТ-1 в Белоруссии. При этом не надо забывать, что до этого и после этого случая американцы могли многое по С-300 получить и из Хорватии, и из Словакии, и из Греции, которая давно является членом НАТО.



Ничего полезного для копирования они из этой сделки получить так и не смогли, так как американский подход и к радарам, и к электронике (на самом нижнем, элементном уровне) другой, а структура связей узлов и элементов С-300 словно нарочно запутана до предела — даже изучить взаимодействие элементов очень сложно. Да и потом: какой же нормальный американский производитель признает, что С-300 лучше и начнет его тупо копировать, когда можно создать что-то свое? Тем более, что у американцев с 1982 года есть свой ЗРК Patriot («Пэтриот») с богатой историей.



Почему американский аналог Patriot не совсем аналог С-300?

По сравнению с С-300 американский ЗРК Patriot MIM-104 («Пэтриот») менее знаменит у нас. Но на Западе, в странах НАТО, в Японии он как раз очень знаменит, как участвовавший минимум в трех реальных войнах и постоянно защищающий небо Израиля. Т.е., в отличие от С-300, ЗРК «Пэтриот» проверен в реальных боевых действиях, показал себя в бою.







В печати, СМИ и Интернете много копий сломано на тему того, что лучше: С-300 или «Пэтриот». Я не смогу добавить новых доводов к этому бесконечному спору, замечу только, что «Пэтриот» разрабатывался компанией Raytheon примерно в то же время (испытания начались в 1976 году), но изначально рассчитывался на меньшую дальность и высоту поражения, был ориентирован не на защиту рубежей страны, а на защиту объектов или войск на поле боя. С самого начала «Пэтриот» имел ракеты помедленнее (1,8 км/сек), размером поменьше (но точнее, за счет постоянного приема ракетой отраженного от цели сигнала радара и пересылки его с ракеты на ЗРК), имел небольшое преимущество в многоканальности (до 6-8 целей и до 24 наводимых на них ракет), однако его варианты имеют несколько долгое время развертывания, так как размещаются на прицепах. «Пэтриот» чуть дешевле в использовании, этот ЗРК изначально не был предназначен для ПВО страны, для защиты воздушного пространства на границах США — в основном из-за отличий американской концепции ПВО от концепции ПВО СССР/РФ. Потому не совсем корректно сравнивать эти два комплекса, хотя в их конструкции и есть общие принципы, т.к. их конструкторы часто шли похожими путями. Свет в конце тоннеля. Ход исторического развития России



Статус проверенного боем для комплекса «Пэтриот» имеет как хорошую, так и плохую сторону: во время войны 1991 года в Персидском заливе этот ЗРК имел проблемы с поражением старых примитивных баллистических ракет малой дальности «Скад» (по некоторым данным, перехвачено около 25 % таких ракет в Саудовской Аравии и около 33 % в Израиле). Иногда эти проблемы приводили к массовой гибели людей. Причем не все проблемы можно списать на человеческий фактор, на технические проблемы из-за нарушения обслуживания, на плохую погоду и ошибки размещения/применения комплекса, на промашки в работе боевого расчета из-за сложности полета цели — некоторые из ошибок вызваны именно неправильными техническими и программными решениями, например плохой синхронизацией времени в разных элементах комплекса (каждые 100 часов бесперебойной работы приводили к отклонению системных часов на одну треть секунды). Американцы и израильтяне многое усовершенствовали в системе «Пэтриот» после этих неудач и со временем он стал лучше (в 2003 году над Израилем было перехвачено 9 из 9 ракет).



Но недавний опыт применения комплекса «Пэтриот» в юго-западных районах Саудовской Аравии снова вышел не очень удачным, вплоть до обстрела ракетами «Пэтриот» самой саудовской столицы (одна ракета этого ЗРК резко «сошла с курса» и ударила в жилой район вместо цели, рекомендую посмотреть:



.



Другая ракета взорвалась/самоуничтожилась на первом километре полета.



В результате хуситы-партизаны умудряются своими и иранскими баллистическими ракетами наносить удары по авиабазам, аэропортам, которые вроде бы прикрыты дивизионами «Пэтриотов» и даже смогли уничтожить одну установку «Пэтриот» дешевым иранским дроном Qasef-2K. Возможно, дело именно в храбрых партизанах с баллистическими ракетами. Раньше только в компьютерных играх фантазия разработчиков позволяла нереальную комбинацию: партизаны с баллистическими ракетам. Теперь это стало правдой жизни и даже рутиной. Хотя конкретно в этих случаях дело, наверное, всё-таки не только в них и в комплексе «Пэтриот», а в использующих этот комплекс саудитах, с неизвестной нам подготовкой.



Кстати, не удивлюсь, если при сравнении американских и израильских расчетов ПВО ЗРК «Пэтриот» выяснится, что израильские военные и в общей подготовке, и в реальном боевом опыте на голову выше своих американских коллег. Как такое может быть?



Очень просто: ПВО Израиля постоянно находится в боевой готовности, расчеты тех же «Пэтриотов» в Израиле часто уничтожают залетающие к ним дроны и ракеты, иногда и самолеты — боевая работа вполне конкретна и непосредственно связана с ежечасной обороной воздушных рубежей небольшой страны от реальных врагов. Они стесняются своей партии. Смерть «Единой России»



Тогда как американцы занимаются либо тренировками у себя дома на полигонах с заранее известными ложными целями, либо применяют дивизионы «Пэтриотов» в зонах развертывания американских экспедиционных сил в редких конфликтах и вторжения США за рубежом, когда по факту слабый противник толком ничего не может противопоставить США в небе. Соответственно и подход американских расчетов «Пэтриотов» к службе более формален, менее связан с реальной опасностью поражения и смерти расчета, не имеет ничего общего с обороной рубежей США (они ведь слишком далеко, зачастую просто с другой стороны Земли).



А как же с применением «Пэтриота» для обороны непосредственно рубежей США? Как ЗРК «Пэтриот» применяется там?



