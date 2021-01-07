Как сторонники Дональда Трампа в Вашингтоне захватили конгресс и к чему это может привести

«Мятеж», «постыдные сцены» или «момент великого позора»? Судя по высказываниям известных политиков, случившееся в США можно классифицировать по-разному. Очевидным остается одно - Америка уже не сможет позиционировать себя как образец демократии. За один день она превратилась в обычную страну с протестами и митингами несогласных, в ходе которых страдают и гибнут люди.

Сюжет: Цветные революции

Выборы, которые войдут в историю

Выборы, которые состоялись в США в начале ноября 2020 года по официальным данным выиграл кандидат от Демократической партии Джо Байден. Однако действующий президент Дональд Трамп отказался признавать свое поражение и почти два месяца предпринимал попытки изменить результаты в свою пользу с помощью пересчета голосов в разных штатах. Однако все усилия действующего американского лидера оказались обречены на провал, а вместе с ними - и вероятность Дональда Трампа остаться на посту президента. При этом Трамп практически ежедневно заявлял, что не собирается отдавать власть и много раз требовал у Майкла Пенса не проводить сертификацию итогов выборов. Накануне, выступая в штате Джорджия, Трамп вновь подтвердил свое решение до конца бороться за президентский пост и даже пообещал устроить «адскую битву» за президентство, если демократы «захватят» сенат и администрацию.

6 января 2021 года должно было стать важным моментом в истории США - днем, когда будет объявлено имя нового президента Америки. В итоге события начали развиваться совсем не по тому сценарию, который предполагает законодательство страны. И этот день безусловно войдет в американскую историю - запомнится в контексте той самой «адской битвы», которую обещал, а потом спровоцировал Дональд Трамп, и которая изрядно подпортила особую гордость США - их репутацию.

Как развивалась ситуация

В 13 часов по местному времени конгресс США начал поистине историческое заседание, в ходе которого планировалось утвердить официальные итоги выборов президента. Согласно Конституции, перед обеими палатами конгресса стояла главная задача - проверить и утвердить итоги голосования выборщиков. После того, как обе палаты удалились для обсуждения возражений и проведения соответствующего голосования, в СМИ появилась информация о начавшихся беспорядках в Вашингтоне. По сообщению телеканала NBC News, сторонники Дональда Трампа предприняли попытку пробиться в здание Капитолия, между ними и полицией начались столкновения. В итоге протестующим удалось прорваться сквозь ограждения и попасть в одно из зданий Конгресса. По сообщению американских СМИ, полиция приняла решение применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты, и в результате столкновений пострадали несколько человек.

На фоне происходящих беспорядков Сенат вынужденно прервал обсуждение, было принято решение эвакуировать конгрессменов. Чуть позже, судя по сообщениям в Twitter, сторонники Трампа все-таки ворвались в здание Капитолия. Однако никаких погромов или агрессивных действий внутри здания они не совершали. Благодаря прямой телевизионной трансляции, которая велась из здания Конгресса, было видно, что люди рассматривали и фотографировали интерьеры, снимали видео, делали селфи.

Между тем, на улицах Вашингтона все было не настолько мирно и спокойно. Из за протестов мэр столицы Муриэл Баузер приняла решение о введении в городе комендантского часа с 18.00 6 января до 6.00 7 января по местному времени.

В это время сам Дональд Трамп в Twitter призвал митингующих действовать мирно, хотя ранее, выступая перед своими сторонниками, сам призывал их не оставаться в стороне и идти к зданию Конгресса.

Далее события стали развиваться по нарастающей - в американских СМИ появилась информация о раненых как со стороны митингующих, так и со стороны полицейских, о перестрелках в здании конгресса и даже обнаруженных взрывных устройствах в штаб-квартире республиканцев и в центре Вашингтона. Позже подтвердилась информация о том, что скончалась женщина, раненая при перестрелке в ходе протестов в конгрессе. Ею оказалась ветеран ВВС США и по совместительству преданная сторонница Дональда Трампа. Спустя некоторое время СМИ уже заявили о четырех погибших и сообщили, что не менее 14 полицейских получили ранения, двоим из них потребовалась госпитализация. По данным прессы, в ходе беспорядков задержаны более 50 человек.

Президенты высказались

Тем временем высказались главные действующие лица происходящего - Дональд Трамп и Джо Байден.

В своем обращении избранный президент Джо Байден потребовал у митингующих успокоиться и «дать дорогу демократии». Он также призвал Дональда Трампа выступить с телеобращением и сделать все, чтобы снять осаду конгресса.

При этом Трамп решил действовать исходя из собственных соображений и опубликовал в Twitter минутное видео, в котором вновь заявил, что победу на выборах у него «украли», но попросил участников протестов разойтись по домам, чтобы обеспечить «мир, закон и порядок».

«Это были сфальсифицированные выборы, но мы не можем играть на руку этим людям. Нам нужен мир. Так что идите по домам. Мы любим вас. Вы очень особенные… Я знаю, что вы чувствуете, но идите домой. И идите с миром», - сказал Трамп в видео, опубликованном в Twitter.

