Как страна-бензоколонка рушит глобальную власть США

• 261 • Аналитика

В России последнее время стало символом продвинутости и осведомлённости рассуждать о том, что мы - большая бензоколонка и страна одной газовой трубы. То есть Россия - это сидящая на долларовой наркотической игле сырьевая колония США, снабжающая их вассалов дешёвым топливом и удовлетворяющаяся за эту услугу дешёвой резаной бумагой зелёного цвета, которую к тому же приходится хранить в самих США, готовых эту бумагу отнять при первом желании. Да и до бумаги дело не дойдёт - речь идёт просто о циферках в компьютере, зачеркнуть которые США вообще ничего не стоит.

Очень красивая теория. Просто динамит. Люди в России от неё немедленно звереют, впадают в священную ярость и готовы идти хоть на Тверскую площадь, хоть на Красную, хоть на Лубянскую, но непременно рвать руками и грызть зубами всех тех супостатов, которые довели страну до такой ручки.

Сырьевая экономика - это причина краха СССР, говорили нам. Сырьевая экономика - это причина технологической отсталости. Сырьевая экономика - это экономическая база политического господства пятой колонны. Сырьевая экономика - это наше проклятье. Из-за неё все наши беды и все наши несчастья. Из-за сырья мы такие бедные, из-за сырья к нам приходят с войной все наши враги, из-за сырья у нас в правительстве одни воры и мерзавцы. А если в костёр этой страсти ещё и добавить пару капель бензина в виде вбросов о зарплате российских топ-менеджеров и министров, то готов портрет гадины, которую раздавить - значит освободить Россию от чумы. Не больше и не меньше.

Что интересно - не будь нефти и газа, всё то же самое мы слышали бы о зерне, пеньке, воске и прочих предметах экспорта. Нам бы говорили: зерновой экспорт - это беда России. Ещё не все хавроньи в наших деревнях имеют возможность поправить рацион пшеницей - а мы её вывозим. Недоедаем - а отрываем от своего крестьянина. Или пеньковый экспорт - это беда России. Всё пеньку вывезли - даже повеситься не на чем. Дожили. Вывоз мёда - чума для развития России. Залили Европу русским мёдом, а у самих даже пчёлам на зиму не хватает. Из-за этого не развита вся русская промышленность. Вывоз воска - это восковая игла для нашей экономики. Сами без свечей сидим - а воск вывозим. Потому и тёмные такие, некультурные - даже книжку почитать в темноте не можем. А там, в Кремле, супостаты облепили трон, карманы набивают, народ грабят, а Россию-матушку продали с самыми потрохами.

И вывод один, но колом в головы вбитый - революция есть единственный выход, революция - наше спасение, долой кровососов, даёшь революцию "гидности", вихри враждебные веют над нами, тёмные силы нас злобно гнетут. Но вот всего два примера, полностью разрушающих этот шаблон восприятия мифа о сырьевом проклятии России.

Пример 1. Газ. Украина предупредила весь мир о том, что готова из-за России покончить жизнь самоубийством.

Всем известно, что США, где господствует доллар, захватили Украину и подчинили полностью своим целям. А слабая из-за экспорта сырья Россия до этого допустила. То, что США экспортируют нефть и доллар, почему-то не привело к сырьевому проклятию, но допустим, мы сейчас не об этом. США традиционно - это символ прогресса, в отличие от России, которая якобы символ отсталости. Эта отсталость, как нам уже объяснили, вызвана сырьевым богатством, и именно потому Россия потеряла Украину, где теперь господствуют США. Нет в России таких кружевных трусов, как в Европе, а есть только нефть, газ и танки Армата Уралвагонзавода. Нечего нам предложить цивилизованному миру.

Это версия, к которой все привыкли и каждый школьник скажет вам, что Россия - это сырьевая колония Запада, и потому она потеряла Украину.

Но вот Россия протянула мимо захваченной США Украины газовую трубу в Германию. Всего-то навсего. Сразу отпала нужда в украинском газовом транзите. США (мировой гегемон) никак не могут заставить Германию (гегемона Европы) отказаться от российской газовой трубы. Хотя зачем заставлять отказаться - надо наоборот заставлять Германию трубу протянуть, ведь чем больше таких труб из России в Европу, тем по логике вещей, Россия слабее и неразвитее! Но ладно, не станем цепляться. Дальше же и вовсе чудные дела: Украина на весь мир заявляет: если газового транзита не будет, то будет война между Россией и Украиной. Вы понимаете?

«Если не будет транзита через территорию Украины, то вероятность полномасштабного конфликта между Россией и Украиной тоже повышается», — заявил в эфире телеканала «112 Украина» коммерческий директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. Эту мысль Киев и доносит до европейских политиков, которые «должны понять не только экономические последствия для Украины, а также геополитические последствия для всего мира», указал Витренко.

Представителя газовой отрасли поддержал депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко: «Самое страшное то, что когда Россия перестанет нуждаться в территории Украины как месте для транзита своего газа, то шансы прямого вооруженного нападения на Украину вырастают в десятки раз». Политик добавил, что без доходов от транзита газа украинская газотранспортная система «превратится в металлолом».

Скажите, вы что-нибудь поняли? То есть пока ГТС в руках Украины, и она может шантажировать Россию, Россия не нападёт. А когда труба станет металлоломом и шантаж станет невозможным, то Россия нападёт на Украину. Зачем России Украина, если там нет газовой трубы? Чтобы забрать трубу на металлолом? По цене 45 долларов за тонну? В чём тут логика для нападения?