Самое странное, что ответ таков: никак не применяется…



Отличия стратегии ПВО США от стратегии ПВО СССР/РФ

Не только «Пэтриот», но и другие ЗРК в США давно уже не употребляются для круглосуточного боевого дежурства, для обороны рубежей США, воздушного пространства на границах или вокруг важных американских объектов, городов, портов. Это звучит странно, но США (по факту самая мощная военная держава мира) не применяет свой лучший многоканальный ЗРК внутри страны!



Американская ПВО страны целиком и полностью опирается на оборону от авиации противника с помощью истребительной авиации, которая управляется на основе данных 127 военных радаров раскинутых по США. (И на массированный ответный ракетно-ядерный удар в случае ракетного удара противника). И в этом есть свой смысл: американцы со времен СССР не столько сконцентрированы на обороне непосредственно своей страны, сколько на контролировании… сразу всего мира. Проще говоря: если, имея лучшую армию, флот и авиацию, США может подавлять любые страны, то зачем американцам плотно защищать всю воздушную границу своей страны и Канады, как это они пытались делать с конца 50-х годов с помощью дорогих стационарных батарей ПВО большой дальности? Ведь вместо этого можно контролировать те страны, что потенциально опасны для США (с военных баз неподалеку от них), заранее пресекая любые опасные для США поползновения далеко от границ США!



У этой концепции был определенный смысл, она проработала несколько десятилетий против СССР, который не мог и не хотел контролировать весь мир, не имел возможности даже блокировать многочисленные базы США, а потому с 70-х годов из всех сил стремился с помощью радаров и многочисленных комплексов ПВО (таких как С-200 и С-300) контролировать весь периметр советских границ и стран Варшавского договора (широко применяя истребители ПВО только в малонаселенных полярных районах), надеясь в случае чего остановить американскую авиацию на рубежах.



Американская концепция активной обороны (скорее, даже нападения) на очень-очень дальних рубежах и слабого контроля воздушных границ своей страны радарами и истребительной авиацией ВВС США оформилась тоже в 70ых годах. Такая концепция совсем не требовала разработки серийного комплекса ПВО типа С-300, не требовала размещения таких комплексов десятками на границах в режиме круглосуточной работы. Вместо этого американская оборона постепенно к 1975-79 году отошла от старой концепции заполярной DEW линии радаров и расставленных южнее в Канаде и США стационарных комплексов ПВО большой и сверхбольшой дальности разработки 50ых годов (265-174 батареи ЗРК «Найк-Геркулес» и 9 баз-батарей ЗРК «Бомарк» ) к новым мобильным средней дальности, но только для защиты своих баз и войск за рубежом — эта роль досталась принятой на вооружение в 1982 году системе Patriot MIM-104. И ранее и сейчас около половины всех комплексов «Пэтриот» развернуты на территориях союзников США в Европе, Южной Кореи и Японии, на Ближнего Востоке. И все было хорошо, пока эта концепция не дала ужасный, но закономерный (и до конца многими не осознанный) сбой уже после краха Советского Союза — 11 сентября 2001 года. Порождение капитализма. Американская культура завоёвывает мир



Неожиданный крах американской концепции ПВО

Чтобы понять весь ужас поражения США (и бессилия ВВС США) в ходе террористических атак 11 сентября, надо изучить само планирование терактов со стороны именно террористов. Случайно летом 2017 года мне на глаза попались пресловутые 28 засекреченных страниц доклада спецслужб США о расследовании терактов 11 сентября. Я изучил этот вопрос с политической точки зрения и с точки зрения планирования терактов, написал об этом статью, потом развернул повествование с точки зрения ПВО и контроля воздушного движения. Могу без всякого преувеличения сказать, что был сам поражен результатами своего исследования.



Истина оказалась куда хуже конспиративных теорий… Вывод очень неприятный: недалекие террористы никак не могли придумать такой сложный и точный план — для его планирования нужны определенные специфичные знания и в сфере гражданского авиаконтроля, регулирования воздушного движения в небе США, и в сфере взаимодействия авиадиспетчеров с ПВО США, и в схеме обороны воздушного пространства США. Проще говоря, планировали теракты те, кто этими специальными знаниями обладал и понимал всю суть работы авиадиспетчеров и ПВО США. Увы, после терактов многие неприятные факты были засекречены, спрятано самими военными США, ведущими политиками, и, что самое неприятное, силами спецслужб США (которые по идее и должны «служить и защищать» свою страну, а в случае неудачи расследовать и мстить виновным в трагедии). Внимание публики и экспертов было искажено потоком безумных конспиративных идей, лжи, вбросов, газетной трескотни и господствующего в СМИ официоза администрации Буша, пропаганды направленной почему-то против… Ирака. Только в середине лета 2016 года, когда в США были рассекречены 28 страниц из первого доклада спецслужб парламенту США по 11 сентября, стало ясно кто мог обладать такими специальными знаниями, кто мог составить и воплотить этот план с невиданной ранее в мире вероломностью.



Ещё 2002 году спецслужбы США составили более чем 800-страничный доклад по запросу Объединённого разведывательного комитета (Joint Intelligence Committee Inquiry, JICI) американского парламента по событиям 11 сентября. Немедленно 28 страниц под номерами 415-443 (https://28pages.org/the-declassified-28-pages/) из этого доклада были засекречены. Засекречены указом самого президента США, Джорджа Буша младшего. Зачем?



Затем, что именно на этих 28 страницах содержаться сенсационные данные расследования ФБР, которые прямо и однозначно указывают на то, что теракты готовили агенты саудовской разведки Омар аль-Байуми (Omar al-Bayoumi) и поклонник бен-Ладена некий Осама Бассан (Osama Bassnan — стр. 415-417, 438, 423), а также дипломаты и консульские работники Саудовской Аравии: Фахад аль-Фумайри, Салех Хуссейн (Shaykh\Fahad al-Thumairy, Saleh al-Hussayen — стр. 417-418). Эти саудиты в США финансировали, направляли, устраивали в лётную школу террористов-похитителей авиалайнеров 11 сентября 2001 года (стр. 421-423). Эти люди снимали и готовили для террористов квартиры, покупали им телефоны и помогали устроиться на новом месте. И даже устроили встречу будущим камикадзе с местным имамом-исламистом Анваром аль-Авлаки (Anwar al-Awlaki), который стал духовником «борцов за веру».



