Как столицу Литвы очистили от оккупантов

Боевые донесения и фотографии города детально рассказывают о героизме бойцов Красной Армии при освобождении Каунаса от гитлеровских оккупантов, спецсообщения «СМЕРШ» и политдонесения проливают свет на зверства гитлеровцев в организованных ими прибалтийских «фабриках смерти». В мультимедийной разделе представлены рассекреченные документы из фондов Центрального архива военного ведомства.

Раздел открывает боевое донесение начальника штаба 3-го Белорусского фронта генерал-лейтенанта А.П. Покровского начальнику Генштаба Красной армии. Имя начальника Генерального штаба в документе "залегендировано", для сохранения секретности – Маршал А.М. Василевский значится в документе под псевдонимом «тов. Владимиров». Документ рассказывает о самоотверженных действиях воинских частей и соединений Красной Армии по освобождению города, уничтоженных силах противника.

На фотографиях, представленных в «каунасском» фотоальбоме, запечатлены первые кадры освобожденного города. Наряду с изображениями разрушенных при отступлении гитлеровцами железнодорожного вокзала, мостов через Неман, взорванной электростанции, можно увидеть чудом уцелевшие почтамт, исторический музей и банк.

После освобождения города командование Красной Армии была поставлена задача об оказании всевозможной помощи жителям города и прилегающих районов. Помимо доставки продовольствия, необходимо было восстанавливать сельское хозяйство и обеспечить возвращение жителей в свои дома.

Особого внимания заслуживают снимки паромных переправ и двух мостов, грузоподъемностью по 70 тонн, наведенных инженерными бригадами 3-го Белорусского фронта. Именно по этим искусственным магистралям, после того как с городом было нарушено железнодорожное и шоссейное сообщение из-за подрыва немецкими войсками мостов через Неман, в освобождённый от фашистов город доставлялось все самое необходимое населению для мирной жизни.

Огромная работа была проведена инженерными частями Красной Армии по разминированию освобожденных районов. В справке начальника штаба инженерных войск 3-го Белорусского фронта полковника Шифрина о проведенных работах по разминированию города приводятся факты и цифры: в Каунасе и его окрестностях было обезврежено около 5500 различных бомб, общим весом более 83 тонн.

Освобождение Каунаса стало ярким примером мужества и героизма бойцов Красной Армии. Представленные в разделе наградные листы рассказывают о подвигах солдат и офицеров.

Командир взвода танков Т-34 1-го танкового батальона 120-й отдельной бригады гвардии лейтенант Иван Матвеенко на подступах к Каунасу 29 июля 1944 года уничтожил три немецких танка, а затем, после отказа орудия на своем танке, принял решение пойти на таран вражеских машин, гитлеровцы не выдержали и повернули обратно. Из этого неравного боя Матвеенко вышел победителем, за что был удостоен звания Героя Советского Союза.

Когда фашисты открыли ураганный огонь во время боя на подступах к Каунасу, красноармеец Илья Шишмаков, стрелок 226-го стрелкового полка 63-й стрелковой дивизии выдвинулся впереди боевых порядков роты и, умело маскируясь, прорвался в расположение вражеских окопов, где в упор расстрелял из своего автомата пулеметный расчет противника, а затем, воспользовавшись захваченным пулеметом, истребил свыше 30 немецких солдат. За подвиг, совершенный в том бою, ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Младший сержант Андрей Чумаков, наводчик противотанкового ружья 856-го стрелкового полка 277-й стрелковой дивизии погиб смертью храбрых на подступах к Каунасу в бою 16 июля 1944 года у деревни Антокольцы. Когда во время боя закончились боеприпасы и бронебойные снаряды, он с последней гранатой вскочил на тяжелый танк противника и бросил ее в люк, чем вывел танк из строя и изменил весь ход боя в пользу своего подразделения. Посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

Высокими наградами отмечался подвиг не только офицеров и солдат, но целых воинских частей и соединений.

