Как стать президентом Франции на деньги Ротшильдов

Взлёт и торможение

Сценарий президентских выборов 2022 года во Франции изменился. И изменил его публицист и писатель Эрик Земмур, в короткий срок ставший политической звездой.

При этом Земмур ещё не выдвигал свою кандидатуру на президентские выборы в апреле следующего года, он просто вел популярную колонку в Le Figaro, выступал в телешоу, ездил по стране. Он противник ислама и антилиберал, он отрицает изменение климата, он призывает к выходу из Евросоюза.

Звездным часом Земмура стали теледебаты с лидером левой «Непокорившейся Франции» (La France Insoumise) Жан-Люком Меланшоном, которые состоялись 24 сентября. Два часа потомок алжирских евреев Земмур и уроженец Марокко социалист Меланшон обвиняли друг друга в предательстве национальных интересов. А главной темой их дебатов стал ислам.

«Ислам по сути является политической религией. Его интересует не внутреннее состояние верующих, а социальные и политические нормы. Ислам – религия, которая конкурирует с гражданским кодексом и которая несовместима с Францией», – заявил Земмур. Меланшон в ответ назвал его расистом, опасным для Франции, и призвал к «креолизации» страны, к созданию «общей культуры людей, живущих вместе».

Сразу после этих дебатов был проведен социологический опрос Ipsos-Sopra Steria, который показал, что за три недели популярность Земмура подскочила с 6% до 17%. А главной жертвой Земмура стала Марин Ле Пен, рейтинг которой за месяц упал с 28% до 15%.

Неделю спустя еще один опрос, проведенный Harris Interactive, показал, что если бы президентские выборы состоялись в конце сентября, то Макрон набрал бы 24% голосов избирателей, Земмур – 17%, Ле Пен – 15%, а Меланшон – 11%.

Весной основатель Объединённого оборонного колледжа Франсуа Тюаль в интервью ФСК отметил, что рейтинг Макрона падает и у Марин Ле Пен хорошие шансы сменить его на посту главы государства. Однако в военных кругах Пятой республики, фронтменом которой является маркиз Филипп де Вилье, думают иначе. Военные, симпатизируя Марин Ле Пен, все же видели будущим президентом Франции бывшего начальника Генштаба генерала Пьера де Вилье. Однако уговоры старшего брата бросить вызов Макрону и стать вторым де Голлем на Пьера де Вилье не подействовали. Он в политику не пошёл, зато устроился на работу в американскую компанию Boston Consalting Group (BSG), сотрудничающую с J.P. Morgan в разработке «пандемийной» стратегии Big Pharma. Бывший начальник французского Генштаба взялся помочь BSG в планировании «сложных операций».

BSG по рекомендации директора по маркетингу Банка Ротшильда в Париже Стефана Шарби в 2017 году включилась в поддержку президентской кампании Макрона. Как пишет Politico, американские консалтинговые гиганты McKinsey и BSG «захватили Францию и занимаются всем, от внедрения вакцины в стране до борьбы с изменением климата».

В такой ситуации маркиз Филипп де Вилье и сделал ставку на Эрика Земмура, сумев вывести его в тройку электоральных лидеров. Когда президентские амбиции Земмура стали очевидны, его табуировали в большинстве французских СМИ. Он уже не ведет колонку в Le Figaro, с ним расторгло контракт издательство Albin Michel.

Одно время во Франции недоумевали: откуда у небогатого журналиста средства для эффективной информационной кампании? Когда близкого друга Земмура, ранее соратника Марин Ле Пен Поля-Мари Куто, спросили об источниках финансирования Земмура, тот отшутился: «Не хочу вдаваться в подробности, но будьте уверены – деньги есть!» Недавно эти «подробности» всплыли: французские СМИ сообщили, что Земмура финансируют Ротшильды и JP Morgan. Распоряжается финансами Земмура Жюльен Мадар, глава девелоперской компании Checkmyguest, бывший инвестиционный банкир у Ротшильдов. Еще один финансист Земмура – Джонатан Надлер, инвестиционно-банковский аналитик в JP Morgan, тоже связанный с Ротшильдами.

«Эрика Земмура обожают французские ультраправые и влиятельные католические круги», – пишет L'Express. Недавно пресс-секретарем Земмура стала Изабель Мюллер, представитель ватиканской разведки Opus Dei во Франции, бывший пресс-секретарь Филиппа де Вилье.

В информационном поле Земмура продвигает на своем телеканале CNews миллиардер Венсан Боллоре, выходец из банковской системы Эдмона де Ротшильда.

Складывается интересная ситуация. Земмура финансируют и продвигают питомцы гнезда Ротшильдов, рекомендуя его как потенциального победителя Макрона. Однако и Макрон когда-то служил у Ротшильдов, которые помогли ему занять Елисейский дворец.

«Макрон – не что иное, как кукла в руках финансистов. Сегодня те же самые закулисные манипуляторы делают ставку на Эрика Земмура… На самом деле они повсюду, они стоят за всеми кандидатами французского политического спектра», – пишет Le Libre Penseur. Франция находится «под властью Ротшильдов, которые грабили и продолжают грабить нас», вторит этому изданию известный французский геополитик Валери Бюго.

Радикальная риторика Земмура нашла отклик на другом берегу Ла Манша. На фоне рыбной войны между Францией и Британией рупор британских правых The Spectator решительно заявил: «Пришло время сменить режим во Франции». Земмур вдохновился и через две недели пожаловал в лондонский Сити, но визит оказался провальным. Королевский институт международных отношений, покровителем которого является принц Чарльз, отказался предоставить Земмуру свой конференц-зал. Мэр Лондона Садик Хан, пакистанец по происхождению, заявил, что такие люди, как Земмур, «не приветствуется» в британской столице.

Лишь немногие представители французской общины в Лондоне выразили желание профинансировать президентскую кампанию Земмура, сообщает Bloomberg: «Французское финансовое сообщество лондонского Сити в 2017 году подавляющим большинством поддержало действующего президента Эммануэля Макрона и в значительной степени снова встало на сторону бывшего корпоративного финансиста Rothschild & Co». А лондонская The Times назвала Земмура «ультраправым французским головорезом».

Появились у Земмура трудности и в его агитационных поездках по Франции. Поездка в Бретань оказалась сорванной. В Нанте, где он намеревался организовать митинг в свою поддержку, активисты Национальной конфедерации труда, французской компартии и «жёлтые жилеты» не дали Земмуру провести мероприятие. В Ренне ему вообще не предоставили помещение.

«Предвыборная кампания Эрика Земмура выдыхается», – считает Le Monde. В социологических опросах его постепенно догоняет Марин Ле Пен.

Как свидетельствуют данные опроса компании Elabe, если бы выборы состоялись сейчас, Ле Пен заняла бы второе место в первом туре и получила бы от 20 до 22% голосов. Первое место занял бы Макрон с 25-27% голосов. Земмур пока может рассчитывать на 12-15% голосов. Он уже сейчас играет роль спойлера, отбирающего голоса у Марин Ле Пен и раскалывающего её сторонников.