С точки зрения планирования интересен именно Омар аль-Байуми (Omar al-Bayoumi), интересен своими профессиональными навыками. Он работал специалистом, а затем бухгалтером в администрации гражданской авиации Саудовской Аравии с 1976 по 1993 гг., одновременно работал и на министерство обороны. Его шефом был сам министр обороны и авиации королевства принц Султан бин Абдул Азиз — крестный отец саудовских ВВС. Также этот принц был председателем совета правления национальной авиакомпании Саудовской Аравии (Saudi Arabian Airlines). Сам Омар аль-Байуми консультировал министерство обороны королевства по вопросам управления воздушным движением до 1994 года, а затем жил в США. Но при этом он сохранял связи с правительством Саудовской Аравии, с шефом саудовского министерства обороны, ответственным за управление воздушным движением. Получал от министерства финансов королевства 20 тысяч долларов за неназванные услуги. Учился в технических школах США, причем, подавая документы при поступлении в 1998 году, он предъявил сертификат о оплате обучения правительством Саудовской Аравии. Уголовно наказуемый патриотизм, или Новый «железный занавес»



Очевидно, что и специфичные знания и удобный момент для атаки террористы (из 19 террористов-самоубийц абсолютное большинство, 15, были именно саудитами) могли получить от своих соплеменников-ваххабитов: саудовских специалистов по гражданской авиации работавших/обучавшихся в США, саудовских шпионов, дипломатических/консульских работников Саудовской Аравии, саудовских военных атташе, и офицеров ВВС, имеющих связи в ВВС США, обучавшихся там в том числе и применению истребителей в сфере ПВО. Как говорится, с такими союзниками никаких врагов не надо! Потому и были скрыты от публики те самые загадочные 28 страниц объединенного доклада спецслужб США, потому и были они раскрыты Обамой так искусно и незаметно в канун самых скандальных выборов президента США (15 июля 2016 года, в день когда Трамп назвал имя своего вице-президента, за 4 дня до официального признания Трампа кандидатом). Все долгие 14 лет раскрытия содержания этих 28 страниц требовали родственники жертв терактов и сенаторы США.



Самое главное: тот, кто назначил теракты на 11 сентября, руководствовался не знакомым сочетанием чисел 9/11, а тем, что это был самый лучший день для атаки с воздуха на северо-восток США : подавляющее большинство пилотов и истребителей было отозвано оттуда на совместные американо-канадские маневры ВВС под названием Northern Vigilance в Канаде и на Аляске (против сами знаете кого). Прикрывать всю континентальную часть США (от океана до океана) остались всего… 14 истребителей (из них только 6 штук в 15-минутной готовности). Нью-Йорк и Вашингтон, где и были расположены все 4 цели террористов, защищали всего 4 истребителя.



Мало того, американские ВВС и ПВО в этот день с утра запланировали очередные «виртуальные» комбинированные штабные маневры и тренировку ПВО Global Guardian + Vigliant Guardian, сопровождавшиеся кучей ложных целей на радарах (сгенерированных компьютерами). В вводные к этим маневрам входил и условный захват авиалайнера, что вначале вызвало у операторов ПВО закономерную реакцию «а ну это же по сюжету маневров, это же не всерьез!» И как поется в одной песне: «…а город подумал, маневры идут» — увы, для города Нью-Йорка это вышло боком.







Первая пара истребителей F-15 из авиабазы в районе Бостона просто опоздала к разрушению небоскребов в Нью-Йорке (более того, прилетев туда пилоты ещё не знали, а зачем их туда направили!). Вторая пара истребителей F-16 из авиабазы в самом Вашингтоне подчиняясь путанным командам операторов ВМФ почему-то улетели к морю (как на привычные тренировки по отражению атаки крылатых ракет с моря), а потом просто не успели вернутся в Вашингтон и защитить Пентагон — центр военной мощи США...



При чем тут С-300 и ЗРК «Пэтриот»?

А при том, что ни столица США, ни Пентагон не были прикрыты ни ракетами ПВО, ни даже парой солдат с ПЗРК. Это упущение было исправлено через несколько лет: вокруг столицы США треугольником разместили три мобильных ракетных комплекса ПВО NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) средней дальности (до 15-40 км) совместного норвежско-американского производства. Даже для штаба руководства всех вооруженных сил США, для Пентагона защита с помощью ЗРК «Пэтриот» была сочтена излишней… и слишком дорогой.



Ну а все «лишние» ЗРК «Пэтриот» — те, которые не используются в США на тренировках и на маневрах (внутри специальных полигонов), которые не охраняют американские базы и города союзников далеко от границ США (таких «Пэтриотов» около половины) — те «Пэтриоты» просто складируются на 4 складах на территории США: это базы Форт Силл, Форт Блисс, Форт Худ и Редстоунский арсенал. Их хранят там годами и не используют для боевого дежурства на постоянной основе на территории страны. В этом смысле урок 11 сентября так и не пошел впрок американской ПВО. Оно и понятно: США по-прежнему пытаются контролировать весь мир, а значит в стратегии ПВО страны не нужны постоянно боеготовые ЗРК на рубежах США. Казахстан сползает на антикитайскую волну?



Я не утверждаю, что ПВО США смогли бы сбить самолеты, захваченные террористами, имей ПВО США в сентябре 2001 года в районе Нью-Йорка и Вашингтона боеготовые ЗРК на круглосуточном дежурстве (как это было заведено и в СССР, и в РФ). Всё-таки в такой ситуации для отдачи морально сложного приказа «сбить пассажирский самолет» нужна железная воля командира ЗРК и разрешение с самого верха, от главнокомандующего (такое разрешение в ПВО РФ законодательно принято в 2006 году, доработано на уровне нормативных актов в 2019 году), а также четкий просчет ситуации диспетчерами и военными, безупречная быстрая коммуникация от операторов радаров до самого верха и cнова вниз до командира ЗРК. Но с ЗРК у американцев по крайней мере был бы шанс.