Понятно, что логики нападать на Украину в таком случае у России вовсе нет. Но ест логика у Украины напасть на Россию! Ведь терять Украине больше нечего и шанса выполнить заказ США по разжиганию войны с Россией больше не представится! Поэтому прежде, чем задохнуться в долговой петле безденежья, Украина с горя нападёт на Россию, и когда ВСУ получат в ответ по шее, Киев поднимет визг на всю Европу, что наглый агрессор лишил её газа, трубы и потом и вовсе ввёл войска. И пусть теперь Европа сама выкручивается. Такой вот лёгкий шантаж по-незалэжному. Украина решила, что если помирать, так с музыкой.

То есть Россия одной своей газовой трубой уничтожает нацистское государство на Украине и при этом наносит поражение оккупировавшему её мировому гегемону. Это что, слабая страна-бензоколонка, где экспорт сырья - национальное проклятье?

2. Пример 2. Нефть. Как США сами себя высекли.

Трамп, как известно, любит высказываться в соцсетях, за что многие в США требуют отобрать у него сотовый телефон и не подпускать к компьютеру. И для этого есть все основания. Смотрите, что получается.

Россия, как известно - сырьевая колония и отсталая страна-бензоколонка. Правда, на деньги от нефти и газа она смогла как-то так улучшить дела в экономике, что даже не особо чувствует санкции, разработала и поставила на службу новые виды вооружения, которые теперь в Сирии ломают Америке всю геополитику, но ведь это не отменяет тезиса об общей отсталости, верно? Разве может сырьевая колония победить США? Да США только бровью поведёт - и Россия кувыркаться устанет. Это Символ веры наших либералов.

Вот ОПЕК снизил цены на нефть. Радуйся и ликуй, США, у тебя теперь шанс повысить конкурентоспособность, ведь топливо подешевело! Покажи, на что способен технологический лидер! Но США в трауре - низкая цена на нефть разоряет нефтяные компании Техаса, голосовавшие за Трампа. Там сланец, набравший кучу кредитов, разоряется на глазах, утягивая на дно банки, что грозит всеобщей американской финансовой катастрофой.

И вот ОПЕК и Россия идут на картельный сговор. Они ограничивают добычу. Цены на нефть идут верх. Война на Ближнем Востоке только добавляет силы их росту. Радуйся и веселись, Америка! Тебе ведь Россия спасла целый Техас! Спасла сланец! Спасла доллар, в конце концов!

Но Трамп в Твиттере опять несчастен. Ведь теперь в США общие цены пошли верх из-за роста цены на топливо, а это удар по экономике! И, кроме того, - богатеют Россия и Иран, ярые враги США! Иран в Сирии давит через Израиль на США, выходя к Средиземному морю. А Россия, богатея на нефти, укрепляет армию так, что в Сирии и на Украине США теперь очень связаны в действиях!

«Все выглядит так, как будто ОПЕК взялась за старое. Несмотря на рекордное количество нефти везде, включая полностью загруженные танкеры в море, цены на нефть сейчас искусственно завышены! Это плохо и это недопустимо!» - пишет жалобно Трамп в Твиттере. И после его «твита» цены на нефть поднимаются ещё на 7 центов по сравнению с ценой на дату закрытия торгов на товарной бирже в Чикаго! Хоть Роснефти плати Трампу агентское вознаграждение за промоушен.

Вся логика толкает теперь Трампа на то, чтобы ударить санкциями полностью по всем российским нефтяным компаниям. Зашибить весь нефтяной секатор страны-бензоколонки - пусть помучается! Трамп сможет очень красиво себя подать после этого шага. Но вот беда - цены на нефть после этого вырастут ещё сильнее. То есть США проиграют ещё больше, а Россия и Иран ещё больше выиграют. Положение прямо безвыходное.

США мечутся в петле выбора: как воевать с Ираном и при этом не дать заработать России? Как ударить по России и не ударить по себе? Любые выпады против Ирана поднимут цену на нефть ещё выше. Россия уже и так активно пополняет бюджетные резервы - уже свыше двухсот тридцати миллиардов долларов за последние месяцы пополнили нашу кубышку.

Саудиты не намерены понижать цены – спровоцированный США путч в Эр-Рияде, который мог привести к власти сторонников выхода из соглашения с Россией, провалился. Сланцевые компании утверждают, что не могут дальше понижать цену из-за особенностей географии мест добычи и "инфраструктурных ограничений", хотя многие подозревают, что они просто сговорились по цене с русскими и арабами и дурачат официальный Вашингтон.

Россия, опираясь именно на экспорт углеводородов, реально уничтожает глобальную власть США, не имея при этом ни рубля в качестве международной валюты, ни армии, превышающей возможности США, не технологического лидерства, хоть как-то сопоставимого с американскими возможностями. Всего этого у России и действительно пока нет.

Но есть нефть и газ. И по факту Россия, используя именно экспорт энергоносителей, реально сокрушает все намерения самого могущественного в мире противника. А именно это помогает уйти от сырьевой зависимости и добиться самодостаточности. Значит, дело не в сырьевом проклятии, а в намерениях правящего класса добиваться реального суверенитета. И для этого глупо не использовать те энергетические и сырьевые возможности, которые даны России в силу её географического положения. Так может хватить повторять миф о сырьевом проклятии и стране-бензоколонке?

Александр Халдей

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