Впрочем, обращение Трампа к митингующим не возымело должного эффекта. Некоторые заявили, что намерены прислушаться к рекомендациям президента, но большинство протестующих заявили, что планируют оставаться в здании Капитолия вплоть до утра, аргументируя это фразой «Мы сражаемся за нашу страну». По сообщению местных СМИ, число протестующих уменьшилось после введения в Вашингтоне комендантского часа.

Соцсети предприняли меры

Как позже стало известно, Twitter пометил посты действующего американского лидера как спорные и запретил их к дальнейшему распространению из-за того, что они могут привести к эскалации насилия в Вашингтоне. Примеру Twitter позже последовали Facebook и YouTube.

Затем Twitter вообще заморозил аккаунт Дональда Трампа на 12 часов и потребовал удалить три последних твита, нарушающих правила соцсети. В случае неисполнения этих требований Twitter пригрозил действующему президенту полной блокировкой профиля. Затем аккаунт действующего президента Америки заблокировали еще две социальные сети - Instagram и Facebook.

Все сначала и ожидаемый итог

Демократы же оказались полны решимости и заявили о намерении продолжить работу по утверждению итогов президентских выборов, несмотря на беспорядки. И около 20 часов по местному времени в СМИ появилась информация о том, что сенаторы вновь вернулись в здание конгресса и продолжили обсуждение и подсчет голосов коллегии выборщиков.

После нескольких часов обсуждений палата представителей и Сенат на совместном заседании утвердили голоса выборщиков. И новым 46-м президентом США официально объявлен кандидат от демократов Джо Байден.

Шанс пристыдить Америку

Сложно предугадать, как будет развиваться ситуация, какую линию поведения в дальнейшем выстроят демократы и сам Дональд Трамп. Точно понятно то, что произошедшее в США не осталось без внимания по всему миру - свое мнение о случившемся уже высказали представители многих стран.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила свое отношение к происходящему косвенным, но весьма понятным способом. В Facebook она поделилась постом экс-шефа московского бюро CNN Джилл Догерти, которая написала, что «Соединенные Штаты никогда больше не смогут сказать миру, что мы являемся образцом демократии».

«Постыдными сценами» назвал все происходящее в Вашингтоне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Политик также призвал американские власти к мирной передаче власти.

В ПА ОБСЕ тоже осудили протесты в Вашингтоне, и призвали к уважению демократических процессов.

Своим мнением по поводу происходящего поделился и экс-президент США Джордж Буш-младший, который заявил, что таким способом результаты выборов оспаривают в банановой республике, а никак не в демократической Америке.

«Моментом великого бесчестия и позора для всей страны» назвал произошедшее еще один американский экс-президент Барак Обама. По его мнению, Дональд Трамп виноват «в разжигании насилия и лжи об итогах выборов».

Импичменту быть?

Между тем, в сложившейся ситуации, все чаще стали звучать мнения о том, что Дональд Трамп должен быть отстранен от занимаемой должности. Члены демократической партии, ссылаясь на то, что Трамп своими заявлениями способствовал всему произошедшему, уверены, что действующий президент должен быть подвергнут импичменту. Их уверенность вполне может означать то, что Дональд Трамп лишится своего поста раньше 20 января, когда запланирована инаугурация избранного президента. Более того, об импичменте Дональда Трампа и передачи власти вице-президенту Майклу Пенсу задумались и в правительстве.

Идеей импичмента наверняка постараются воспользоваться в США, уверен политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев. Как он рассказал РИА Новости, главной задачей демократов сейчас будет отстранение Трампа от власти, которого они могут добиться, применив 25 поправку к Конституции о досрочном прекращении полномочий президента.

По словам Межуева, в ФБР и ЦРУ сейчас немного сторонников Дональда Трампа, поэтому вслед за отстранением его от должности может появиться и уголовное дело. «Последствия будут», - отметил эксперт. При этом он уверен, что доводить случившееся до гражданской войны в США не осмелятся, но определенные последствия для страны очевидны. Эксперт заявил, что все указывает на то, что победят в нынешней ситуации те, кто поддерживает избранного президента США Джо Байдена.

Однако, есть мнение, что использование 25 статьи Конституции в сложившейся ситуации недопустимо, потому что может вызвать еще более сильные протесты по всей стране. Впрочем, власти Вашингтона уже сейчас задумались об обеспечении безопасности и продлили режим ЧС в столице на 15 дней, то есть до того момента, как избранный президент Джо Байден официально вступит в должность.

В том, что беспорядки в Вашингтоне не приведут к новой гражданской войне в США, уверен старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин. По его словам, протесты в стране наверняка продолжатся, и раскол в обществе сохранится, однако Дональду Трампу надо готовиться к следующим выборам, в которых он планирует участвовать, поэтому далеко заходить в плане протестов ему нельзя.

Сам факт того, что протестующие смогли пробиться в конгресс и сорвать заседание смело можно назвать беспрецедентным случаем в новейшей американской истории.