С истребителями у них этого шанса просто не было…



Таким образом мы видим, что правильный выбор в 70-х годах концепции ПВО всей страны для СССР привел к созданию очень амбициозного сложного проекта многоканального ЗРК С-300, который обогнал время. Который с 1980-х годов не только надежно охранял воздушные границы нашей страны, но и позволил на протяжении почти 40 лет развивать и продавать этот комплекс за границей, принося мирное небо и уверенность в другие страны, купившие С-300.



И мы видим обратный результат для США: выбор другой концепции ПВО всей страны привел к созданию в США объектового ЗРК «Пэтриот», который на своей родине, внутри границ материковой части США своим вооруженным силам и не нужен (лежит без дела на складах), он нужен только для баз США вне рубежей страны. Возможно, отсюда и его средние успехи (даже с учетом боевого применения) на фоне успехов семьи ЗРК С-300. Дело во многом в том, что комплекс С-300 был с самого начала задуман в(ныне) как очень амбициозный, фантастичный стратегический государственный проект: полковая РЛС с фазированной антенной решеткой, ведущая десятки целей на расстояниях до 300 км, дающая через компьютеры КП (командный пункт) указания шести дивизионам с ЗРК С-300, каждый из которых может одновременно сбивать до 6 целей. Можно сказать так: именно амбициозные, в чем-то фантастические требования к возможностям комплекса, дерзкий замысел коллектива конструкторов и обеспечили ему долгое лидерство. Проекту повезло в том смысле, что государство не бросило его на полпути, не прекращало финансирование и обеспечивало всем необходимым.Необычность С-300 начинается не с полкового, а с дивизионного уровня. Каждый дивизионный ЗРК средней дальности (до 45 км) должен был стать первым серийным многоканальным ЗРК в СССР. Многоканальным в смысле одновременного обстрела целей: 6 обстреливаемых целей, 12 управляемых ракет в воздухе (по две на одну цель). И при этом каждый ЗРК должен в случае чего работать отдельно, без полковой РЛС и КП.Для комплекса С-300 характерны следующие технические новшества: автоматизация всех процессов (кроме принятия решения на обстрел цели), малое время реакции, помехоустойчивые линии связи с автоматической перестройкой частот, резервирование и быстрое переключение частот радаров, гибкое применение в одном комплексе нескольких разных радаров (разного диапазоны и принципа действия), гибкий состав полка — разное количество дивизионов (от 1 до 6), вертикальный старт мощных твердотопливных ракет (управляемые ракеты были разработаны МКБ «Факел») весом в 1,5 тонны, длиной более 7 метров, скоростью до 2,1 километра в секунду и с длительным гарантийным сроком хранения в контейнерах.Отсюда уникальные свойства С-300: уничтожение низколетящей цели ракетой ударом сверху на предельно малых высотах (всего 25-10 метров над землей), возможность поражения целей летящих на скоростях до 4 скоростей звука, возможность уничтожения баллистических ракет на рекордной высоте (до 27 км). После долгих и трудных испытаний (не всё шло гладко), комплекс С-300 начали выпускать серийно с 1975 года, был принят на вооружение в 1978 году, в 1980-х годах уже стал основой ПВО страны.Изначально комплекс поддерживал работу с 3 типами ракет: специальными ракетами (Тип С) с ядерной боеголовкой (её быстро сняли с вооружения), командными (тип К) — без радарной головки наведения, но с большим зарядом взрывчатки (130 кг), с полу-активным наведением (тип Р) — снабжены радарным приемником для самонаведения, имеют большую точность, но меньший заряд взрывчатки (90 кг). Дальность действия ракет была увеличена с 45 до 75 км. Многочисленные испытания и тренировки расчетов с «живыми» целями показали: взрыв ракеты в 15 метрах от цели гарантированно уничтожает цель типа истребителя/крылатой ракеты. В большинстве случаях ракета взрывается ещё ближе: в 3-7 метрах от цели. Изредка ракеты попадают прямо в цель (и успевают сообщить об этом на ЗРК).Позже арсенал ракет расширился, так же как и появились новые типы комплексов С-300: кроме первоначального (позиционно-транспортируемого) варианта С-300ПТ (к которому я имел отношение в силу своей ВУС), в 1982 году возник гусеничный вариант С-300ПС (самоходный), а затем в 1989 году был принят на вооружение быстро-развертываемый комплекс на новой элементной базе С-300ПМ (мобильный), в 1997 году доработанный до С-300ПМ2 «Фаворит» с расширенной номенклатурой ракет и рекордной дальностью перехвата целей (до 195 км), который начал поступать в войска только в 2012 году.Даже в этом, 2019 году был принят на вооружение промежуточный (между устаревшим С-300ПС и слишком дорогим новым С-400) комплекс под названием С-350 «Витязь» (испытан в 2013 году) с увеличенным количеством ракет на пусковой установке — для отражения массированных налетов.Одновременно с этой эволюцией С-300 для ПВО другим коллективом (КБ завода им. М. И. Калинина) шло развитие вариантов С-300В (войсковой) для армейской ПВО (фронтовое ПВО прикрытия поля боя) на гусеничных транспортерах: С-300В, С-300В1, С-300В2, С-300ВМ «Антей-2500».Для крупных кораблей флота третье КБ (ВНИИ РЭ, бывший НИИ-10) в 1980ые годы развивало комплекс С-300Ф (флотский) «Форт», потом С-300ФМ «Форт-М» с дальностью полета ракет до 200 км.Вроде бы понятно, почему С-300 так популярен и у нас в стране и за рубежом. Однако есть одно «», касающееся сомнений насчет именно боевой эффективности С-300 для внешних покупателей.Самый необычный факт насчет боевых заслуг С-300: он никогда не применялся в реальном бою. Хотя и участвовал косвенно в боевых конфликтах (например, сыграл недавно свою роль в гражданской войне в Сирии). Как же тогда объяснить желание многих стран купить комплекс, который за 40 лет так и не прошел крещение войной?