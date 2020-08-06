Как стать миллионером на выборах США? Госсекретарь объявил о награде "за вмешательство"

В США объявили о награде для граждан, которые смогут предотвратить вмешательство в выборы. Речь идёт о программе Госдепа "Награда за справедливость".

Глава дипведомства Майк Помпео отметил, что награда для тех, кто сможет идентифицировать или обнаружить персону, которая вмешивается в избирательный процесс, составит до 10 млн долларов.

При этом в своём заявлении Помпео не преминул указать на Россию. Госсекретарь США упомянул, что программа распространяется как на Россию, так и на других злонамеренных действующих лиц

Отметим, что в преддверии грядущих президентских выборов в США вновь с большим апломбом возобновляют дискуссии вокруг "рашагейт". Россия в прошлом опровергала обвинения США во вмешательстве в выборы.

Напомним, что ранее спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси уже обвинила Россию во вмешательстве в ещё не состоявшиеся президентские выборы 2020 года.