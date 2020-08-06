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Как стать миллионером на выборах США? Госсекретарь объявил о награде "за вмешательство"
06 августа 2020, 07:55 • 90 • В мире
В США намерены награждать тех, кто поможет американским властям предупредить иностранное вмешательство в выборы. По словам госсекретаря США Майка Помпео, программа госдепартамента "Награда за справедливость" предлагает вознаграждение до 10 миллионов долларов.
В США объявили о награде для граждан, которые смогут предотвратить вмешательство в выборы. Речь идёт о программе Госдепа "Награда за справедливость".
Глава дипведомства Майк Помпео отметил, что награда для тех, кто сможет идентифицировать или обнаружить персону, которая вмешивается в избирательный процесс, составит до 10 млн долларов.
При этом в своём заявлении Помпео не преминул указать на Россию. Госсекретарь США упомянул, что программа распространяется как на Россию, так и на других злонамеренных действующих лиц
Отметим, что в преддверии грядущих президентских выборов в США вновь с большим апломбом возобновляют дискуссии вокруг "рашагейт". Россия в прошлом опровергала обвинения США во вмешательстве в выборы.
Напомним, что ранее спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси уже обвинила Россию во вмешательстве в ещё не состоявшиеся президентские выборы 2020 года.
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