Только тем простым фактом, что никто так и не решился напасть на страны и объекты, прикрытые С-300. С-300 защитил их без единого боевого выстрела, без единой победы. С-300 защищал всё это время (около 40 лет) СССР и РФ, уже лет 20 защищает Китай и более 10 лет защищает многие другие страны. В том, что именно эти страны не затронула война, есть заслуга и комплекса С-300. Почему так?Приведу пример из другой области (на который я набрел где-то в интернете): в одном городе летом всех жителей лихорадило новостями о квартирных кражах — они случались по несколько раз в день. Автор заметки провел собственное исследование в своем и соседних домах. В результате он выяснил удивительный факт: ни одна из квартир, где у хозяев была собака и/или официально зарегистрированное оружие не была обворована. Квартиру с собакой легко определить, а вот эффект с зарегистрированным оружием наводит на мысль что воры имели базу данных из МВД. Почему же воры избегали таких квартир? Потому что и мощная собака и огнестрельное оружие таят в себе опасность совсем не нужную опытным ворам. Никому не хочется получить в живот порцию дроби или картечи — это и больно, и неприятно, зачастую просто летально. Не стоит на такое идти, если рядом есть квартиры без таких «сюрпризов». Аналогично и с С-300: зачем нарываться на такого «кота в мешке», который может оказаться весьма неприятным, а то и летальным сюрпризом, если можно выбрать жертву вообще без С-300?В этом С-300 напоминает ядерное оружие: ведь на страны, обладающие ядерным оружием на баллистических носителях, никто просто не рискует нападать — слишком опасно! Похожая история и с С-300: нападать там, где стоит на круглосуточном дежурстве С-300 страшно из-за весьма возможных тяжелых потерь в дорогих самолетах и профессионалах-пилотах, а вот успех такого предприятия далеко не гарантирован. Грубо говоря, С-300 без единого выстрела защищает страны-обладательницы своими уникальными боевыми возможностями, своим имиджем, внушает страх даже без подтверждения своих качеств в бою.Какие страны покупали экспортные варианты С-300? Алжир, Венесуэла, Вьетнам, Иран, Китай, Греция, Сирия… Скоро ожидаются поставки в Египет, всё еще возможен контракт с Индией. Появились первые покупатели и у С-400 (Китай, Турция).1. Кипр под давлением США в 1997-2007 продал С-300 Греции на о. Крит (получив взамен танки и БМП, гаубицы и несколько ЗРК Тор-М1).2. Иран. Первая попытка купить С-300 в 2007-10 годах провалилась, но вторая в 2015-16 годах удалась.3. Турция. Первая попытка тендера была для С-300 неудачной (а сам тендер был отменен после победы на нем китайского клона С-300 под именем HQ-9), но Турция смогла купить С-400 в этом году, что просто поставило НАТО перед неприятным выбором: выгнать Турцию из НАТО с позором или подождать, когда Турция сама из НАТО выйдет с гордо поднятой головой.Кстати, все доводы американцев о том, что С-400 в Турции якобы опасен для НАТО тем, что там этот комплекс «» или в Турции специалисты РФ с помощью С-400 научатся обнаруживать и вести радарами новые американские истребители F-35 (тоже заказанные Турцией) просто смешон: а что, когда эти истребители будут летать над Норвегией прям у границ РФ (или в Балтийском море) наши комплексы никак не научатся обнаруживать и сопровождать F-35?? Или вы и норвежцам запретите на F-35 у границ РФ летать? Зачем тогда норвежцам эти не летающие из-за секретности истребители? В музее их показывать? Так и хочется сказать: не выдумывайте сказки, сделайте экспортный ЗРК на уровне или лучше С-400, предложите своим союзникам — тогда и проблемы с Турцией не будет…Какие страны получили С-300 от СССР и продолжают их использовать? Это Хорватия, Словакия, Болгария, Белоруссия, Украина, Казахстан, Армения, Азербайджан… Почему они о сих пор продолжают их использовать (даже не будучи союзниками РФ)? Потому, что у них нет денег и желания переходить на что-то другое, что стоит дороже и не обязательно лучше действует. Некоторые из этих стран испытали конфликты на своих границах, которые однако никогда не переходили в воздушные налеты.Более того, для ряда стран разработали и поставили на поток аналоги С-300 созданные либо путем сотрудничества с НПО «Антей» как комплекс KM-SAM Cheolmae-2 в Южной Корее в 2015 году (который затем привел к разработке в РФ ЗРК С-350), либо путем покупки лицензии на производство С-300ПМУ1, как в Китае с лицензионным комплексом (HQ-15 «Хунци-15», HongQi-15), либо путем копирования техники, как в Китае создали комплекс HQ-9/HQ-9 («Хунци-9» — HongQi-9) на основе С-300 (https://rg.ru/2018/11/12/proryv-ili-kopiia-est-li-raznica-mezhdu-s-300-i-kitajskim-hq-9.html), причем он уже продан Китаем в Марокко, Узбекистан и Туркменистан. Или как в Иране, где в 2019 году был создан подозрительно похожий на С-300 комплекс Khordad 15.Самое смешное в том, что и США тайно приобрели за 6 млн. долларов в декабре 1994 комплекс то ли С-300ПМУ, то ли С-300ПТ-1 в Белоруссии. При этом не надо забывать, что до этого и после этого случая американцы могли многое по С-300 получить и из Хорватии, и из Словакии, и из Греции, которая давно является членом НАТО.Ничего полезного для копирования они из этой сделки получить так и не смогли, так как американский подход и к радарам, и к электронике (на самом нижнем, элементном уровне) другой, а структура связей узлов и элементов С-300 словно нарочно запутана до предела — даже изучить взаимодействие элементов очень сложно. Да и потом: какой же нормальный американский производитель признает, что С-300 лучше и начнет его тупо копировать, когда можно создать что-то свое? Тем более, что у американцев с 1982 года есть свой ЗРК Patriot («Пэтриот») с богатой историей.По сравнению с С-300 американский ЗРК Patriot MIM-104 («Пэтриот») менее знаменит у нас. Но на Западе, в странах НАТО, в Японии он как раз очень знаменит, как участвовавший минимум в трех реальных войнах и постоянно защищающий небо Израиля. Т.