За освобождение городов Шауляй и Каунас приказом заместителя Народного Комиссара Обороны Союза ССР № 0289 от 30 августа 1944 года 24 соединения и воинские части Красной Армии были награждены орденами Красного Знамени и Красной Звезды.

Приказом Верховного Главнокомандующего № 141 от 1 августа 1944 года войскам 3-го Белорусского фронта объявлена благодарность. В тот же день, согласно этому документу, в Москве состоялся салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.

Минобороны России впервые публикует рассекреченный акт о зверствах немецко-фашистских захватчиков и литовской эсэсовской организации «Смовчики» (душители) в местечке Меречь Алитусского района Каунасской области Литовской ССР, составленный 17 июля 1944 года. В организацию входили предатели литовского народа, чинившие расправы над своими согражданами. Только за несколько дней ноября 1941 года карательные отряды немецких войск после жестоких издевательств и пыток уничтожили около 900 человек. Многие из них были закопаны или сожжены живыми. На рабский труд в Германию из небольшого селения Меречь были угнаны около 200 человек.

В спецсообщении начальника управления контрразведки «Смерш» от 27 августа 1944 года подробно рассказано о создании гестаповцами в Каунасе трех концентрационных лагерей для еврейского населения. В документе описан изуверский режим гетто, приведены факты изощренного, зверского уничтожения еврейской части населения Каунаса во время оккупации Литовской ССР гитлеровскими войсками.

Еврейское гетто располагалось в предместье Каунаса – Вильямпольской слободе. В документе сообщается, «с этих пор Вильямполь превратился в фашистский застенок для евреев, лагерь ужасных пыток, издевательств, каторжной работы, полуголодного существования».

В гетто были согнаны все евреи, проживающие в Каунасе, численностью около 40 тысяч человек.

6 августа 1944 года после освобождения Каунаса и близлежащих сёл и хуторов начальником политотдела 5-й армии полковником Никитенковым было составлено донесение о фактах массового истребления фашистами мирных жителей и советских военнопленных.

Основными местами уничтожения гражданского населения и военнопленных были 4, 6, 7 и 9 форты. Последний местные жители называли «фортом смерти», из которого не было возврата. Своих жертв фашисты морили голодом, выдавая в день им лишь по 100 граммов хлеба и жидкий суп из бураков. При этом заключенных заставляли работать на пределе человеческих возможностей.

Самую страшную расправу немцы учинили над советскими военнопленными в 336-ом лагере 6-го форта, где голодной смертью было замучено более 30 тысяч человек. Как свидетельствуют документы, основанные на показаниях очевидцев, с работ в форт ежедневно не возвращались 15-20 человек, умиравших от непосильного труда, голода и холода, потому как даже зимой многие ходили раздетыми и босыми.

Расстрелы гитлеровцами и литовскими карателями производились, как правило, у ям, котлованов, которые сами же узники лагерей и выкапывали. Людей сбрасывали туда еще живых, затем добивали очередями из автоматов, забрасывали гранатами. Над окрестностями разносились душераздирающие стоны раненых, плач женщин и детей.

Всего фашисты уничтожили в Каунасе до 40 тысяч советских граждан и военнопленных, а также более 50 тысяч человек, привезенных из Франции, Бельгии, Венгрии, Чехословакии и других стран.

Чтобы скрыть следы своих чудовищных преступлений, каратели, когда почувствовали свой близкий конец, с осени 1943 года начали производить раскопку ям и котлованов, сжигать трупы. Для этого создавались специальные команды из военнопленных, местных жителей – литовцев и евреев, которые после работы также расстреливались и сжигались уже другой командой. Документы воссоздают весь ужас этой жуткой смертоносной «фабрики смерти».

Размещение на портале Минобороны во многих смыслах беспрецедентного информационного ресурса, посвященного освобождению Красной Армией Прибалтики от фашистских захватчиков, ставит заслон набирающей обороты фальсификации истории, документально развенчивает многие её лживые мифы, становится важным элементом в системе военно-патриотического воспитания молодежи.