е., в отличие от С-300, ЗРК «Пэтриот» проверен в реальных боевых действиях, показал себя в бою.В печати, СМИ и Интернете много копий сломано на тему того,Я не смогу добавить новых доводов к этому бесконечному спору, замечу только, что «Пэтриот» разрабатывался компанией Raytheon примерно в то же время (испытания начались в 1976 году), но изначально рассчитывался на меньшую дальность и высоту поражения, был ориентирован не на защиту рубежей страны, а на защиту объектов или войск на поле боя. С самого начала «Пэтриот» имел ракеты помедленнее (1,8 км/сек), размером поменьше (но точнее, за счет постоянного приема ракетой отраженного от цели сигнала радара и пересылки его с ракеты на ЗРК), имел небольшое преимущество в многоканальности (до 6-8 целей и до 24 наводимых на них ракет), однако его варианты имеют несколько долгое время развертывания, так как размещаются на прицепах. «Пэтриот» чуть дешевле в использовании, этот ЗРК изначально не был предназначен для ПВО страны, для защиты воздушного пространства на границах США — в основном из-за отличий американской концепции ПВО от концепции ПВО СССР/РФ. Потому не совсем корректно сравнивать эти два комплекса, хотя в их конструкции и есть общие принципы, т.к. их конструкторы часто шли похожими путями.Статус проверенного боем для комплекса «Пэтриот» имеет как хорошую, так и плохую сторону: во время войны 1991 года в Персидском заливе этот ЗРК имел проблемы с поражением старых примитивных баллистических ракет малой дальности «Скад» (по некоторым данным, перехвачено около 25 % таких ракет в Саудовской Аравии и около 33 % в Израиле). Иногда эти проблемы приводили к массовой гибели людей. Причем не все проблемы можно списать на человеческий фактор, на технические проблемы из-за нарушения обслуживания, на плохую погоду и ошибки размещения/применения комплекса, на промашки в работе боевого расчета из-за сложности полета цели — некоторые из ошибок вызваны именно неправильными техническими и программными решениями, например плохой синхронизацией времени в разных элементах комплекса (каждые 100 часов бесперебойной работы приводили к отклонению системных часов на одну треть секунды). Американцы и израильтяне многое усовершенствовали в системе «Пэтриот» после этих неудач и со временем он стал лучше (в 2003 году над Израилем было перехвачено 9 из 9 ракет).Но недавний опыт применения комплекса «Пэтриот» в юго-западных районах Саудовской Аравии снова вышел не очень удачным, вплоть до обстрела ракетами «Пэтриот» самой саудовской столицы (одна ракета этого ЗРК резко «сошла с курса» и ударила в жилой район вместо цели, рекомендую посмотреть:Другая ракета взорвалась/самоуничтожилась на первом километре полета.В результате хуситы-партизаны умудряются своими и иранскими баллистическими ракетами наносить удары по авиабазам, аэропортам, которые вроде бы прикрыты дивизионами «Пэтриотов» и даже смогли уничтожить одну установку «Пэтриот» дешевым иранским дроном Qasef-2K. Возможно, дело именно в храбрых партизанах с баллистическими ракетами. Раньше только в компьютерных играх фантазия разработчиков позволяла нереальную комбинацию: партизаны с баллистическими ракетам. Теперь это стало правдой жизни и даже рутиной. Хотя конкретно в этих случаях дело, наверное, всё-таки не только в них и в комплексе «Пэтриот», а в использующих этот комплекс саудитах, с неизвестной нам подготовкой.Кстати, не удивлюсь, если при сравнении американских и израильских расчетов ПВО ЗРК «Пэтриот» выяснится, что израильские военные и в общей подготовке, и в реальном боевом опыте на голову выше своих американских коллег. Как такое может быть?Очень просто: ПВО Израиля постоянно находится в боевой готовности, расчеты тех же «Пэтриотов» в Израиле часто уничтожают залетающие к ним дроны и ракеты, иногда и самолеты — боевая работа вполне конкретна и непосредственно связана с ежечасной обороной воздушных рубежей небольшой страны от реальных врагов.Тогда как американцы занимаются либо тренировками у себя дома на полигонах с заранее известными ложными целями, либо применяют дивизионы «Пэтриотов» в зонах развертывания американских экспедиционных сил в редких конфликтах и вторжения США за рубежом, когда по факту слабый противник толком ничего не может противопоставить США в небе. Соответственно и подход американских расчетов «Пэтриотов» к службе более формален, менее связан с реальной опасностью поражения и смерти расчета, не имеет ничего общего с обороной рубежей США (они ведь слишком далеко, зачастую просто с другой стороны Земли).А как же с применением «Пэтриота» для обороны непосредственно рубежей США? Как ЗРК «Пэтриот» применяется там?Самое странное, что ответ таков: никак не применяется…Не только «Пэтриот», но и другие ЗРК в США давно уже не употребляются для круглосуточного боевого дежурства, для обороны рубежей США, воздушного пространства на границах или вокруг важных американских объектов, городов, портов. Это звучит странно, но США (по факту самая мощная военная держава мира) не применяет свой лучший многоканальный ЗРК внутри страны!Американская ПВО страны целиком и полностью опирается на оборону от авиации противника с помощью истребительной авиации, которая управляется на основе данных 127 военных радаров раскинутых по США. (И на массированный ответный ракетно-ядерный удар в случае ракетного удара противника). И в этом есть свой смысл: американцы со времен СССР не столько сконцентрированы на обороне непосредственно своей страны, сколько на контролировании… сразу всего мира. Проще говоря: если, имея лучшую армию, флот и авиацию, США может подавлять любые страны, то зачем американцам плотно защищать всю воздушную границу своей страны и Канады, как это они пытались делать с конца 50-х годов с помощью дорогих стационарных батарей ПВО большой дальности? Ведь вместо этого можно контролировать те страны, что потенциально опасны для США (с военных баз неподалеку от них), заранее пресекая любые опасные для США поползновения далеко от границ США!У этой концепции был определенный смысл, она проработала несколько десятилетий против СССР, который не мог и не хотел контролировать весь мир, не имел возможности даже блокировать многочисленные базы США, а потому с 70-х годов из всех сил стремился с помощью радаров и многочисленных комплексов ПВО (таких как С-200 и С-300) контролировать весь периметр советских границ и стран Варшавского договора (широко применяя истребители ПВО только в малонаселенных полярных районах), надеясь в случае чего остановить американскую авиацию на рубежах.Американская концепция активной обороны (скорее, даже нападения) на очень-очень дальних рубежах и слабого контроля воздушных границ своей страны радарами и истребительной авиацией ВВС США оформилась тоже в 70ых годах. Такая концепция совсем не требовала разработки серийного комплекса ПВО типа С-300, не требовала размещения таких комплексов десятками на границах в режиме круглосуточной работы. Вместо этого американская оборона постепенно к 1975-79 году отошла от старой концепции заполярной DEW линии радаров и расставленных южнее в Канаде и США стационарных комплексов ПВО большой и сверхбольшой дальности разработки 50ых годов (265-174 батареи ЗРК «Найк-Геркулес» и 9 баз-батарей ЗРК «Бомарк» ) к новым мобильным средней дальности, но только для защиты своих баз и войск за рубежом — эта роль досталась принятой на вооружение в 1982 году системе Patriot MIM-104. И ранее и сейчас около половины всех комплексов «Пэтриот» развернуты на территориях союзников США в Европе, Южной Кореи и Японии, на Ближнего Востоке. И все было хорошо, пока эта концепция не дала ужасный, но закономерный (и до конца многими не осознанный) сбой уже после краха Советского Союза — 11 сентября 2001 года.Чтобы понять весь ужас поражения США (и бессилия ВВС США) в ходе террористических атак 11 сентября, надо изучить само планирование терактов со стороны именно террористов. Случайно летом 2017 года мне на глаза попались пресловутые 28 засекреченных страниц доклада спецслужб США о расследовании терактов 11 сентября. Я изучил этот вопрос с политической точки зрения и с точки зрения планирования терактов, написал об этом статью, потом развернул повествование с точки зрения ПВО и контроля воздушного движения. Могу без всякого преувеличения сказать, что был сам поражен результатами своего исследования.Истина оказалась куда хуже конспиративных теорий… Вывод очень неприятный: недалекие террористы никак не могли придумать такой сложный и точный план — для его планирования нужны определенные специфичные знания и в сфере гражданского авиаконтроля, регулирования воздушного движения в небе США, и в сфере взаимодействия авиадиспетчеров с ПВО США, и в схеме обороны воздушного пространства США. Проще говоря, планировали теракты те, кто этими специальными знаниями обладал и понимал всю суть работы авиадиспетчеров и ПВО США. Увы, после терактов многие неприятные факты были засекречены, спрятано самими военными США, ведущими политиками, и, что самое неприятное, силами спецслужб США (которые по идее и должны «служить и защищать» свою страну, а в случае неудачи расследовать и мстить виновным в трагедии). Внимание публики и экспертов было искажено потоком безумных конспиративных идей, лжи, вбросов, газетной трескотни и господствующего в СМИ официоза администрации Буша, пропаганды направленной почему-то против… Ирака. Только в середине лета 2016 года, когда в США были рассекречены 28 страниц из первого доклада спецслужб парламенту США по 11 сентября, стало ясно кто мог обладать такими специальными знаниями, кто мог составить и воплотить этот план с невиданной ранее в мире вероломностью.Ещё 2002 году спецслужбы США составили более чем 800-страничный доклад по запросу Объединённого разведывательного комитета (Joint Intelligence Committee Inquiry, JICI) американского парламента по событиям 11 сентября. Немедленно 28 страниц под номерами 415-443 (https://28pages.org/the-declassified-28-pages/) из этого доклада были засекречены. Засекречены указом самого президента США, Джорджа Буша младшего. Зачем?Затем, что именно на этих 28 страницах содержаться сенсационные данные расследования ФБР, которые прямо и однозначно указывают на то, что теракты готовили агенты саудовской разведки Омар аль-Байуми (Omar al-Bayoumi) и поклонник бен-Ладена некий Осама Бассан (Osama Bassnan — стр. 415-417, 438, 423), а также дипломаты и консульские работники Саудовской Аравии: Фахад аль-Фумайри, Салех Хуссейн (Shaykh\Fahad al-Thumairy, Saleh al-Hussayen — стр. 417-418). Эти саудиты в США финансировали, направляли, устраивали в лётную школу террористов-похитителей авиалайнеров 11 сентября 2001 года (стр. 421-423). Эти люди снимали и готовили для террористов квартиры, покупали им телефоны и помогали устроиться на новом месте. И даже устроили встречу будущим камикадзе с местным имамом-исламистом Анваром аль-Авлаки (Anwar al-Awlaki), который стал духовником «борцов за веру».С точки зрения планирования интересен именно Омар аль-Байуми (Omar al-Bayoumi), интересен своими профессиональными навыками. Он работал специалистом, а затем бухгалтером в администрации гражданской авиации Саудовской Аравии с 1976 по 1993 гг., одновременно работал и на министерство обороны. Его шефом был сам министр обороны и авиации королевства принц Султан бин Абдул Азиз — крестный отец саудовских ВВС. Также этот принц был председателем совета правления национальной авиакомпании Саудовской Аравии (Saudi Arabian Airlines). Сам Омар аль-Байуми консультировал министерство обороны королевства по вопросам управления воздушным движением до 1994 года, а затем жил в США. Но при этом он сохранял связи с правительством Саудовской Аравии, с шефом саудовского министерства обороны, ответственным за управление воздушным движением. Получал от министерства финансов королевства 20 тысяч долларов за неназванные услуги. Учился в технических школах США, причем, подавая документы при поступлении в 1998 году, он предъявил сертификат о оплате обучения правительством Саудовской Аравии.Очевидно, что и специфичные знания и удобный момент для атаки террористы (изтеррористов-самоубийц абсолютное большинство,были именно саудитами) могли получить от своих соплеменников-ваххабитов: саудовских специалистов по гражданской авиации работавших/обучавшихся в США, саудовских шпионов, дипломатических/консульских работников Саудовской Аравии, саудовских военных атташе, и офицеров ВВС, имеющих связи в ВВС США, обучавшихся там в том числе и применению истребителей в сфере ПВО. Как говорится, с такиминикаких врагов не надо! Потому и были скрыты от публики те самые загадочные 28 страниц объединенного доклада спецслужб США, потому и были они раскрыты Обамой так(15 июля 2016 года, в день когда Трамп назвал имя своего вице-президента, за 4 дня до официального признания Трампа кандидатом). Все долгие 14 лет раскрытия содержания этих 28 страниц требовали родственники жертв терактов и сенаторы США.Самое главное: тот, кто назначил теракты на 11 сентября, руководствовался не знакомым сочетанием чисел 9/11, а тем, что: подавляющее большинство пилотов и истребителей было отозвано оттуда на совместные американо-канадские маневры ВВС под названиемв Канаде и на Аляске (против сами знаете кого). Прикрывать всю континентальную часть США (от океана до океана) остались всего…(из них только 6 штук в 15-минутной готовности). Нью-Йорк и Вашингтон, где и были расположены все 4 цели террористов, защищалиМало того, американские ВВС и ПВО в этот день с утра запланировали очередные «виртуальные» комбинированные штабные маневры и тренировку ПВО, сопровождавшиеся кучей ложных целей на радарах (сгенерированных компьютерами). В вводные к этим маневрам входил и условный захват авиалайнера, что вначале вызвало у операторов ПВО закономерную реакцию «» И как поется в одной песне: «» — увы, для города Нью-Йорка это вышло боком.Первая пара истребителей F-15 из авиабазы в районе Бостона просто опоздала к разрушению небоскребов в Нью-Йорке (более того, прилетев туда пилоты ещё не знали, а зачем их туда направили!). Вторая пара истребителей F-16 из авиабазы в самом Вашингтоне подчиняясь путанным командам операторов ВМФ почему-то улетели к морю (как на привычные тренировки по отражению атаки крылатых ракет с моря), а потом просто не успели вернутся в Вашингтон и защитить Пентагон — центр военной мощи США...А при том, что ни столица США, ни Пентагон не были прикрыты ни ракетами ПВО, ни даже парой солдат с ПЗРК. Это упущение было исправлено через несколько лет: вокруг столицы США треугольником разместили три мобильных ракетных комплекса ПВО NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) средней дальности (до 15-40 км) совместного норвежско-американского производства. Даже для штаба руководства всех вооруженных сил США, для Пентагона защита с помощью ЗРК «Пэтриот» была сочтена излишней… и слишком дорогой.Ну а все «лишние» ЗРК «Пэтриот» — те, которые не используются в США на тренировках и на маневрах (внутри специальных полигонов), которые не охраняют американские базы и города союзников далеко от границ США (таких «Пэтриотов» около половины) — те «Пэтриоты» просто складируются на 4 складах на территории США: это базы Форт Силл, Форт Блисс, Форт Худ и Редстоунский арсенал. Их хранят там годами. В этом смыслеамериканской ПВО. Оно и понятно: США по-прежнему пытаются контролировать весь мир, а значит в стратегии ПВО страны не нужны постоянно боеготовые ЗРК на рубежах США.Я не утверждаю, что ПВО США смогли бы сбить самолеты, захваченные террористами, имей ПВО США в сентябре 2001 года в районе Нью-Йорка и Вашингтона боеготовые ЗРК на круглосуточном дежурстве (как это было заведено и в СССР, и в РФ). Всё-таки в такой ситуации для отдачи морально сложного приказа «сбить пассажирский самолет» нужна железная воля командира ЗРК и разрешение с самого верха, от главнокомандующего (такое разрешение в ПВО РФ законодательно принято в 2006 году, доработано на уровне нормативных актов в 2019 году), а также четкий просчет ситуации диспетчерами и военными, безупречная быстрая коммуникация от операторов радаров до самого верха и cнова вниз до командира ЗРК. Но с ЗРК у американцев по крайней мере был бы шанс.С истребителями у них этого шанса просто не было…Таким образом мы видим, что правильный выбор в 70-х годах концепции ПВО всей страны для СССР привел к созданию очень амбициозного сложного проекта многоканального ЗРК С-300, который обогнал время. Который с 1980-х годов не только надежно охранял воздушные границы нашей страны, но и позволил на протяжении почти 40 лет развивать и продавать этот комплекс за границей, принося мирное небо и уверенность в другие страны, купившие С-300.И мы видим обратный результат для США: выбор другой концепции ПВО всей страны привел к созданию в США объектового ЗРК «Пэтриот», который на своей родине, внутри границ материковой части США своим вооруженным силам и не нужен (лежит без дела на складах), он нужен только для баз США вне рубежей страны. Возможно, отсюда и его средние успехи (даже с учетом боевого применения) на фоне успехов семьи ЗРК С-300. Павел Тяпкин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





127 Источник Похожие новости Важные различия между умными обшивками Су-57 и F-35A. На чём прокололись индийские эксперты? Свет в конце тоннеля. Ход исторического развития России Так полетим или пролетим? Маниловщина по-киевски. На Украине решили поднять ВВП на 40% Уголовно наказуемый патриотизм, или Новый «железный занавес» Порождение капитализма. Американская культура завоёвывает мир Новости партнеров